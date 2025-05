恋愛的なアプローチをかける時は「場所」を見極めることが重要だという研究結果

Where you flirt matters: New research shows setting shapes romantic success https://www.psypost.org/where-you-flirt-matters-new-research-shows-setting-shapes-romantic-success/ これまでの研究では、誰かの行動を判断する際に「場所」の影響を受けることがわかっていますが、恋愛的なアプローチにおける場所の重要性について、体系的な研究はあまり行われていないとのこと。そこで研究チームは、人々が「恋愛的なアプローチに適している」と考えている場所を調べ、それらが相手の魅力や親密度、アプローチの内容といった他の要因とどのように相互作用するのかを分析しました。

・関連記事

実は女性よりも男性の方が恋愛関係を重視しているという研究結果 - GIGAZINE



終わりを迎えた恋愛関係の転換点は「破局の1~2年前」だとの研究結果 - GIGAZINE



恋人の関係は4つのカテゴリーに分けられる - GIGAZINE



1万組以上のカップルを機械学習で分析して判明した「恋愛における満足度を高める要因」とは? - GIGAZINE



男性は「男らしい方がモテる」女性は「女性らしい方がモテる」と過度に思い込みすぎているとの研究結果 - GIGAZINE



人はルックスが自分と同じくらいの異性と付き合うことが研究で裏付けられる - GIGAZINE



外見的魅力の恩恵を受けやすいのは女性より男性であるという研究結果 - GIGAZINE



「人は自分と正反対の人を好きになる」というのは本当か? - GIGAZINE



2025年05月20日 12時00分00秒 in サイエンス, 無料メンバー, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Research shows that it is important to d….