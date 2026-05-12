2026年05月12日 18時31分 ヘッドライン

2026年5月12日のヘッドラインニュース



ハンバーガーチェーンのモスバーガーに、2026年5月20日(水)から「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」が登場します。ぷりぷりのエビカツにアボカドとトマトを合わせ、バジルマヨネーズの爽やかな香りが初夏の気分にぴったりなバーガーになっているとのこと。価格はバーガー単品で税込590円となっています。







また、同日にはバンズからはみ出すモス史上最大級のエビを2尾使用した「海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」、国産白桃のピューレと果肉を使用した「白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース」「レモンまるまる1個分！白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース」、2層仕立てのミルクティーになっている「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」、涼しげなわらび餅を和洋折衷にアレンジした「苺クリームのアイスわらび餅」「抹茶クリームのアイスわらび餅」なども登場します。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



Google純正のスマートウォッチ「Google Pixel Watch」がついに登場 - GIGAZINE



1枚の写真から「存在しないそっくりさん」をAIが自動的に作り出してくれる「Artbreeder」を使ってみた - GIGAZINE



世界初の「自動運転車ポルノ」が話題となり300万回以上「テスラ(Tesla)」と検索される - GIGAZINE



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最新鋭のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の調整が完了、旧世代との比較が圧巻 - GIGAZINE



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リアル「ラプンツェル」が暮らす村が中国にある - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





社会人5年目、『なるほど』がNGワードなのは今も納得していないけど薄ら理解はしているので代替案として『ほぇ～』って言ってる - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

東京科学大学の炎上について思うこと――不合格者にこそ聞いてほしい｜大橋淳史



ツキノワグマの主食、ドングリじゃなかった 近畿北西部、ふん288個分析 兵庫県立大 - 産経ニュース



林真理子理事長「軽い気持ちで引き受けたが、まったく甘かった」「人事の失敗を認めたことで学部長らの表情が変わった」 : 読売新聞



高校国語、再び小説重視 AI時代に感性を 次期要領で文科省案 | 毎日新聞



経団連「高専や大学理系学部の拡充を」 科学技術立国へ政府に提言 - 日本経済新聞



高校国語の選択科目を6科目に再編案 理系が学ばぬ「文学」履修促す [学習指導要領の改訂]：朝日新聞



高さ450m超のアラスカ州大津波、水上スキーのゲームで再現 「危険を知って」と研究者ら(1/2) - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

電車ドアを故意に手動切り替えか 業務妨害疑いで中3逮捕 千葉 | 毎日新聞



＜独自＞【磐越道バス事故】荒い運転「死ぬかも」 同乗生徒動画撮影、家族に連絡 | 福島民報デジタル



部活バス死亡事故、「トンネルでぶつかって擦っていた」「こすったような跡あった」と生徒証言 : 読売新聞



ふるさと納税仲介に1379億円 24年度手数料、引き下げ要請へ|47NEWS（よんななニュース）



原付バイクの男子高校生（17）がトラックに追突され死亡 先行車を待って停止中に追突されたか 茨城・八千代町 | TBS NEWS DIG



カルビー製品包装 “白黒2色” で関係企業に聴き取りへ 政府 | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、イラン情勢、企業・経営



政府 カルビーにヒアリングへ 中東情勢受けたパッケージ変更方針受け



ナフサ不足、ポテチの袋を白黒にする…カルビーが方針 : 読売新聞



ナフサ高騰を受けてカルビーが25日以降出荷分から一部パッケージを白黒に→虚構新聞が「これは現実のニュースです」と発表する事態に - Togetter



なぜイランはUAEをこれほど敵視? 深まる「裏切り」への警戒感 | 毎日新聞



ノーベル平和賞受賞のイラン女性人権活動家、容体悪化で刑執行停止 病院へ - BBCニュース



ゼレンスキー氏元最側近、豪邸計画を舞台に16億円超のマネロン疑い：朝日新聞



トランプ外交を動かす頭脳とは 国際秩序を壊す「革命」の正体 [トランプ再来][米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞



【速報】ベネズエラを51番目の州に「真剣に検討」|47NEWS（よんななニュース）



米加州の市長、中国の工作員容疑 指示受け記事投稿と訴追、辞任|47NEWS（よんななニュース）



プーチン氏の紛争終結発言、「欺瞞」ではないか ドイツ国防相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



