2026年04月23日 18時18分 ヘッドライン

2026年4月23日のヘッドラインニュース



とんかつ専門店の「かつや」から、ふわとろ親子丼の中にサクッと揚げたロースカツを閉じ込めた「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」が、2026年4月28日(火)から期間限定で登場します。ロースカツを親子丼にのせるのではなく入れることで割り下と出汁醤油が重なり合う「うま重」に仕上がっており、販売価格は税込979円です。







ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





Googleのドメインが期限切れでたった600円で他人の手に渡る、Googleへのアクセスが一時不能に - GIGAZINE



スズメの大量駆除が中国で大飢饉を引き起こした理由とは？ - GIGAZINE



M1チップ搭載で生まれ変わった新型「iMac」とIntelチップ搭載iMacのスペックを比較 - GIGAZINE



任天堂はスティックが勝手に動く「Joy-Conドリフト」に陥った不具合のあるJoy-Conを毎週数千台も受け取っているとの報道 - GIGAZINE



「刃牙」カフェで原作を忠実に再現した「試合前のエネルギー飯」と「14キロの砂糖水」を食べてきた - GIGAZINE



チェルノブイリ原発事故で死の灰からモスクワを救うためにどうしたか？ - GIGAZINE



マグニチュード6.1の地震で高層ビルからプールの水が滝のように流れ出す光景がフィリピンで撮影される - GIGAZINE



Amazonはなぜ中国市場から撤退することになったのか？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



母親からありえへんLINEきて4度見した pic.twitter.com/CRvISzAEza — サッポロ一番味噌ラーメン (@likelegendgod) 2026年4月22日





日本車站的海報 看不懂日文 只看的懂讚跟大麻



大麻 讚👍 pic.twitter.com/LkGArJyfZi — Master | 最強打野(穢土轉生) (@CryptoMaster_70) 2026年4月21日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

心と身体をつなぐ神経回路の異常が「チック障害」を引き起こす | 神戸大学ニュースサイト



世界初、半導体メモリ素子DRAMセルの熱とエントロピーを単電子スケールで同時測定～最小消費エネルギーの理論限界に迫る情報処理デバイス実現へ～ | ニュースリリース | NTT



(PDFファイル)高清涼感ガムの咀嚼が自動運転を模した環境下で眠気を抑制することを確認～川島隆太氏擁するNeU社との共同研究～







◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【プラモデル泥棒】総計3万5000円！プラモデル8個を盗んだ29歳男を逮捕…狙いの品を棚に集めて一気にカートへ→店員の死角で大型バッグに移しかえ逃走「自分がやったことだと思います」〈北海道札幌市〉



政府 牧野フライスTOBに中止勧告 “国の安全損なうおそれ” | NHKニュース | 企業・経営、金融



【速報】米海軍長官が退任|47NEWS（よんななニュース）



トランプ氏、イランのかもに激怒 米有力紙「WSJ」評論で|47NEWS（よんななニュース）



真相・ニュースの現場から：「家に帰るの嫌や」 京都の死亡男児が漏らしていた、父への嫌悪 | 毎日新聞



ドイツ、「欧州最強の軍」へ軍事文書策定 「米国の負担軽減」も強調：朝日新聞



なぜ金正恩氏は警察整備を訴えたのか、背後に深刻な社会秩序の混乱：朝日新聞



＜独自＞辺野古転覆の抗議団体、過去に事故や法令違反10件以上 海保が運航実態を捜査 - 産経ニュース



株価 6万円の大台を初めて突破 去年秋から半年で1万円上昇 AI＝人工知能や半導体関連の需要根強いとの見方 | NHKニュース | 株価・為替、金融、イラン情勢



外国人材確保へ 20道府県が海外と覚書を締結 | NHKニュース | 外国人材、企業・経営、仕事・働き方



住宅の広さ「最低限の目安」国交省が撤廃、何が起きる？ 住宅・家賃の高騰で強いられる「住まいの貧困」が：東京新聞デジタル



発達障害の息子を閉じ込め…「人権無視」対応で浮かぶ学校の課題 | 毎日新聞



原油高騰、食品の包装材も値上げ 「包まない」「容器を持参」動きも：朝日新聞



母子施設に内縁の夫3年居住 DV後に「復縁」 福岡・女児殺害 | 毎日新聞



農業・漁業関係者 食料品消費税ゼロに懸念相次ぐ | NHKニュース | 消費税、税制改正、飲食業



辺野古抗議船との関わり有無を公表へ 大阪府内400校の修学旅行調査、23日が回答期限 - 産経ニュース



【速報】自転車の青切符詐欺は“ウソの申告”だった ｢警察官2名だから2万5000円ずつ｣ 男性が5万円だまし取られたと警察に相談 ｢今まで警察に呼び止められ腹が立った｣ 名古屋 | 名古屋・愛知・岐阜・三重のニュース【CBC news】 | CBC web (1ページ)



