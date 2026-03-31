2026年03月31日 18時00分 ヘッドライン

2026年3月31日のヘッドラインニュース



明星食品のカップ焼きそば・明星 一平ちゃんシリーズに、わさびのツーンとした刺激がクセになる「明星 一平ちゃん夜店の焼そば わさびマヨ醤油味」(4月13日発売)と、大盛りサイズの「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 わさびマヨ醤油味」(4月27日発売)が登場します。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」といえば「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」として1995年に発売され、人気を集めていますが、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば わさびマヨ醤油味」はからしの代わりにわさびを使った刺激的な味わいになっており、これまで何度も復刻されてきた人気商品になっているとのことです。



「明星 一平ちゃん夜店の焼そば わさびマヨ醤油味」(4月13日発売) 「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 わさびマヨ醤油味」(4月27日発売) | 明星食品

https://www.myojofoods.co.jp/news/13710



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





続・ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか？ - GIGAZINE



Googleが「最悪」と酷評される新システム「FLoC」のテストをChromeで開始 - GIGAZINE



検閲なしのチャットAI「FreedomGPT」はChatGPTのような安全フィルターがなく倫理観皆無で「ヒトラー称賛」「対ホームレス発砲提案」などやりたい放題 - GIGAZINE



ChatGPTやGoogleのBardに匹敵する精度の日本語対応チャットAI「Vicuna-13B」が公開されたので使ってみた - GIGAZINE



銃器メーカーの護身用ボールペン「タクティカルペン」の威力を試してみた - GIGAZINE



Facebookを退会するならデータを無茶苦茶にしてからにするべきという提言 - GIGAZINE



アインシュタインの相対性理論を生活の中で実感できる8つの事柄 - GIGAZINE



大人気死にゲー「ELDEN RING(エルデンリング)」のキャラメイクでシュレックやパルパティーン皇帝を再現するとこんな感じ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

合コンで「お持ち帰りしちゃおっかなー」といいながら残ったおかずをタッパーに詰めだした男がいて大爆笑…その男、ハイセンスすぎる - Togetter







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）



登録しないと読めない記事なので要約すると以下のようになります。



（渡辺正「理科教育の正常化を急ぎたい」）



① 日本の理科教育は国際的に見て遅れている

・小→中→高→大のつながりが悪く，学習内容が断絶している。

・高校・大学で急に難度が跳ね上がる構造になっている。



② 本来あるべき姿… https://t.co/guBCxsx9Fj — Dr Slump7802 (@Drslump7802) 2026年3月30日



省CO2・省力化コンクリート「ハイプロダクリート」を実工事に初適用！～鉄道工事のGXを推進し、CO2排出量の削減と施工時間の短縮を実現～｜東京理科大学



脂肪を構成する脂肪酸を光で定量的に分析する技術を開発 ―病気予防技術の開発に貢献― | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



ナノテラスのナノCT画像からガス拡散を10秒で予測 ―燃料電池の高出力・長寿命化に向けた材料設計最適化へ― | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



コロナ禍が社会生活に与えた影響を捉える大規模調査－データの詳細をまとめた論文を発表－ | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



スメクチック磁束液晶におけるマグナス力支配型の渦ダイナミクスを実証 ～超伝導を"トポロジカル流体"として捉える新視点～ | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



魚類ヒレの多様性を生む新メカニズムを解明 棘条(きょくじょう)の進化は棒状コラーゲンからの解放が鍵だった | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



活性酸素が引き起こす見逃されていたDNA損傷プロセス ― 光反応による「脱塩基部位」の生成を発見、次世代の光機能性DNAを実現する精密設計の基盤へ ― | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



【速報】博物館資料の「廃棄」検討を明記|47NEWS（よんななニュース）



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

高市首相、在外投票を「十分に考慮した」と答弁 委員会室にざわめき [高市早苗首相]：朝日新聞



南海フェリー撤退へ 和歌山－徳島港、28年3月めどに | 毎日新聞



「生活費の話で口論に」28歳夫の胸を包丁で刺し死亡 20代妻を身柄確保 幼い子どもを連れて3時間半逃走 千葉市｜FNNプライムオンライン



れいわ・大石晃子共同代表は「夫の大阪府職員」をこっそり党の“ブレーン”に起用していた 偽名で「大石事務所秘書」の名刺も使用 | デイリー新潮



当初予算の年度内成立を断念 参院の自民幹部が立憲側に伝える [高市早苗首相][高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



れいわ・大石晃子共同代表「火炎瓶闘争」連帯表明に「過激左翼化する山本・大石体制にもうついていけない」地方議員たちの“クーデター計画”が進行中 | デイリー新潮



「トランプ氏は、棍棒外交から学んだ」 元側近が語る、米の行動指針 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢][トランプ再来]：朝日新聞