仲介役にシュレーダー元独首相を、プーチン氏の提案をEU退ける 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



中国訪問のトランプ氏、イラン問題で習主席に「圧力」かける構え 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「エプスタインファイル」 全350万ページを展示 米NY 写真17枚 国際ニュース：AFPBB News



紛争の流れはウクライナ有利に、「プーチン氏はこれまでで最も弱い立場」 EU外相 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



インドのモディ首相、在宅勤務や海外旅行自粛を要請 燃料・外貨節約へ - 日本経済新聞



【速報】インド首相、在宅勤務呼びかけ|47NEWS（よんななニュース）



【速報】25年度のエンゲル係数、45年ぶり高水準|47NEWS（よんななニュース）



富士フイルム、半月板の再生治療で販売承認 切除なしで修復 - 日本経済新聞



【速報】戸籍の男女区別「憲法14条に抵触」と高裁|47NEWS（よんななニュース）



ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却：朝日新聞



JR東海道線の電車内でスプレー噴射か 16歳少年を逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、鉄道、交通・インフラ



架線が断線した水間鉄道、終日運休に 大阪・貝塚、パンタグラフも破損 - 産経ニュース



自民党大会で自衛官に歌わせてから1カ月、やっと責任に言及…鈴木俊一幹事長「深く配慮するべきだった」：東京新聞デジタル



【速報】自衛官歌唱「心苦しく遺憾」と自民幹事長|47NEWS（よんななニュース）



自民幹事長「党側として配慮すべきだった」 自衛官の国歌歌唱で | 毎日新聞



路線バスが定刻より「14秒」早く発車、近畿運輸局が処分 過去にも複数回「違反」|47NEWS（よんななニュース）



高市内閣支持率61％ 不支持23％ NHK世論調査 | NHKニュース | NHK世論調査、選挙、イラン情勢 日本への影響・対応



「嘘の経歴で、しゃあしゃあとテレビにまで出れる人」芥川賞作家 痛烈批判した高市首相の“疑惑”が再燃 | 女性自身



高市首相 中東情勢めぐり“原油など必要量は確保 踏み込んだ節約呼びかける段階にない” 参議院決算委員会 | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、参議院、国会



高市首相、省エネ要請に言及 物価高「臨機応変に対応」―参院決算委：時事ドットコム



警察犬ユンカー、20分で不明者発見 相棒は誕生日同じ巡査部長 | 毎日新聞



ブドウ農家｢最悪､木が枯れる恐れ｣ 長野県の農業を中東情勢が直撃｜信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



エロの多様性って話で、ある時清楚系のタレントさんの写真集を買ったんですよ

さぞかし綺麗な写真が見られると思ったら半裸でしかも汗だくの写真ばっかり

顔も半分隠れて目をつぶってのけぞっててきわどいところが見えそうな感じ

正直「いや、そういうんじゃないんだよ」と声が出た… — 真城 悠 (@Mashiro_yuh) 2026年5月11日



「人生は配られた手札で勝負するゲーム」とは言うが、ブタを配られた人のことはどう考えているのか「生存バイアスの典型例」「これを是正しなかった結果...」 - Togetter



満員電車内で夫と隣の男が喧嘩になりかけた際、とっさに奥さんが「おい、みっともないからやめろ」とドスの効いた声で夫を叱ったら、その男も静かになった - Togetter



最近プリングルズがステルス値上げして、4年位前に缶を小さくした時に『缶が小さくなっても中身はそのまま！』とか言っておいて結局内容量も減らしてた - Togetter



混浴の岩盤浴で館内着着る時って女の子どうしてんの？胸が気にならない？「なんも着用しないのかと思ってた！！」「スポブラつけてる」 - Togetter



現実をハックしない｜tkq



新幹線の指定席に座っていたら「席を譲ってくれ」と言われたので指定席の追加料金を調べて「現金で払えます？」と聞いたら困った顔で黙って立ち尽くされた - Togetter



JR東海道線の車内でスプレーが噴射され川崎駅に停車...その様子に地下鉄サリン事件を思い出す反応も「事件レベルでエグい数来てるぞ」 - Togetter



「4歳、この夕飯食べ切るの1時間半はかかるんだけど多すぎるんだろうか…」というお悩みに、管理栄養士からついたコメントが素晴らしい「泣いた、確かにこれは愛」 - Togetter



