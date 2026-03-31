2026年03月31日 17時00分 試食

さくらんぼのフルーティーな甘酸っぱさに桜の香りで春らしい味わいの「レッドブル チェリーエディション」試飲レビュー



エナジードリンクの定番「レッドブル」の新フレーバーとして、2026年3月31日(火)に「レッドブル チェリーエディション」が登場します。さくらんぼのフルーティーな味わいに桜の花を思わせる香りが重なり、春らしい味わいが特徴になっているとのことで、どんな味に仕上がっているのか早速飲んで確かめてみました。



レッドブル チェリーエディション| チェリー| エナジードリンク

https://www.redbull.com/jp-ja/energydrink/products/red-bull-cherry-edition



「レッドブル チェリーエディション」のパッケージはこんな感じ。





無果汁です。





原材料は砂糖・ぶどう糖・酸味料・炭酸・L-アルギニン・香料・カフェイン・着色料(パープルキャロット、ブドウ色素)・ナイアシンなど。カロリーは100ml当たり45kcal。内容量は250mlなので、1本当たりのカロリーは112.5kcalです。カフェインは100ml当たり32mg(1本当たり80mg)含まれています。





なお、通常のレッドブルの250ml缶は100ml当たりのカロリーが46kcal(1本当たり115kcal)で、カフェイン量は100ml当たり32mg(1本当たり80mg)です。





「レッドブル チェリーエディション」を透明なグラスに注いでみました。液体の色はチェリーを連想させる赤色。





早速飲んでみると、確かにさくらんぼやいちごを思わせる甘酸っぱくてフルーティーな味わいで、そこに桜の香りも加わって華やかで春らしいフレーバーに仕上がっていました。スッキリした飲み心地のため、仕事や勉強の合間に飲んで頭をシャキッとさせたい時にピッタリなエナジードリンクという印象です。





「レッドブル チェリーエディション」の希望小売価格は税抜213円で、2026年3月31日(火)から全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストア、通販サイトなどで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpで24本セットが税込4820円(1本あたり約201円)で購入可能となっていました。



Amazon.co.jp: レッドブル エナジードリンク チェリーエディション 250mlx24本 : 食品・飲料・お酒

