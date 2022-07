PDFファイルのテキストを人間にしか読めないようにする「Human Eyes Only」

Adobeが1993年にリリースしたPDF(Portable Document Format)ファイルフォーマットは、「印刷レイアウトをそのままに保存できる」「Windows・Mac・LinuxといったOSやPC環境に関係なく閲覧したり印刷したりできる」「セキュリティー設定が可能である」というメリットがあり、広く使われていますが、PDFファイルに記載されるテキストは簡単にコピーできてしまいます。「 Human Eyes Only 」はPDFファイルのテキストを特殊なフォントに変換して人間にしか読めないようにしてしまう試みで、ベータ版が無料公開されています。 Human Eyes Only https://humaneyesonly.com/ Human Eyes Onlyにアクセスして左側に表示されている英文は、一見すると普通のテキストに見えますが、実は特殊なフォントで表示されています。この英文テキストをコピーして……

2022年07月18日 18時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

