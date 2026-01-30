2026年01月30日 17時00分 試食

バーガーキング「ビッグマウスホワイト」試食レビュー、白いソースはどんな味なのか？



カマンベールチーズの入ったホワイトチーズソースとゴーダチーズスライスを使った「ビッグマウスホワイト」が2026年1月30日(金)にバーガーキングの期間限定メニューとして登場しました。直火焼きビーフパティ2枚とスモーキーベーコン4枚を挟んだ「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」だけでなく、ビーフパティとチキンパティを1枚ずつ挟んだ「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」もあるとのことなので、両方とも食べてどんな味がするのか確かめてみました。



大人気シリーズ“ビッグマウス”から 直火焼き100％ビーフに濃厚なホワイトチーズソースと ゴーダチーズを合わせた「ビッグマウスホワイト」新発売！

https://www.burgerking.co.jp/event/detail/73



バーガーキングに到着。





2種類のビッグマウスホワイトがアピールされています。





2種類とも注文して持ち帰ってきました。





ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガーとチキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガーを2個ずつお持ち帰り。





これがチキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガーです。ビーフパティがはみでています。





ビーフパティ2枚の上にゴーダチーズスライスが2枚重なり、その上にマヨソース、ケチャップ、ホワイトチーズソース、ピクルス、ベーコン4枚がのっています。ホワイトチーズソースにはカマンベールチーズとニンニクを使っているとのこと。





食べるとビーフパティとマヨネーズ＆ケチャップの風味を濃く感じます。ゴーダチーズやカマンベールチーズが使われていますが、チーズの味は後ろに隠れていました。ベーコンのミチッとした食感がグッド。肉やチーズの多いバーガーですが、マヨネーズやケチャップやピクルスによって後味はしつこくなくサッパリしています。





チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガーも食べてみます。包み紙を開くと、大きなビーフパティとチキンパティがバンズからはみだしていました。





中身はこんな感じ。ビーフパティとチキンパティが1枚ずつ挟まり、ゴーダチーズスライス2枚とマヨソース、ホワイトチーズソース、ピクルスも入っています。





チキンパティが分厚くて食べる際に口を大きく開く必要があり、まさに「ビッグマウス」なバーガーです。チキンパティは衣がザクザクしていて中はしっとりした食感。チキンパティのチキン味と塩味が濃くて、ホワイトチーズソースやビーフパティの味が目立たなくなっていました。チキンを食べたい人にはオススメできますが、ビーフパティやホワイトチーズソースを楽しみたいならダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガーの方がオススメです。





単品価格はダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガーが税込1290円、チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガーが税込1140円です。どちらも2026年1月30日(金)からの期間限定販売です。