彼氏と同棲する事になった職場の先輩と『彼氏が元カノと使っていたマットレス(超高級)を自分も使えるか』というテーマで話し合った - Togetter



アプリで呼んだタクシーに乗ろうとしたら爺さんが乗り込んできて「譲れ。スマホが使いこなせん」と言ってきた…逆に婆さんを同乗させた話も - Togetter



父親が100万円かけて短編小説、エッセイを出す、更に息子の小説も抱き合わせ...本を出す側がほぼ損をする自費出版ビジネスの闇に様々な意見 - Togetter



アパホテルのボディタオルの袋に謎のメッセージがある…「怖い」「奥深すぎん？」一見下ネタにも見えるがけっこういいこと書いてあるっぽい - Togetter



送料無料の格安弁当、北京のタクシー運転手は月収10万円...今の中国、氷河期世代からしたらトラウマが湧き上がりそうな状態だった - Togetter



岡山に引っ越してきたけどパン屋多くないですか？しかもどこのお店も美味しいのすごい→岡山はパンの消費量が全国トップレベル、パンで町おこしをしてるところもある - Togetter



車に乗ってたら警察に止められた…ドラレコをチェックするといっても聞いてくれなかったが無理やりチェックしたら問題がなかった、警官は謝罪もなく無言で去った - Togetter



磐越道バス事故で、複数の生徒の証言により「事故の前にもトンネル内で車体をこすっていた」ことが発覚「続報が毎回想像を超えて来る」「こすった時点で止まってほしかった」 - Togetter



「学校で飼うウサギを譲ってください」長野の小学校の呼びかけに批判が相次ぎ、記事が削除される→今の時代「うさぎの外飼い」が厳しい理由はたくさんあるという話 - Togetter



アムールヤマネコの「ミレ」について











◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

WordPress.com 変更ログ: WordPress 7.0 ベータ版公開と、プラグイン障害時の復旧改善



ロゴ制作で提出した初稿デザインをAIに食わせて「こうしてほしいんです」と戻してきたクライアントに虚しさと憤りを感じた→デザインの現場で同じことが起きまくっているらしい - Togetter



ZEN Study 10年の中のデータ基盤の3年間 - ドワンゴ教育サービス開発者ブログ



誰も得しない「著作権等管理事業者による管理」という除外基準｜門前照二



Netflixが2026年もJavaを選ぶ理由——アーキテクチャ・AI活用・新JDK機能の最前線｜直也テック



いつの間にか『88歳』になっていたNTTドコモの契約基本情報 - ケータイ Watch





注意喚起

DDR5のメモリの偽物が出回ってます。

一見すると普通のメモリですが、実際に搭載されているチップはただの基板、プラスチックの板です。取り外して切断して確認しました。

動作未確認のメモリーとかマジで購入する際は気をつけてください！

4090の悲劇を起こさないように！ pic.twitter.com/gcKAjRDUei — TAKI (@taki_pc_1115) 2026年5月10日



【重要】金融機関との銀行API連携再開に向けた進捗について（5月12日更新） | マネーフォワード クラウドサービス全般サポート



NEC、海底ケーブル「オール国産」で通信大容量化 世界シェア4割へ - 日本経済新聞



チームでの開発はどう取り組むのがいいんだろうな？ - Mitsuyuki.Shiiba



Amazon、銅鉱山直接契約 AIデータセンター物資争奪に米テック参戦 - 日本経済新聞



味の素アンチの指定したレシピで料理するも消されたリュウジさんの動画は「味の素を敵視している人が何をおいしいと思うか」が可視化されていて興味深い - Togetter



【重要】OPENREC.tvからの大切なお知らせ | OPENREC NEXT



ソフトウェアの「設計原則」を、なぜ一部のエンジニアは生理的に嫌うのか







ソフトバンクとワイモバイルの値上げも「LINEMOは辛抱する」、宮川社長が語る - ケータイ Watch



AI用リモートデスクトップ「Urthr 0.5.0」リリース ( リモートデスクトップエンジニアのブログ。 )



