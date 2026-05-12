2026年05月12日 17時00分 試食

バーガーキング「マッシュルームアグリーバーガー」試食レビュー、きのこの濃厚うま味＆サワークリームの爽やかさが絶妙マッチ



チーズたっぷりの「4種チーズのクラフトバンズ」で直火焼きのビーフパティやきのこを挟んだ「マッシュルームアグリーバーガー」が2026年5月8日にバーガーキングの期間限定メニューとして登場しました。きのこは「エリンギ」「ぶなしめじ」「マッシュルーム2種」の合計4種を使用。きのこと特製バンズの食感が特徴の食べ応え抜群バーガーに仕上がっているとのことなので、実際に食べてみました。



ヒット商品「マッシュルーム」がチーズバンズで新登場！4種のきのこを、こだわりぬいた「4種チーズのクラフトバンズ」で挟んだ、 食べ応え抜群の『マッシュルームアグリーバーガー 』新発売！

https://www.burgerking.co.jp/event/detail/89



バーガーキングに到着。編集部の近くにある店舗では品切れ状態だったので、大阪市北区のリンクス梅田店まで移動してきました。





店内にはマッシュルームアグリーバーガーのPOPが掲げられていました。





マッシュルームアグリーバーガーを注文して持ち帰ってきました。





今回はマッシュルームアグリーバーガーを2個注文。片方はバーガーを真っ二つにカットしてくれる無料カスタム「ハーフカット」をお願いしました。





これがマッシュルームアグリーバーガーです。バンズはゴーダチーズ、エグモンドチーズ、モッツァレラチーズ、チェダーチーズを使った「4種チーズのクラフトバンズ」です。このバンズは手作業が多くて通常のバンズの1/3程度の数量しか生産できないそうです。





中身はこんな感じ。ビーフパティ、きのこ、レタス、トマト、オニオンが挟まり、サワークリームとオニオンペーストとハーズを使った「特製サワークリームオニオンソース」およびマヨソースが塗られています。きのこはローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種類が使われています。





ハーフカットの断面はこんな感じ。ビーフパティの上にきのこや野菜がたっぷりのっています。





クニクニ食感やコリコリ食感のきのこが混在していて、かぶりつくたびに異なる食感を楽しめます。キノコの濃いうまみや香りが特製サワークリームオニオンソースとマッチしていて、濃厚な味と爽やかな後味を両立しているのが素晴らしいポイント。一方でビーフパティはキノコやソースの後ろに隠れてしまっているので、ビーフパティの枚数を増やすなどして牛肉の味も楽しめるようにしてほしいです。





4種チーズのクラフトバンズは通常のバンズと比べて塩気が強め。全体的に塩辛い味付けなので、コーラなどのソフトドリンクとセットで楽しむのがオススメです。





マッシュルームアグリーバーガーの単品価格は税込1090円です。2026年5月8日～2026年5月17日という短めの期間限定販売となっているので、気になる人は早めに食べに行ってください。

