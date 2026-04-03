バーガーキング「クリーミーマヨ アボカドワッパー」試食レビュー、アボカド＆マヨで後味サッパリ
バーガーキングの期間限定バーガーとして「クリーミーマヨ アボカドワッパー」「ダブルクリーミーマヨ アボカドワッパー」「チーズクリーミーマヨ アボカドワッパー」の3種が2026年4月3日に登場しました。マヨソースとサワークリームに4種のハーブやガーリックパウダーを加えた「特製ハーブマヨソース」を使っており、アボカドのおいしさが引き立つ本格バーガーに仕上がっているとのこと。どんな味がするのか気になったので、実際に食べてみました。
人気商品『アボカドワッパー』から春の新作登場！ 4種ハーブとサワークリームのまろやかな 「特製ハーブマヨソース」がアボカドと相性抜群！ 「クリーミーマヨ・アボカドワッパー」新発売！
https://www.burgerking.co.jp/event/detail/80
バーガーキングに到着。
クリーミーマヨ アボカドワッパーと2月に登場したスパイシーサルサ アボカドワッパーが並んでアピールされています。
クリーミーマヨ アボカドワッパーシリーズを注文して持ち帰ってきました。
今回は「クリーミーマヨ アボカドワッパー」「ダブルクリーミーマヨ アボカドワッパー」「チーズクリーミーマヨ アボカドワッパー」を2個ずつ持ち帰ってきました。
まずはクリーミーマヨ アボカドワッパーから食べてみます。
ビーフパティの上にアボカド、レタス、トマト、オニオン、ピクルスが挟まり、特製ハーブマヨソースがたっぷり塗られています。特製ハーブマヨソースはマヨソースとサワークリームを合わせて、ディル、オレガノ、ローズマリー、タイムのハーブ4種を合わせ、さらにオニオンパウダーとガーリックパウダーとホワイトペッパーも加えたソースとのこと。
断面はこんな感じ。パティの上にアボカドがぎっしり並んでいます。食べてみると、ビーフパティとアボカドの間をマヨソースが埋めているような感じで、ビーフパティ・アボカド・野菜が混然一体となっています。マヨソースは甘口に仕上がっていて、最後にマヨソースの酸味でサッパリと締まる後味すっきりなバーガーに仕上がっています。
ダブルクリーミーマヨ アボカドワッパーも食べてみます。大きなパティが2枚見えています。
バーガーの構成はクリーミーマヨ アボカドワッパーとほぼ同一。
ビーフパティが2枚に増えたことで、直火焼きされたお肉の風味が目立つようになっています。アボカドは柔らかいペーストではなく、ちょっとかみ応えのある塊として入っていて、肉に負けずに存在を主張してきています。
最後にチーズクリーミーマヨ アボカドワッパーを食べてみます。
クリーミーマヨ アボカドワッパーに黄色いチェダーチーズを2枚追加した構成。
チェダーチーズは特製ハーブマヨソースとは角度の異なる味で、かなりチーズの味が目立つバーガーに仕上がっています。全体的に塩分が増強された味で、3種のバーガーの中で最もジャンキー感が際立っていました。
価格はクリーミーマヨ アボカドワッパーが税込940円、ダブルクリーミーマヨ アボカドワッパーが税込1340円、チーズクリーミーマヨ アボカドワッパーが税込1040円です。
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in 試食, Posted by log1o_hf
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