68年前の赤ちゃん取り違え 調査報告書“実の親 特定に至らず” | NHKニュース | 東京都



イランで「体制転換起きた」 トランプ氏、新勢力と合意に自信 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエル、カトリック教会の重要ミサを阻止 国際社会が非難 | ロイター



不審な「トランプ相場」取引で数百万ドル利益も、専門家が調査訴え | ロイター



東京都清瀬市で共産党籍の市長誕生 現職を降して原田氏初当選 | 毎日新聞



【速報】イスラエル、パレスチナ人の死刑法案を可決|47NEWS（よんななニュース）



ガラパゴスな法体系が生む性風俗大国 デリヘルだけで1.4兆円市場：朝日新聞



市町村単位で全住民収容 「シェルター」方針を閣議決定：時事ドットコム



スペイン、イラン戦争に関与する米軍機に対し領空を閉鎖 - BBCニュース



トランプ氏、ホルムズ閉鎖状態でも作戦終了の用意 側近に伝える＝報道 | ロイター



「3時間半にわたり小6少女に自白迫る」兵庫県警に県弁護士会が警告 保護者同席認めず|社会|神戸新聞NEXT



田久保前市長 卒業証書の提示求められた翌日 印鑑ネット注文か | NHKニュース | 静岡県、事件・事故



【速報】フィリピン、日本から軽油調達と発表|47NEWS（よんななニュース）



和歌山知事、「航路存続も視野に対応」 南海フェリー事業撤退で | 毎日新聞



4月値上げの食品2798品目に 去年10月以来の2000品目超 “中東情勢で値上げの動き ことし後半強まる可能性” | NHKニュース | 物価高騰、小売業、農業



NY原油市場 WTIの先物価格が一時1バレル＝106ドル台まで上昇 | NHKニュース | 原油価格、アメリカ、金融



無理筋要求、高市首相へ不満 年度内固執に自民「現実見ず」―予算審議、参院がハードル：時事ドットコム



同意なしの手へのキスは性的暴行 スペイン最高裁 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「国保逃れ」是正へ さかのぼって保険料請求の方針 「年6000万円利益の業者も」



イスラエル、カトリック教会幹部が聖地に入るのを阻止 ネタニヤフ首相は一転許可 - BBCニュース



速達の配達、一部で遅れ 輸送方法切り替えで、日本郵便は公表せず [郵政不正]：朝日新聞



イスラエル議会、パレスチナ人に対する死刑拡大を可決 - CNN.co.jp



【速報】陸自、静岡・熊本へミサイル配備と発表|47NEWS（よんななニュース）



卒業証書を“自作” 業者に作らせた”偽”の印鑑を押印 起訴状で示された悪質性 静岡地検が田久保前市長を在宅起訴 舞台は法廷 | テレビ静岡



熱海土石流災害で崩落の起点となった土地の前所有者 新型コロナ対策の協力金をだまし取った容疑について検察が不起訴に | テレビ静岡



性風俗「使ったことある」20～40代男性の48%、国内調査：朝日新聞



【速報】米メディアによると、トランプ大統領はホルムズ海峡が閉鎖した状態でも、対イラン軍事作戦を終える用意があると側近に伝えた：時事ドットコム



石油由来の「ナフサ」用いる注射器や透析回路の安定供給、高市首相「必ず実行を」と閣僚に指示 : 読売新聞



岐阜・飛騨市の「ハイパーカミオカンデ」で配管が外れて作業員5人飛ばされる 2人重傷・3人軽傷 (26/03/31 12:16) - YouTube





辺野古転覆事故で生徒死亡の高校、研修旅行下見で現地を訪れず｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



トランプ氏、湾岸諸国に対イラン戦費負担を要求の考え 米報道官 | 毎日新聞



米政府、教皇の「反戦説教」に反論 米軍兵士への祈りを正当化 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



トラックに必須「尿素」高騰 イラン情勢悪化で配送業打撃 「物流が止まってしまう」



「わたしの避難計画」に掲載地図で静岡市が著作権侵害 許諾料165万円支払いへ | TBS NEWS DIG



ホルムズ海峡封鎖で、医療用器具が値上げラッシュ…「資材がなくなったら診療行為ができない」現場に危機感：東京新聞デジタル



イスラエル、「テロ攻撃」認定のパレスチナ人死刑法案を可決 | ロイター



イスラエル、「テロ行為」のパレスチナ人に対する死刑法案を可決 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「連続で何度も吐いて」小中学校で300人超「ノロウイルス食中毒」原因は給食のパン 製造業者の関係者が独自取材に語った“疑義”「直接触った人が陰性で陽性の人は配送。パンが原因か」“真相”は「配送容器」か | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ



