2026年05月20日 19時45分 ヘッドライン

2026年5月20日のヘッドラインニュース



アニメ『BLEACH』の最終クールとなる『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』のメインPVが公開されました。



TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』メインPV｜2026.07 ON AIR - YouTube





なお、2026年7月からのテレ東系列での放送に先駆けて、第1話～第3話の先行上映が2026年6月21日(日)に1日限定で開催されます。



2026年6月21日（日）TVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』劇場先行上映実施決定！ - NEWS | BLEACH 千年血戦篇

https://bleach-anime.com/news/?id=70436

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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フランスが「国連オープンソース原則」を支持する最初の中央政府となり19の組織も加わる - GIGAZINE



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脚本家・小林靖子さんに劇場版「牙狼〈GARO〉-DIVINE FLAME-」についてインタビュー - GIGAZINE



17歳の高校生が旅客機での空気感染防止システムを発明して賞金900万円をゲット - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



すごくて笑ってしまった pic.twitter.com/0IH5N7tbBi — みこっち (@nbspd2) 2026年5月19日







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

「歯生え薬」26年夏にも患者に治験 京都大学発新興、8.5億円調達 - 日本経済新聞



阪大・忽那教授に賠償命令 コロナ対策巡る記事で侮辱 | NEWSjp



「完全養殖」ウナギのかば焼き 初めて一般向け販売へ | NHKニュース | 水産業、大分県、鹿児島県



3000年前の剣、ドイツで23年に発見 保存状態良好、なおきらめき - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

コンサルが人件費3千万円過大請求 官庁の受注で相次ぐ不正の背景：朝日新聞



東大五月祭「中止理由あくまで爆破予告」 神谷氏の講演企画「右合の衆」が刑事告訴を検討 - 産経ニュース



【分析】トランプ氏、自身にとって最も重要な有権者層に対する掌握に陰り 世論調査で判明 - CNN.co.jp



英、次期戦闘機に１．３兆円 共同開発で日本が圧力―英紙：時事ドットコム



自民・村上前総務大臣「大政翼賛会みたい」「全くナンセンス」“高市勉強会”への不参加を明言｜FNNプライムオンライン



「収入伴う仕事希望」39％ 日本の65歳以上、4カ国で最高|47NEWS（よんななニュース）



トランプ氏が「くら寿司」株買い付け、開示資料で判明…取得額１・６億円～８億円 : 読売新聞



【独自】辺野古転覆、死亡船長を国告発へ 無登録疑い、週内にも：東京新聞デジタル



【速報】辺野古転覆、船長を刑事告発へ|47NEWS（よんななニュース）



「週１回、植木に水やりで１５０００円もらえる」という在宅ワークのカラクリ 「障害者をダメにする」作業所の悪質さ 公的給付金で荒稼ぎか | NEWSjp



【速報】東京と埼玉にまたがる仙元峠付近で上半身のない遺体 クマに襲われた可能性 周辺には大型動物の足跡 警視庁が身元確認を進める | TBS NEWS DIG



【速報】食品容器大手一斉値上げ 中東情勢で原料急騰 6月出荷分から - 日本食糧新聞・電子版



中傷動画投稿報道 事務所秘書と「やり取り」証言に首相「面会ない」 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



ニッポンの「油断」 石油製品の調達不安2600件、政府しらみつぶし - 日本経済新聞



「誤報」と否定する高市首相に「そのとおりです」と政府が追随…「政府が否定＝誤報」となる時代の違和感 | 文春オンライン



「もうやめて」 大阪都構想3度目の住民投票巡り、抗議デモ | 毎日新聞



「相場観」の謝礼、講演55分に10万円 福岡県が実態ない時間加算 [福岡県]：朝日新聞



ナフサショックの裏で高市政権が犯した「２つの重大ミス」…政府の情報発信が招いた“静かな物流危機” | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