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

『PUBG: BATTLEGROUNDS』┃新モード「PAYDAY」ゲームプレイトレーラー - YouTube





『Outbound（アウトバウンド）』開発日誌#1 旅の始まり：DIYと素材集め - YouTube





『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』ローンチトレーラー【5月22日（金）発売】 - YouTube





【原神】「空月の歌・歩律」公式PV「虚空劫灰のプラーナ」 - YouTube





プロメイア「裁決官の中休み」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第3弾｜2026年7月7日 放送開始 - YouTube





Forza Horizon 6 – Official Launch Trailer - YouTube





『薔薇と椿 ～お豪華絢爛版～』オンラインお対決モヲド～お電波通信対戦編～ 告知トレーラー - YouTube





『A Passing in the Night』発表トレーラー - YouTube





『稗: The Dream Of A Cockspur（ヒエ ザ ドリーム オブ ア コクスパー）』告知トレーラー - YouTube





『勇者の選択肢がおかしい』発表トレーラー - YouTube





『Idol Manager: Virtual Venture』発表トレーラー - YouTube





PlayStation®5『未解決事件は終わらせないといけないから』発表トレーラー - YouTube





『Dungeon Sweeper Plus』発表トレーラー - YouTube





『サムライブリンガー 乱』発表トレーラー - YouTube





『Midnight Train: New Moon』発表トレーラー - YouTube





Nintendo Switch版『でびるコネクショん』 発表トレーラー - YouTube





琴葉亡命記 #1 【Death Road to Canada】 - ニコニコ動画





竜人討伐作戦 - ニコニコ動画





仲間入り【二週間投稿祭他】 - ニコニコ動画







🎉#Mobpsycho10th

本日5月12日は、モブこと影山茂夫の誕生日！🎂



そして2026/7/12、アニメ 『モブサイコ100」は放送開始から10周年を迎えます！

10周年記念キービジュアルを公開しました✨



ぜひご一緒に、#モブサイコ100 の10周年をお楽しみください🌸



Today, May 12, is Mob’s birthday! 🎂

And on… pic.twitter.com/XB6vH4V1Wn — モブサイコ100 公式 (@mobpsycho_anime) 2026年5月12日





迷子 pic.twitter.com/XT44cJCSgU — なたまめ (@IGWJGsARifBfO9u) 2026年5月11日



萩尾望都先生の作品にはぜんぜん救いがなく残酷な結末に心えぐられる、でも美しい…という話「きついんだけど何度も読み返したくなる」 - Togetter



【期間限定】「パチスロ takt op.Destiny」導入開始記念！Chapter 1「指揮-Creed-」無料配信 - YouTube





第6話 憑依鎮魂歌「プライド」相葉芹亜（CV：藤寺美徳）＆ラクシュミ・バーイー（CV：高垣彩陽）|TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』 - YouTube





『OCTOPinbs（オクトピンブス）』ローンチトレーラー - YouTube





【崩壊：スターレイル】緋英 キャラクターPV 「彼女の日常」 - YouTube









『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』特報 2026.11.20劇場公開 - YouTube





Atariが「ウィザードリィ」に関する一部報道について声明を発表 - GAME Watch



これは5月7日に掲載した記事の内容について、弊誌宛にAtari社からメールで「補足情報」として伝えられたもの。





休日に夫がクレーム対応したがちょっとだけスッキリした話(10年位前) pic.twitter.com/sm5kpDmFXN — 久世 千香子 (@WlhI9OfsaDXU7Ho) 2026年5月12日







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

「売れない芸能人は左翼になる」説は誰が作るのか…批評が“ネトウヨ嫌い”“赤旗芸人”へと変換される、属性化とレッテル貼りの恐怖 | 文春オンライン



安室奈美恵、佐々木希といった2000年代を代表する美女にはハッキリとないが、今みたいに涙袋があった方が可愛いという価値観はいつ頃から定着したのか - Togetter



「代表選手のアイドル化」 ファンの行き過ぎた行動に中国警鐘 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン、亡命してイスラム政権批判する元サッカー男子代表主将の資産没収「国家反逆者」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



◆新商品（衣・食・住）





(PDFファイル)ねばとろ食材で、ごはんが進む一杯！すき家が「めかぶオクラ牛丼」を今年も販売