スクープ第2弾！自民・宮崎政久議員にも衆院選での「違法動画広告」配信疑惑が浮上｜日刊ゲンダイDIGITAL



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

レンタルなんもしない人が聞いた「性カウンセリングを受けたら性病にかかってしまった」に…「本来はそういう行為をしない」と実践する本職が物申す - Togetter









ひどいと1年でこれくらい取れる



メーカーは、本気で考えなきゃ

エギング全面禁止になってからじゃ遅い



半笠を義務化したりして

ロストを減らす努力はしてほしい。 https://t.co/cgXFvsZwZz pic.twitter.com/nSNluxTmza — Marine Sweeper@2代目募集中 (@FishingDiverYD) 2026年3月30日





アメリカ人ばっかずるい

日本在住パラグアイ人の自炊も見て pic.twitter.com/zph82fR5br — 東海かのん@原稿中 (@PrussianES) 2026年3月30日



「校長可哀想すぎんか...」校舎内で性行為を行なった小学校教師2人が懲戒処分...発覚した経緯がまるで漫画のようだが事態は深刻では？ - Togetter



一貫7,500円の寿司を間違えて注文してしまった...エビを頼んだら大将が「握る前にお写真撮られますか」とやたら丁寧だなと思ったら実は幻のエビだった - Togetter



思春期、外見を整え始める際に親からデリカシーのない発言...人生の重大な転換点に差し掛かる子供へどう声かけしたらいい？「両親との関係性よな」 - Togetter



アメリカの皆さんへ、これは「拒否柴」と呼ばれる日本ならではの光景です→アメリカの拒否犬たちが次々集まる「日本の方々へ、これは『拒否ゴールデンレトリバー』です」 - Togetter



ダウナーな先輩にタバコの煙を顔に吹きかけられ｢意味、しってる？｣と話しかけられるシチュエーション、調べてみたら脳みそが焼けそうになる - Togetter



「YouTubeで歴史を学ぶな、まずは山川を読め」というが、読み通せるのは一通り勉強した人だけでは？→山川出版社が教科書だけでないオススメ書籍をわかりやすく自ら紹介 - Togetter



うちの母が脳腫瘍で脳の一部をピンポン玉くらい切除することになりそんなに取って大丈夫なんですか？と聞いたら「ここは脳の中でも何をしているかよくわかっていないところなので大丈夫」と言われた - Togetter



桜を見に行ったらずっとラーメンの香りがしている…と思っていたが、やっと正体が分かった。神社によく植えられているこの植物だった…すごい粉末スープの香りがする - Togetter







滋賀県草津市の観光大使に「おんせんどろぼう」が就任 | NHKニュース



自転車"ながらスマホ"明日から罰金1.2万円 青切符で取り締まるが増える? - Impress Watch



「【20代正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査2026年（2025年実績）」を発表 | 株式会社マイナビ



「マイナビ 2027年卒 大学生のライフスタイル調査＜就職活動について＞」を発表 | 株式会社マイナビ



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【速報】万博で使用のEVバス 大阪メトロが「全車両について今後使用しない」と発表 | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ



アマゾンで購入→楽天から届く、なぜ？ 「乗っ取られた」相次ぐ被害：朝日新聞



WrenAI で手軽に Generative BI を実現 - Taste of Tech Topics



水冷（液冷）設備が目白押し。重いAIサーバーを高く持ち上げるための電動リフト実機デモも【Data Center Japan 2026】 - INTERNET Watch



まだ使ったことのないCopilot Coworkのユースケースを考える #生成AI - Qiita



iPhoneのマイナンバーカードを使って、マイナポータルの運転免許関連サービスが利用できるようになりました | マイナポータル | デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション



iOS版Brynhildrについて ( リモートデスクトップエンジニアのブログ。 )



情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験の見直しの検討状況について | 試験情報 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構



【緊急】axios がサプライチェーン攻撃 2026.03.31



実証実験中のAIバス、赤字膨らみ廃止 不可解な運営も 神奈川 | 毎日新聞





最近TLで日本語の投稿をよく見かけるので、私も投稿してみようと思いました。キースです、猫です。ObscuraVPNとBraveブラウザで働いています。人々のプライバシーを守りながらも、不便をかけないことを大切にしています。引退するとき、振り返ってあれは自分がやったんだと言えるような、何か役に立つ… — Keith (@gnukeith) 2026年3月30日



ジモティーで不要になった食器棚を無料で譲ったら「返品したい」と連絡が...警察に相談するも対応してくれずアパートの前に勝手に返されトラブルに - Togetter



