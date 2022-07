Spotifyで配信中の音楽をYouTube Musicからダウンロード可能な「spotDL」使い方まとめ

Spotifyで配信されている楽曲の情報をもとに、YouTube Musicから楽曲をダウンロードできるアプリが「 spotDL 」です。コマンドの使い方さえ覚えればサクッと楽曲をダウンロード可能とのことなので、インストール手順と使い方をまとめてみました。 spotDL https://spotdl.readthedocs.io/en/latest/ ◆目次 ・1: spotDLのインストール手順 ・2: spotDLの使い方 ◆1:spotDLのインストール手順 WindowsでspotDLを使うには、「Visual Studio 2019のMicrosoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ」「Python」「FFmpeg」といった外部パッケージをインストールする必要があるので、 公式インストール手順 にそって各種パッケージをインストールします。 ・Visual Studio 2019のMicrosoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ Visual Studio 2019のMicrosoft Visual C++ 再頒布可能パッケージは、Microsoft製の開発ツール「Visual Studio 2019」で開発されたアプリを利用する際に必要なライブラリです。まずは、 配布ページ にアクセスして「X64」と記された部分のURLをクリックし、インストーラーをダウンロードします。

・関連記事

iPodを完全再現&音楽のストリーミング再生も可能なウェブアプリ「iPod.js」を使ってみた - GIGAZINE



最強YouTubeダウンローダー「yt-dlp」でムービーの指定時間を切り抜きダウンロードする手順 - GIGAZINE



YouTubeやニコニコ動画などのムービーを最高画質・高音質でダウンロード可能な「yt-dlp」の使い方まとめ、年齢制限ムービーも一発ダウンロード可能 - GIGAZINE



老舗メディアプレイヤー「Winamp」のWindows 10に正式対応した非公式版が有志の手で開発されている - GIGAZINE



老舗メディアプレイヤー「Winamp」をブラウザ上で再現して自由に音楽が流せる「Webamp」 - GIGAZINE



2022年07月18日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.