トランプ氏、黒人を「低IQ」と侮辱 人種差別まがいの陰湿な当てこすり 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

2時間かけてネモフィラを見に来たが、我が子は0.2秒間ネモフィラを見て落ちていた枝を3時間愛でた「でもこの枝はすごくいいよ」 - Togetter









『THE フラペチーノ® of コーヒー ジェリー』販売状況についてのご案内



スターバックス30周年アニバーサリー企画に、たくさんのお客様にご参加いただき、誠にありがとうございます。

30周年を記念して登場した「THE STAR フラペチーノ®」全5種のうち、

『THE フラペチーノ® of コーヒー… pic.twitter.com/2DYfLXKClU — スターバックス コーヒー (@Starbucks_J) 2026年4月23日







もし逮捕され黙秘したら→警察が自白をさせるための手法が容赦ない「この手法の危険性は、心を折ることで自暴自棄にさせてしまう点」 - Togetter



私は自転車通勤をしていますが4月のルール改正以降、近所で毎朝出くわすおばさんに必ず「はい！アウトー！」と罵声を浴びせられるので何かしらルール間違えているのだと思います - Togetter



高級ホテルのラウンジで小学校低学年くらいの子が一切騒がず行儀よくお菓子やケーキを嗜んでるのを見て「東京にはこんなに高知能ハイソサエティ小学生がいるのか」と感心した - Togetter



子どものため小学校近くに家を買った友人、当初は子どもたちの元気な声に癒されていたが、子どもが小学校を卒業すると「子どもの声が気になるようになってしまった」と話していた - Togetter



非リア・非モテは何故ギャルへのリスペクトが無いのに都合よく消費したがるのか。｜江崎びす子









各新聞社さま

速報です！セブンイレブンジャパンで発注締め前に大規模システムトラブル発生



明日の商品が納品されない恐れ！ — コンビニの現実を告発する会@コンビニの現場かよ (@JayHals3) 2026年4月23日





(･～･ ).｡oO(世界の抹茶は中国産が主力になりつつあるのは事実ですが、それは中国がズルをしているのではなくて、「日本が物を出さないから」なんですよね。



過去、問い合わせした事が何度もありますけど、新規取引してくれる生産者は1軒もありませんでした。対応遅く、条件不明、新規お断り） — 三幸貿易公式 (@SANKO_TRADING) 2026年4月23日





フィンランドのつり目騒動あたりからうっすら感じてたけど、人権先進国のはずの海外が日本人にはライン超えの差別表現をフランクにしてくるの、黒人差別やイスラム差別するとガチで社会的に詰む西洋にとって「最後のフロンティア」なんだろうな。アジア人差別って。 — キャメル (@4Ud1CCuftl19105) 2026年4月22日





JRってどこの会社も行先表示器の設計は上手いよな

号車案内だけに貴重な3秒間を捧げている私鉄も見習ってくれ pic.twitter.com/5RTUSe9jFi — カチ族 (@233inKEIHIN) 2026年4月22日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

急増データセンターが家の前に！米で内部“初取材”－共存を追跡【スポットライト】調査報道プロジェクト - YouTube





一部のLINEアカウントのパスワード等の不具合に関するお知らせとお詫び｜LINEヤフー株式会社



【笠原一輝のユビキタス情報局】カイルくんがCopilot Keyboardで華麗に復活したので「お前を消す方法」を聞いてみた - PC Watch



カイルくんが動作する様子 - PC Watch - YouTube





LLM間の「語彙の壁」を克服する世界初の「トークン共通化」技術を確立～異種LLM同士も密に連携させ、高性能化につながる知識の統合や転移を可能に～ | ニュースリリース | NTT



実装コストが下がった今、エンジニアの仕事はどう変わるか



GIGABYTE社製タワー型AIワークステーション「W775-V10-L01」の取り扱いを開始 | 株式会社アスク



Copilot Keyboard - いよいよ、正式版になりました - Windows Blog for Japan







日立の家電、ノジマ傘下で新たなスタート「製造業の手本に」 - 家電 Watch



報道発表資料 : 令和８年岩手県大槌町の林野火災に伴う支援措置 | お知らせ | NTTドコモ



スマホ写真が100円のカレンダーに！ 『10分フォトカレンダー』がiOS/Android向けに提供開始 (AppBank)



