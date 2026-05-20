2026年05月20日 19時35分 ネットサービス

Googleが複数サービスや店舗を横断して使えるショッピングハブ「Universal Cart」発表、UCP対応でAIエージェントが人間の代わりにオンラインショッピングを完結可能に



「Google I/O 2026」でGoogleがインテリジェントショッピングカート「Universal Cart」を発表しました。Google検索・Gemini・YouTube・GmailなどGoogleのサービスを使っているタイミングで見つけた商品を追加でき、そのまま購入手続きまで進めるショッピングカートです。



Google Shopping introduces Universal Cart, agentic shopping

https://blog.google/products-and-platforms/products/shopping/google-shopping-cart/





Universal Cart などショッピングをサポートする新たな機能の紹介

https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/google-shopping-cart/





We’re introducing Universal Cart — a new hub for shopping on Google.



🛍️ It will work across merchants and across services.



🛒 You’ll be able to add things to your cart whether you're shopping on Search, the @GeminiApp, @YouTube or @Gmail.



🛠️ The moment you add a product to… pic.twitter.com/MP8FreG6p1 — Google (@Google) May 19, 2026



「Universal Cart」の動作イメージ動画が公開されています。





ショッピングカートに、ユーザーが追加した商品が登録されています。





1つは、380ドル(約6万400円)のスタンディングデスク。





Universal Cartはカートに商品が登録された瞬間から価格変動を追跡し、それに合わせてカート内の表示価格を変更します。ユーザーは「とりあえずカートに商品を追加しておき、価格が下がったタイミングで購入する」という使い方ができます。





ナイキのランニングシューズは在庫なしとなっています。





しかし、こちらも同じように在庫の有無をチェックしてくれます。





また、ユーザーのニーズを推測してくれるので、「自作PCを組み立てようとしているらしい」とわかると、部品同士の互換性を自発的に検知し、最適な選択肢や代替品を提案してくれます。





Universal Cartは、AIエージェントと小売や決済システムが連携するための共通規格「ユニバーサル・コマース・プロトコル(UCP)」に対応しており、カートからGoogle Payで決済することも、加盟店のサイトで決済することも可能。決済機能はNike、Sephora、Target、Ulta Beauty、Walmart、Wayfairのほか、FentyやSteve Maddenを含むShopify加盟店などで順次利用可能になります。



Universal Commerce Protocol - Universal Commerce Protocol (UCP)

https://ucp.dev/





Universal Cartは2026年夏にアメリカのGoogle 検索とGeminiアプリから展開予定で、今後、YouTubeやGmailにも対応することになっています。