辺野古ダンプ事故、抗議者の姉「被害者なのに加害者扱い」 産経新聞記者を名指し非難 - 産経ニュース



高市陣営のネガキャン動画疑惑 渦中の松井健氏が証言「主導してやった。数百本作って、拡散させた」 | 東スポWEB



栃木強盗殺人、高校生１人が知人２人を実行役に勧誘か…高級外車は第三者から夫婦に提供された可能性 : 読売新聞



闇バイトの真実 事故で死んだ息子には親の知らない裏の顔があった…普通の若者がなぜ手を出してしまったのか？抜け出せない恐怖とは｜ザ！世界仰天ニュース｜日本テレビ



晴海フラッグで人口増、老朽化…東京・湾岸で校舎の増改築ラッシュ [東京都]：朝日新聞



“ナフサショック”「接着剤が足りない」靴製造がピンチ “必要不可欠”値上げの通達も…今後は靴全般の値上がり予想｜FNNプライムオンライン



ホワイトハウス、大規模祈祷集会を主催 「政教分離損なう」との批判も 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】スルメイカ漁、漁獲枠を231トン超過|47NEWS（よんななニュース）



「遺族に直接謝罪を」小池氏、辺野古転覆船団体に 共産と船長の関係は「隠すつもりない」 - 産経ニュース



高市氏陣営による中傷投稿報道 「秘書とやり取り」と男性が証言 [高市早苗首相][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



ロシアの攻撃無人機、黒海で中国の貨物船に衝突 ウクライナ海軍 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



中道と公明が立民含めた３党合流へ本腰、小川代表「３党が片輪走行し続けるには限界」…立民は政策でずれ目立ち慎重 : 読売新聞



マイナカード取得義務化の検討を提言へ 自民が政府に 罰則規定なし [自由民主党（自民党）][マイナ保険証]：朝日新聞



「国旗を傷つけたら拘禁2年」高市総理“悲願法案”に自民党内からも「意味がない」の声…水面下でしらけムードが広がる理由 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



ハンタウイルス クルーズ船がロッテルダム港に到着 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



ノルウェー警察、中国人の男をスパイ容疑で逮捕 今月2件目 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏と家族の税務調査を「禁止」、IRSとの訴訟和解に追加条項 - CNN.co.jp



【高市早苗陣営「ネガキャン動画」問題】67通の証拠メールが暴く「国会答弁のウソ」《独占スクープ第3弾》 | 週刊文春



北海道新幹線談合疑い 競争がゆがむ「特殊性」 過去に北陸も | 毎日新聞



「公益通報」を問う：「この警視総監の下では働けぬ」法廷で証言の警部補、決意の退職 | 毎日新聞



秩父から熱海に直通も、ＪＲ東日本と西武が観光列車運行へ…武蔵野線と池袋線・「連絡線」利用 : 読売新聞



ストーカー加害者にGPS 自民案、被害者へ接近通知|47NEWS（よんななニュース）



李大統領、「５・１８タンクデー」に激怒…スターバックス代表は解任 : 経済 : ハンギョレ新聞



「発達障害メイド喫茶」元店員が内部告発 ノルマやシフトがあるのに…「最低賃金以下で働かされている」：東京新聞デジタル



クマに襲われ木の棒で命拾いした男性、開発した「クマ撃退用ポール」に注文殺到…青森県警も導入 : 読売新聞



名古屋城天守に導入する小型昇降機、設置階数の提示は先送り 名古屋市「さらなるシミュレーションが必要」：中日新聞Web



ナフサ不足で変わる店頭 ヨーカ堂、刺し身の蓋をプラからラップに - 日本経済新聞



新幹線設計は特攻機「桜花」が元? 不適切記述で集英社変更へ | 毎日新聞



【速報】「峠の釜めし」で知られる「おぎのや」で食中毒 弁当「峠の親子めし」が原因か 22人が発症し2人入院 横川工場で3日間営業停止（2026年5月19日掲載）｜日テレNEWS NNN



