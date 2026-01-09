2026年01月09日 17時02分 試食

キノコ＆牛肉＆たっぷりソースなバーガーキングの傑作バーガー「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」試食レビュー



バーガーキングのマッシュルームワッパーシリーズは4種のキノコと直火焼きビーフパティのジューシーさが特徴です。新たに、特製サワークリームオニオンソースを使った「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」が2026年1月9日(金)に登場したので、実際に食べて味を確かめてみました。



「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」新発売！まろやかなサワークリームを使用した「特製サワークリームオニオンソース」が4種のきのこと相性抜群

バーガーキングに到着。





「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」が垂れ幕でアピールされています。





注文して持ち帰ってきました。





「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」を2個ずつ持ち帰ってきました。バーガーキングで複数のバーガーを注文する場合、以前は包装紙に手書きされたアルファベットを手掛かりに見分ける必要がありましたが、2025年秋頃からラベルが貼り付けられるようになって見分けやすくなりました。





というわけで、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」から食べてみます。





直火焼きビーフパティ1枚の上にキノコ、レタス、オニオン、トマトが積み重なり、特製サワークリームオニオンソースとマヨネーズがたっぷり塗られています。キノコは「ローストした2種類のマッシュルーム」「エリンギ」「ぶなしめじ」の合計4種類を使用。特製サワークリームオニオンソースには「サワークリーム」「オニオンペースト」「オレガノ」「タイム」「セロリシード」が使われています。





キノコはクニクニした食感のものやポリポリした食感のものが混ざっていて、かむのが楽しいバーガーに仕上がっています。特製サワークリームオニオンソースは少し酸味のあるサッパリした味わいで、野菜たっぷりのバーガーとマッチしています。キノコやソースがメインの味付けで、ビーフパティの味は後ろに隠れていました。マッシュルームワッパーシリーズはどれもジューシーなキノコと牛肉や野菜の相性が抜群ですが、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」はさっぱりした味わいのソースがたくさん入っていて、輪をかけてジューシーです。





「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」も食べてみます。





バーガーの構成は「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」とほとんど同じで、ビーフパティが2枚に増えています。





ビーフパティが増えたことで、こんがり焼けた牛肉の味が目立つようになりました。歴代のマッシュルームワッパーシリーズは「ダブルだと肉の味が目立ち過ぎるから、ノーマルの方がバランスがいい」といった感じでしたが、今回のマッシュルームワッパーはソースの量が多くてキノコの味も引き立っているので、肉の多いダブルの方がバランス良く感じます。





最後に「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」を食べます。





構成は「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」とほぼ同一。





ほかの2種は「たくさんのキノコや肉がメインで、バンズは具材を固定して食べやすくする役割」でしたが、Jr.ではバンズの体積割合が大きく「バンズで具材を挟んだハンバーガー」になっています。「小さくて食べやすい」とか「バンズから具材がこぼれず指が汚れにくい」といったメリットはありますが、キノコやソースを楽しみたいならノーマルかダブルの方がオススメです。





単品価格は「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」が税込840円、「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」が税込1190円、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」が税込540円です。

