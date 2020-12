macOS Big Surの「プレビュー」でPDFを編集するとデータが壊れてしまうことが判明

同じく、macOS 10.12.2にアップデートしてからMacのプレビューでPDFファイルを編集すると、 ScanSnap Manager でOCRしたPDFファイルのOCRテキストレイヤーが破壊されてしまうことが、ペーパーレス化を推奨する DocumentSnap のリーダーであるブルックス・ダンカン氏により報告されています。ダンカン氏は「プレビューでPDFを編集・保存すると、PDFを検索できなくなり、テキストは選択不可となります。この不具合はmacOS 10.12.2をインストールしている別のMacで再現することができました。ただし、他のスキャナーやアプリケーションでPDF化されたファイルについては影響がないようです」と報告しています。 macOS Sierra 10.12.2 - OCR Text Removed with Preview And Scanned PDFs? http://www.documentsnap.com/ocr-text-macos-sierra-preview/

2020年12月17日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