完全養殖ウナギ、初の試験販売へ 技術でコスト減、1尾5千円程度|47NEWS（よんななニュース）



【社説】赤旗記者への脅迫 維新・藤田氏の責任は免れない [日本維新の会][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



【速報】立民、国家情報会議法案に反対へ|47NEWS（よんななニュース）



男性受刑者の「原型刈り」適法 長野刑務所の男性敗訴 | NEWSjp



「参政党は本当に講演会をやる気があったのか」東大・五月祭騒動 ルポライターが明かす異様な衝突、現場では党関係者から若者への“暴言”も | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]



すべて1メートル以上「ゾッとした」“巨大クマ”3頭 住宅敷地内へ



なぜ活気ある商店街を再開発するの？ 店が廃業せざるを得ないケースもあるのに…Q&A形式で解説します：東京新聞デジタル



東京・奥多摩町で上半身のない遺体、山岳事故やクマに襲われた可能性…休日中の警察官が登山中に気づく : 読売新聞



韓国スタバが光州事件の日に「戦車デー」イベント 大統領も激怒 | 毎日新聞



チチヤス、「毎朝快調ヨーグルト」3種類を広島工場で生産休止 西日本向け 中東情勢の影響 | 中国新聞デジタル



激安スーパー「玉出」の元取締役ら逮捕 3900万円の特別背任容疑 [大阪府]：朝日新聞





『闇バイト』っていう名前、早く変えたほうがいい。

やってることの割に雰囲気がユルすぎる。一発で人生終わる犯罪の呼称とは思えない。



「日雇い犯罪者」とか「身代わり実行犯」とかパッと見でヤバいとわかる名前にしたほうがいい。 — 安心院バク (@bakunojob) 2026年5月19日



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

全国的に暑い夏、今年も 気象庁、熱中症対策を|47NEWS（よんななニュース）



この夏も気温高い見込み 梅雨期は多雨のおそれ 気象庁 | NHKニュース | 気象、熱中症、気象庁







母と姉に「かわいいかわいい」と言われてきた男子が、中学に上がる前に父親から衝撃的な事実を告げられた話がオチまで見事→似た経験を持つ人は多い？ - Togetter



「カエルの声がうざい」と田んぼの水を勝手に抜いた結果、とんでもない額の裁判沙汰になって引っ越した家族はどうなったんだろう…田んぼの損害額はシャレにならない - Togetter



焼肉屋で『塩のミックスホルモン』が出たら、圧倒的な鮮度を保つ仕入れルートと職人の下処理が“異常”レベルに優れているので間違いなく大当たりの店説 - Togetter







一緒に飲んでいた仕事仲間の顔がいきなり真っ赤になり大将に「料理にそば粉とか使ってないよね？」→2日前にそば打ち体験した人がカウンターに座っていたことが判明した - Togetter



「そばアレルギーだから限定の天ぷら蕎麦のそばをうどんにして」という客がいたが、厨房から「そばもうどんも同じ鍋で茹でるからうどんも食べないほうが良い」の返答→「じゃあ蕎麦でいいです」？？？ - Togetter



メンマ、タケノコではなく実は竹だった→更に作る過程もすごい手間暇かかる「ボイルせず水だけで戻そうとすると１〜２週間かかります」 - Togetter



「味付メンマが出来るまで」スペシャル動画 1分ver - YouTube





「味付榨菜が出来るまで」スペシャル動画 1分ver - YouTube





「トルコじゃみんな知ってるよ」いつもお世話になっているトルコ人の業者さんがめちゃくちゃ親日家なのでその理由を聞いてみたら、自分は全然知らなかったので調べてみた話 - Togetter



恥ずかしくて誰にも言えないんですけど、6桁以上の数字を見ると心の中で『いち、じゅう、ひゃく、せん、まん…』って数えないといくつか分かりません - Togetter



