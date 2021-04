Googleのドメインが期限切れでたった600円で他人の手に渡る、Googleへのアクセスが一時不能に

ドメインは一度登録すればずっと使えるというわけではなく、設定されている有効期限を過ぎると、登録更新の手続きを行わない限り使うことはできません。あのGoogleのドメインが期限切れとなってしまったため、ドメインの所有権を一般ユーザーに一時的に奪われてしまったという事案が発生したと報じられています。 Argentine version of Google falls into “wrong” hands leading to search engine's temporary collapse — MercoPress https://en.mercopress.com/2021/04/22/argentine-version-of-google-falls-into-wrong-hands-leading-to-search-engine-s-temporary-collapse 奪われてしまったのはアルゼンチンにおけるGoogleのドメイン「google.com.ar」で、現地時間の2021年4月21日に有効期限が切れてしまったことが明らかになりました。 ドメインの有効期限が一度切れてしまうと誰でもそのドメインを購入可能になります。「google.com.ar」は、すでに同月22日には540アルゼンチンペソ(約630円)で購入可能な状態となっており、このことに気づいた Nicolas Kuroña 氏が「ドメインを合法的に購入した」とTwitterで明らかにしました。もちろん、Kuroña氏はGoogleとは何の関係もない一般ユーザーです。

・関連記事

海賊版共有サイト「パイレート・ベイ」の共同設立者がドメイン登録サービスの認定をICANNから拒絶される - GIGAZINE



「Perl.com」のドメイン乗っ取り事件の真相をPerl.comの編集者が語る - GIGAZINE



ブレグジットの影響によりイギリスで「.eu」ドメイン8万件が凍結状態に - GIGAZINE



「.org」ドメインはなぜ管理会社ごと身売りされずに済んだのか? - GIGAZINE



「どのDNSサーバーが最速か」を一発でベンチマークできる「DNS Benchmark」レビュー - GIGAZINE



「.com」や「.net」などのトップレベルドメインによってウェブサイトへの接続にかかる時間はどれくらい違うのか? - GIGAZINE

2021年04月23日 10時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.