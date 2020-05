無料キャプチャソフト「Webrecorder」はブラウザで閲覧した内容を「そっくりそのまま」キャプチャ可能

ダウンロードしたファイルは、「Webrecorder Player」をインストールすると閲覧することができます。 GitHub - webrecorder/webrecorder-player: Webrecorder Player for Desktop (OSX/Windows/Linux). (Built with Electron + Webrecorder) https://github.com/webrecorder/webrecorder-player

2020年05月16日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

