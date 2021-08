Twitterが「ツイートの表示にログインを義務化する」仕様を段階的に導入している可能性

Twitterでツイートを投稿したりリストを編集したりするためには、Twitterへのログインが必要ですが、ツイートを表示するだけであればTwitterにログインする必要がありません。しかし、ついにツイートの表示もログイン必須とする仕様をTwitterが段階的に導入し始めているのではないかと指摘されています、 Twitter starts to require login to view tweets : DataHoarder https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/pa6dra/twitter_starts_to_require_login_to_view_tweets/ 掲示板サイト・RedditユーザーのNimboGringo氏によれば、2021年8月19日にツイートを表示する際にログインメニューが表示されるようになったとのこと。以下の画像をクリックすると、実際にツイート表示にログインを要求される様子をムービーで見ることができます。

2021年08月25日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