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

『パリに咲くエトワール 』と「推し活」の問題｜宇野常寛





『はれのひけのひ～はんなり女将大内さん～』

読者の皆さまへ ～制作に寄せて～ pic.twitter.com/wDbiEJVp6S — まんがタイムきらら編集部 (@mangatimekirara) 2026年4月22日







第2話「虫歯のアメちゃん」｜アニメ『キャンディーカリエス』本編 - YouTube















春泥先生からご伝言を頂きました。

下記がご伝言の内容になります。



「TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』第５話にて、教師と生徒が個人的に連絡先を交換する演出がなされておりますが、… — HERO'S Web (@heros_1101) 2026年4月22日





聞き逃さなかった漫画です pic.twitter.com/l2bX8L1XgH — ぎぎぎおん (@HGTMDK) 2026年4月22日





















卒論でキンプリの応援上映を取り上げるために、今日ゼミでそれについて解説してきたんですけど、

どれだけ噛み砕いて説明しても先生がやたら混乱してるので何事かと思えば

「アニメキャラクターが映っている画面に向かって応援するのは何故ですか？」

の段階で止まっていた — ☀🪽 (@miko_im0) 2026年4月22日









ロボ娘の絵です pic.twitter.com/E5hyzt79We — 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2026年4月22日







TVアニメ『幼女戦記』ノンクレジットエンディング｜《第2期 2026年7月放送開始！》 - YouTube





劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」本予告（30秒Ver.）【2026年5月8日(金)公開】 - YouTube





TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」PV第2弾 / 2026年7月6日放送スタート - YouTube





シニガミ姫の絵本「踊るキャンバスと道化画家の少女」『シニガミ姫と異書館ノ怪物』 - YouTube





『トラッシュゴブリン』PS5®版の発表トレーラー - YouTube





『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』 ユニット紹介 - YouTube





『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』 バックボーンストーリー - YouTube





『グランツーリスモ７』2026年4月アップデートトレーラー - YouTube





Nintendo Today! CM マリオ映画のおともに - YouTube





『ストリートファイター6』イングリッド（Ingrid）ゲームプレイトレーラー - YouTube





ディアブロ IV: 憎悪の帝王 | オープニングムービー - YouTube





『風燕伝：Where Winds Meet』大型アップデート「河西」最終章：秦川 公式トレーラー - YouTube





ストーリー 予告PV「選ばれざる者 1章」｜『OCTOPATH TRAVELER（オクトパストラベラー） 大陸の覇者』 - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』 オリジナル・サウンドトラック - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

「もう語ってもいいかな。村山聖九段のことを」奨励会の同期・勝又清和七段が初めて明かす、29歳で逝った「彼」への想い | 観る将棋、読む将棋 | 文春オンライン



CDやDVDなどの物理媒体は残した方が良い…アーティストがヘソ曲げて突然全楽曲撤退します！とか逮捕されたからサブスク止めます！とかザラなので - Togetter



サッカーワールドカップ、イラン代表とイタリア代表交代案 トランプ氏側近提案 - 日本経済新聞





それはいぜんの修士論文の締め切りの夜だった

急にナダルからいい飲み会があるって誘ってきた



パソコンで「核融合の人類への意義」を書きながら向かったら



めちゃくちゃ怪しい所じゃねぇかよ！

上納されちゃうじゃねぇかよってビビってたわ！… pic.twitter.com/m41CsmWzEJ — いぜん (@thousandmoney98) 2026年4月22日



映画『クレイフェイス』ティザー予告 | 2026年10月30日(金) 日本公開決定 - YouTube





CinemaCon 2026『ゴジラ-0.0』プレゼン＆山崎貴監督インタビュー - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

主役級のタレと厚切り肉の実力派「トンテキ定食」発売｜松屋フーズ



「かねふく」の博多明太子を使用し、さらにコク深い味わいに『博多明太ポテト』 ５月1日（金）リニューアル発売 | 第一パン



(PDFファイル)夏といえばスイカバー！今年もスイカバーの季節がやってきました！『BIGスイカバー』2026年4月27日(月）全国で新発売



(PDFファイル)バーガーキング®の新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場！ソフトクリームに爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザクなココナッツワッフルを混ぜておいしい『パイナップル＆ワッフルサンデー』新発売



(PDFファイル)“ぷに”っとフィット、“とろ”っと包み込む、新素材＆新構造で低反発ウレタンまくらの弱点を解消！nishikawa品質とお手頃価格を実現

