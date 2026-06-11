2026年06月11日 17時00分 試食

甘いアールグレイラテにマスカットの爽やかさが香るスターバックスのチルドカップ「アールグレイマスカットティーラテ」試飲レビュー



スターバックスのチルドカップシリーズの新商品として、初夏にぴったりなチルドカップ初のマスカットフレーバー「アールグレイマスカットティーラテ」が2026年6月9日に新登場しました。スターバックスからサンプルが送られてきたので、どんな味わいなのか実際に飲んでみました。



アールグレイマスカットティーラテ｜スターバックス® チルドカップ

https://enjoystarbuckschilled.jp/earlgreymuscattealatte.html



アールグレイマスカットティーラテのパッケージ。





種類別名称は「乳飲料」で、原材料は生乳、乳製品、砂糖、ぶどう果汁、紅茶など。果汁は2％で、紅茶はアールグレイです。





カロリーは1本200mlあたり150kcal。





付属のストローを刺して飲むことができます。





今回はフタを開けて中を見てみました。見た目は普通のティーラテっぽい色合いですが、フタを開けるとフルーティーな香りが感じられました。飲んでみると、濃い目のミルクが甘く広がる中にアールグレイの苦みがほのかにあるスターバックスのティーラテにおなじみの味わいですが、口に入れた瞬間や後味にマスカットの香りと風味がほのかに広がります。甘さだけではなく爽やかさも感じられるドリンクになっていました。





「スターバックス アールグレイマスカットティーラテ」は2026年6月9日から全国のセブン-イレブンなどで購入可能。希望小売価格は税抜230円です。