ソフトバンク キッズフォン2が契約できなかった！！ので！！！！！ハッキングした！ - honeylab's blog



日本人を安売りしてる奴らへ | blog | sveltekit-prerender



AI時代におけるタスク管理を考える



株式会社ヤマップに行ってきた！ - 941::blog



LUUPに自宅前のスペースを貸していたが、利用マナーの悪い客に耐えられず即時解約を申し込んだら10万円の違約金を請求された人のnoteが話題に - Togetter



モバイルバッテリー用"燃えにくいケース"新登場 日常の持ち歩きを考えた安心配慮設計 | アイ・オー・データ機器 I-O DATA



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





【ゆっくり実況】誰も知らない開発者の愚痴入りゲーム【シャドーオブザビースト 魔性の掟／PCエンジンCDロムロム】 - ニコニコ動画





鳴花コッショリ昔ばなし「かぐやひめ」【A.I.VOICE劇場】 - ニコニコ動画





白菜無双 - ニコニコ動画







【新アイドル、デビュー決定】



ビジュアル解禁：4月1日 0:00 pic.twitter.com/CaiWz16qV6 — アイドルマスター シャイニーカラーズ公式 (@imassc_official) 2026年3月31日





コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』連載終了のお知らせ



コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の作画において、他作品との類似箇所が多数確認されました。… — 月刊少年マガジン (@getsumaga) 2026年3月31日



『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』【日本語吹替版予告】パウパトが恐竜の島へ！？ ガオガオっとパウジョンアップ！｜7月24日(金)公開 - YouTube





RPGが大好きだと言っているのにイベントや会話シーンを全部スキップしている人がいて衝撃を受けた...なぜ飛ばすのか聞いたら「物語や心情描写は邪魔だし眠くなる」と言っていた - Togetter



「ビデオ機器の操作を女性が行う」という描写の意味が、約30年で変わった？のかも（またパトレイバー話） - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-



「交響詩篇エウレカセブン」20th special PV - YouTube





TVアニメ「正反対な君と僕」×「氷の城壁」コラボPV【小雪が「正反対な君と僕」を紹介！】 - YouTube





TVアニメ「氷の城壁」×「正反対な君と僕」コラボPV【鈴木が「氷の城壁」を紹介！】 - YouTube





TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』第1話予告「ガンバレ！中村くん！！／ドキドキ！調理実習！！」4/1(水)24:30～より放送！ - YouTube





『最強の王様』Season2 ノンクレOP映像 - YouTube





『日本三國』第3弾予告｜EDテーマ「誓い」Leina｜4月5日(日)より世界最速配信開始！ - YouTube





Ken Yokoyama「The Ballad」×TVアニメ『ゴールデンカムイ』スペシャルMV - YouTube





【オープニング映像】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』＜5月31日までの限定公開！＞ - YouTube





【キャラクターPV】ナックルズ・ザ・エキドゥナ 紹介映像 【Knuckles the Echidna】 - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』アコレードトレーラー - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



藤井猛九段による岩村四段優勝インタビューの様子です！

詰将棋愛が溢れています



藤「優勝候補だと思われてるプレッシャーはあったの？」

岩「あんまり順位は気にしてなかった」

藤「え？？」



藤「優勝しなきゃみたいな（プレッシャーを）感じる性格じゃないんだよね？」… pic.twitter.com/VDQB5xW7dT — 将棋情報局編集部 (@mynavi_shogi) 2026年3月30日



◆新商品（衣・食・住）

さらなるウルトラ級の食べ応えへ進化！ “大きい、厚い、濃い”が3つ揃ったスナック 「ウルトラポテト 超コンソメ味」 | 亀田製菓株式会社



食事とおやつのハイブリッド米菓！ ほぼ“メシ”のような亀田の新ブランド誕生！ 『ほぼメシ石焼きビビンバ風味のおこげせん』 | 亀田製菓株式会社



「PARM（パルム） 白桃＆アールグレイ」 4月20日（月）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社



「ピノ （ポケモンパッケージ）」 4月上旬より順次、全国にて数量限定発売 「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」 4月中旬より順次、全国にて数量限定発売 「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」 4月20日（月）より全国にて数量限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社



世界でも指折りのフルーツブランド「Dole」との“初”コラボレーション 「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」 「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」 4月14日(火) より期間限定新発売 ｜ 2026年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓



「くまのプーさん」原作デビュー100周年記念 「パックンチョ」 プーさんと仲間たちデザイン 4月上旬より順次発売 ｜ 2026年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓



「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」(4月13日発売） | 明星食品



明太子×チーズがクセになる、手軽な博多土産が登場「ワッフルクッキー 博多ぱりり めんたいチーズ味」4月1日（水）より発売｜お知らせ｜【公式】やまやコミュニケーションズ_明太子・博多もつ鍋

