2026年03月02日 07時00分 ネットサービス

「.online」ドメインで作成したサイトが操作不能になったという体験談



「トップレベルドメイン(TLD)」と呼ばれるドメイン名の末尾部分は「.com」や「.net」が主流ですが、新しいTLDとして「.online」や「.site」なども登場しています。しかし、新しいTLDは主流なTLDでは発生しない問題が起きる可能性があり、「.online」を使ったプロジェクトで思わぬトラブルに見舞われたという体験談を開発者が語っています。



Never Buy A .online Domain | Sid's Blog

https://www.0xsid.com/blog/online-tld-is-pain





ウェブ開発者のシド氏は、ドメインホスティングサービスのNamecheapがアカウントごとに「.online」または「.site」ドメインを1つ無料で取得できるプロモーションを実施していたことから、手数料の0.2ドル(約31円)だけで「.online」のドメインを手に入れました。「.online」はCloudflareとGitHubで簡単にセットアップできたことから、運用にも支障はないだろうとシド氏は考えていました。



しかし、購入から数週間後にドメインのトラフィックデータを調べていたところ、過去48時間でそのサイトへの訪問者がゼロだったことに気づいたとのこと。実際にサイトにアクセスしてみると「このサイトは安全ではありません」という警告が表示され、免責事項をクリックした上でサイトを読み込んだら「サイトが見つかりません」とエラーが表示されサイトにアクセス不能になっていました。



Namecheapは信頼性があまり高くないこともあり、シド氏がレジストラに相談したところ、ドメインはアカウントに正しく表示されネームサーバーも正しく、有効期限も正しく設定されていました。メールアドレスを確認してもレジストリ、レジストラ、ホスト、Googleのいずれからもエラーメッセージなどは届いていませんでした。





そこでシド氏がNamecheapに問い合わせたところ、「この種のドメインは、不正行為に関与しているとして保留状態にされることがあります。誠に申し訳ございませんが、ドメインを停止したのはNamecheapではないため、本件はNamecheap側で解決できる問題ではありません」と返信がありました。次にNamecheapが案内した「.online」TLDの管理元であるRADIXに問い合わせたところ、「ドメイン名『getwisp.online』(シド氏のドメイン)は、Google Safe Browsing によってブラックリストに登録されたため、現在停止されています」と、Googleによって停止されていることが判明しました。



Googleのブラックリストに誤検出された場合は解除を依頼することができますが、依頼するためには所有者がSearch Consoleを通じた確認を行う必要があります。今回のケースではドメイン自体がブラックリスト入りしているためサイトを表示できず、権利の確認や再審査申請に必要な手続きを進めることすらできませんでした。





最終的に、この件をソーシャルニュースサイトのHacker Newsに共有したところ、40分以内にGoogleが対応してブラックリストから削除してくれたそうです。結果的にシド氏のサイトはオンラインになりましたが、シド氏は自身の重要なミスとして「信頼性の高い『.com』ではなく『.online』のような新しいTLDを選んでしまったこと」「Search Console への登録を初期段階で行わなかったこと」「監視ツールやアクセス監視を導入しなかったこと」を挙げました。



シド氏は「今回のトラブルは奇妙なTLDが原因なのか、それとも何らかの報告で集中的に攻撃されたのか、真相は分かりません」と語りつつも、「二度と他のTLDは購入しません。TLDは『.com』を選ぶべきです」と結論付けています。