観光施設を運営する会社で働いているのですが、マジで施設内で性行為しないでください！局部を露出しないでください！しまえ！ - Togetter



裏手隣に住むおじさんが声をかけてきて何事かと思ったら「車を塀にぶつけてしまったがDIYで直したい」と言ってきた、任せてみたら完成度が高すぎて驚き - Togetter



サブウェイが日本で流行らない理由がこの注文画面に詰まっている気がする→「ボタン一つで買わせてくれ...」「日本人にパン4種類の違いなんてわからん」 - Togetter



『ABEMA的ニュースショー』で「おじさんのハーフパンツがキモイ」という意見...それに対して女性弁護士の放った見解が真っ当だった「思うのは自由だけど」 - Togetter





満員電車で「すみません、降ります」って言いながら人混みかき分けてる男性を見て、近くの人が「降りる駅なら最初からドア前いればいいのに」って話してた。でも満員電車って、人の流れでどんどん奥押し込まれるし、乗るために詰めないといけない時あるんだよね。毎日乗ってる人と、そうじゃない人で感… — 月城ルナ (@TsukishiroLuna) 2026年5月19日



電車で老人が「席をゆずってくれないかな？」と言っていたので自分が立とうとしたら、「あなたじゃない。失礼ながらあなたも老人だ。君たちに言ってるんだよ」と男子学生に - Togetter



闇バイトの入り口となる誘い文句を見ると、自分が高校生の頃だったら引っかかっていたかも「私も行きそう」 - Togetter



「きついね、人生終了クラス」トクリュウに銀行口座を貸したら、生涯口座が持てなくなる→貸してしまった人はどうやって生きていくのか - Togetter



米国NISSIN、ほんまごめんやけどカップヌードルがクソまずい。お願いだから日本で売ってるチリトマトやSioをそのままアメリカで売って欲しい - Togetter



ベビーカーで子供を連れて散歩中、おばあちゃんに「足可愛い～」と言われ、え？と思ったらこうなってた「そこもシンクロしてるのかわいい～！」 - Togetter



北海道大学の『奨学金100万円抽選会』がめちゃくちゃ楽しそう「合法カジノ」「北大目指す」 - Togetter



マイナンバーカードの更新に来たら、パスワードを紙に書くよう言われ、それを職員が見て入力するらしい→同じような体験談が集まる…中にはパスワードを読み上げる職員も - Togetter



ボンボンドロップシールの偽物販売で逮捕者出たけどさ…愛知県警の本気の展示クソワロタ「芸術じゃ」「この仕事がしたい」 - Togetter



これってあるある？惣菜って手軽で回復するはずが、何かが″減る″感覚があって連続して食べたくない、なんか、持ってかれる感じ - Togetter



居酒屋で「タコハイ」を頼んだら無味のチューハイが出てきたので「間違ってます」と店員に言ったら「うちのタコハイは本物です」と言われた→タコハイをめぐるややこしい話 - Togetter



ある飲食店近くの下水からめっちゃ「脂」が漏れ出てる→衝撃の光景に「通報したら営業停止になる案件ですかね？」 - Togetter



錦川清流線 - 【錦川清流線１日フリーきっぷで、全駅制覇！】 錦川清流線は川西駅～錦町駅まで13駅があります。... | Facebook







İsviçre çakıları, acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek neredeyse her şeyi barındırmasıyla biliniyor.



İşte dikiş özelliği… pic.twitter.com/KxJ66MFu3z — Pratik Dünya (@pratikdunya) 2026年5月18日







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）





[13:16公開]DTI SIMサービス障害復旧のお知らせ ｜ アナウンス一覧：ユビキタスプロバイダ DTI



[13:19公開]TONE データ通信サービス障害復旧のお知らせ | サービス運用状況 | トーンモバイル【公式】



全員が正しいのに何も決まらない会議の正体 | サイボウズ式



日立、アンソロピックとAIシステム開発 鉄道や電力インフラ効率運用 - 日本経済新聞



モバイルバッテリーメーカーと通信事業者、 大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する 連携協定を締結 ～避難所などへの電源関連機材の提供に向けて協力～ | アンカー・ジャパン



