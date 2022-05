3cm先と1.7km先の被写体に同時にピントを合わせられるレンズ技術が登場、三葉虫の目がヒントに

一般的なカメラでは、その構造から近くの被写体と遠くの被写体を同時にクッキリ写すことが苦手です。 アメリカ国立標準技術研究所(NIST) が新たに、数億年前に絶滅した 三葉虫 の目を参考にすることで3cm~1.7kmの範囲に同時にピントを合わせられるレンズ技術を開発しました。 Trilobite-inspired neural nanophotonic light-field camera with extreme depth-of-field | Nature Communications https://www.nature.com/articles/s41467-022-29568-y Inspired by Prehistoric Creatures, NIST Researchers Make Record-Setting Lenses | NIST https://www.nist.gov/news-events/news/2022/04/inspired-prehistoric-creatures-nist-researchers-make-record-setting-lenses 写真撮影には 被写界深度 と呼ばれる概念が存在しており、ピントが合っていない部分はボケてしまいます。レンズの絞り値を調節して被写界深度を深くすると「数m先から無限遠までピントが合う」という状態( パンフォーカス )を作り出せますが、「数cm」という至近距離と無限遠に同時にピントを合わせることは困難です。

・関連記事

たった1枚のレンズで従来のスマートフォン向けカメラレンズを超える光学性能を実現した「Metalenz」とは? - GIGAZINE



世界初の撮影後にピントを合わせられるカメラ交換レンズ「K|Lens One」が登場 - GIGAZINE



写真撮影後にピント合わせができるカメラ「Lytro」でいろいろ撮影してみた - GIGAZINE



ピント合わせも露出調整も後から自由自在な「LYTRO ILLUM」は以前の「Lytro」に比べ進化しまくっていました - GIGAZINE



2022年05月20日 06時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.