モバイルバッテリーメーカーと通信事業者、大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定を締結 | EcoFlow Technology Japan株式会社のプレスリリース



モバイルバッテリーメーカーと通信事業者、大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定を締結 | KDDI News Room



モバイルバッテリーメーカーと通信事業者、大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定を締結～避難所などへの電源関連機材の提供に向けて協力～ | 企業・IR | ソフトバンク



モバイルバッテリーメーカーと通信事業者、大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定を締結 | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社



大企業が Microsoft 365 Copilot を選ぶ理由を、自分なりに整理してみる #copilot - Qiita



技術的負債という言葉を本来の意味以外で使わないようにしよう



Claude Code派だった僕がCodexに移る前に知りたかったこと



中小企業のDX支援で最初に自動化すべき3つの業務



Google AI Studioでアプリを作成し、公開までやってみよう | gihyo.jp



AI コーディングで secret を漏らさないための４層防御



「ミュトス」影響でセキュリティー会社に問い合わせ相次ぐ | NHKニュース | 生成AI・人工知能、IT・ネット、サイバー攻撃



中国「米中首脳がAIの政府間対話実施で合意」と発表 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、米中関係、中国



青森県 クマの情報投稿サイトにうその投稿相次ぎ警察に通報 | NHKニュース | クマ被害、青森県、フェイク対策



モバイルバッテリーの発火で750万円のテスラを廃車にしてしまった人のポストに戦慄走る→「この条件でも発火するの怖い」「これは他人事じゃない」 - Togetter



ウェブを作る人のためのLLMO/AIO入門【2026年5月版】｜ベイジの図書館



Firefox向け“ツリー型タブ”開発約20年。「理想のUIは無い」Tree Style Tab作者のOSS哲学【フォーカス】 - レバテックLAB



Gemini 3.5: frontier intelligence with action



Google Homeで再生できない事象について - radiko ヘルプ



sudoもrebootも効かないLinuxサーバをなんとか再起動する時のメモ - お腹.ヘッタ。



回帰分析って知ってる？―完全に理解した人へ贈る絶望の谷



子どものSNS禁止、欧州では異論も 若者団体「断固拒否」「命綱」：朝日新聞



大手IPコンテンツ企業に同名のキャラクター名を商標登録され、所有ドメインの移管を求められた話｜実森はみくま







ECサイトにおける不正アクセスに関する調査結果のお知らせとお詫び - UNIVERSAL MUSIC JAPAN



【重要】修正・モザイク基準に関するガイドライン改定のお知らせ | ファンティア スポットライト[Fantia Spotlight]





fantia、まぁ規制強化云々はひとまずいいとして



「4日間で公開中のもの全部自分で確認して対応しろ」は

人によっては物理的に対応不可能だと思うんだけど



もっと実現可能な対応を提示するべきだというか、なんかすごい乱暴だよね



だったらPF側も引っかかる投稿全部確認してリスト化して送ってみなよ — 二代目@C107(火)東7"A"21ab (@thesecond1372) 2026年5月19日



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）







佐賀の山奥に漬物天国発見でござる pic.twitter.com/HEtbHv9qaE — 山田全自動 (@y_haiku) 2026年5月19日









コラボカフェで会期内に特典枯らすのダメだと思うのよね

あんな高い値段とっておいて紙にしてもアクリルにしても「特典終わってます」「後日お渡しもありません」とか

時間作って遠いとこから行く人もいるのに — ゴリラ (@178hazuki) 2026年5月19日



TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』メインPV｜2026.07 ON AIR - YouTube





中国の学校の先生「日本の子供の中国史の知識はおかしい。なぜ他国の歴史にあんなに詳しい？ウチの子供たちだってそんなには知らない」→「そういう病気にかかるんです。14歳くらいで」 - Togetter



コミカライズ担当したら読者から「作者急病につき作画担当のお知らせ待機」「下手すぎて吐き気」と心無いコメントが殺到してトラウマに…ライン超えの暴言は批判の範疇か？ - Togetter





日本将棋連盟公式サイトの一時公開停止のお知らせ



平素は将棋界に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。… — 日本将棋連盟【公式】 (@shogi_jsa) 2026年5月17日



裏拍ゴリラは、裏拍ではない話｜ボルロス



ケツバトラーガチ勢から見たにじフェスケツバトラーチャンピオンシップ｜KOH藻(こーそう)



みんなも入ろうNTR保険【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画





【ゆっくり紹介】SCP-6765【魔性のオジエとマリドラウグの血の玉座】 - ニコニコ動画









『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』特別予告 -怪の巻-｜5月29日(金)全国ロードショー - YouTube





『Kusan: オオカミの街』- 発売日発表トレーラー - YouTube





【原神】キャラクタートレーラー ニコ（CV：豊口めぐみ）「伝説的冒険物語」 - YouTube







FOX2 FOX3 FOX4 #ブルアカ pic.twitter.com/3EYojMFXIz — Kuwa za FF45 P34 (@kuwa_za) 2026年5月19日









まどマギ描けるようになりたい澤 pic.twitter.com/XuM07jMURl — ᴛᴀᴋᴜ (@takuanoisi) 2026年5月18日













いつぞやの絵柄寄せとか気にしないで描いたナミすわん pic.twitter.com/2xP9tleDyp — きつつき (@1013_pnpk) 2026年5月19日













おめめが鍵穴になってる子 pic.twitter.com/V2xwMGxj28 — 404 (@22_0724) 2026年5月18日





dry vs wet 🚿 pic.twitter.com/lw2FVp2x3F — MUSYCMOTYON© (@musycmotyon) 2026年5月18日





劇場版つえ熱かった pic.twitter.com/OXBY2pbOTn — 清水ずず (@pompompainwoman) 2026年5月19日





京都精華大学デザイン学部の非常勤講師を

今年度は通年で務めさせていただくことになりました！



「旅と日常のあわい（間、余白）」をテーマにイラストを描きながら、普段はゲームの開発・イベント企画の仕事をしています。



ご依頼やご相談はDMでお待ちしてます pic.twitter.com/3mY43fMyNT — 高市｜takaichi 🛵 (@takkaichi) 2026年5月19日





今日のワンドロ449

黄泉のツガイのアサです pic.twitter.com/cevD6mpDWA — ㎡ (@333takoyaki) 2026年5月19日





































リリス

from ヴァンパイアセイヴァー pic.twitter.com/zREuLcVlLq — はしもと (@h4sh1rnoto) 2026年5月18日





体の異変 pic.twitter.com/tDfS4pBaMd — Soya (@Classic_S_) 2026年5月20日

















水着イチカ pic.twitter.com/t1Z3G74kGL — まっちゃ (@Matttttya1) 2026年5月19日





🌷🌿🌸🌱 Spring Witch pic.twitter.com/TLlw6wjcK4 — Syertse (@Syertse) 2026年5月18日









蛇使い pic.twitter.com/k22Q9FceHV — 久賀フーナ KugaHuna / Coloso (@hu_na_) 2026年5月18日





ぷぉーん pic.twitter.com/MfZsFmKjdE — ななし (@fv5b9x) 2026年5月19日

















- M i n t -#NIKKE #ニケ #Mint pic.twitter.com/ukI6T9r9WX — StarCatSF (@StarSigilArtSF) 2026年5月19日

















Miku pic.twitter.com/50r9u6yNS9 — こうこうや (@Kokoya_art) 2026年5月18日





































⋆͛📢おしごと🌷🌷🌷



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しぐれういさんの新曲

『No thank Cute!』 MV

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アニメーションとメインイラストを描かせていただきました🫶❣

(文鳥ちゃんのおしりもポイントです🐥)



よろしくお願いいたします！☔#しぐれうい https://t.co/iEMalvaBZ6 pic.twitter.com/ej93ED8IgM — kawa (@ricopin35) 2026年5月18日









昏式 龍也著

『カラテ魔女地獄変 雷の章』

表紙、挿絵を担当させていただきました。



少女達の意地と血飛沫とカラテが炸裂する血湧き肉躍る(物理)バイオレンス百合です。



是非お読みください。 pic.twitter.com/xk2h8J7XYR — あんりふれ (@unrefle) 2026年5月19日













Nicole pic.twitter.com/UA6AJzAZ7N — Nvl (@Nvl__11) 2026年5月18日

























𝗧𝗜𝗥𝗢𝗟 𝗠𝗜𝗞𝗨🍫 pic.twitter.com/YJlCumEcnn — 夢ノ内 (@yume335) 2026年5月19日

















着地まで数秒 pic.twitter.com/zJun0rnZaK — Neg (@101Neg) 2026年5月19日













チョイス pic.twitter.com/jX51nV5UBD — 05 (@05reigo_) 2026年5月19日







静岡ホビーショーに出展していたら、作品を見てくれていたドイツ人と思われる男性がリュックをおろして中をガサゴソ…出してきた箱を手渡された話 - Togetter



アルファポリス、26年3月期決算は単体ベースで売上高18％増、営業益16％増に WHITE FOXとNIAアニメーションの子会社化によるアニメ事業の拡大に注力 | gamebiz



「一生ガンダムの話をしてるおじさん」はめちゃくちゃ恵まれた側のオタクなのではないか？…形を変えながら公式からの供給が47年続き今後も続いてく - Togetter



10歳息子、ソシャゲに385万円課金する… 先日クレカの請求金額が妙に多い事に気付き発覚、1ヶ月ちょいの期間で385万円課金されていた - Togetter





漫画家小池一夫さんの作品の著作権管理を手掛けていた（株）小池一夫作品普及会は5月14日、東京地裁から破産開始決定を受けた



負債は現在調査中



当社HPによると小池さんの「子連れ狼」や「修羅雪姫」、「オークションハウス」などの著作権を有していたとされる



▼詳細はこちら… — 東京商工リサーチ［TSR］公式 (@TSR_NEWS) 2026年5月20日



（株）小池一夫作品普及会 | TSR速報 | 倒産・注目企業情報 | 東京商工リサーチ





















マチアソビのイベントで「その作品のファンでない人が前方埋めてるのはいかがなものか」みたいな議論あるけど、イベントを作品のプロモーションと考えるなら「本来関心の無かったはずの多数の人間に1時間プロモーション聴かせる」というのは立派な成功ではなかろうか。なんせ無銭イベだからね。 — ブラスP (@burasu21) 2026年5月19日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

観劇終わりにパイプ椅子の下に置いておいた荷物を後ろの席の人に盗まれそうになったが取り返した話…荷物は他人の手が届かないように対策が必要 - Togetter



小3男子がスイミングの4泳法をマスターしたので辞めて他にスポーツ系を習わせたい…姿勢を良くしたいんだけど、何かおすすめの習い事ありますか？ - Togetter



NHKの大河ドラマ、連続テレビ小説、ドラマ10がNetflixに 日本の名作・話題作を国内および世界へ順次配信開始 - About Netflix





煽りしてる身ながら特大RTなんだけどこれに関してはまじコロナのせい

お披露目初日にコール入れてくれたり

オリジナルコールとか作ってきてくれてだんだん浸透してくみたいな感じだったのに… https://t.co/8JcTPbgAia — まさよC【SS／AW】 (@masa_yo_c) 2026年5月19日



◆新商品（衣・食・住）

濃い！濃い！ご当地 濃厚タンメン 新発売 | エースコック株式会社のプレスリリース



(PDFファイル)紀州南高梅の豊かな風味で、爽を味わう なか卯が「紀州南高梅おろしうどん」を発売！

