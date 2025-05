NVIDIAが富士通とQualcommをCPUパートナーに指名、Qualcommはデータセンター市場へ再参入しNVIDIAの技術を活用したデータセンター向けCPUを発売する計画

NVIDIAが、NVIDIA製GPUと他社製CPUを統合する技術「 NVLink Fusion 」を発表しました。NVLink Fusionの発表に伴いNVIDIAは富士通とQualcommをCPUパートナーとして指名し、両社はAIパフォーマンスを飛躍的に向上させることが可能になったと伝えています。これに伴い、QualcommはAIデータセンター市場へ再参入する計画を発表しました。 NVIDIA が、NVIDIA パートナー エコシステムとともに業界がセミカスタム AI インフラを構築するための NVLink Fusion を発表 - NVIDIA | Japan Blog https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-nvlink-fusion-semi-custom-ai-infrastructure-partner-ecosystem/ NVIDIA CEO Envisions AI Infrastructure Industry Worth ‘Trillions of Dollars’ | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/computex-2025-jensen-huang/ Qualcomm to launch data center processors that link to Nvidia chips https://www.cnbc.com/2025/05/19/qualcomm-to-launch-data-center-processors-that-link-to-nvidia-chips.html NVIDIA GPUs, Qualcomm CPUs — (semi) customizing AI DCs https://www.rcrwireless.com/20250519/chips/nvidia-gpu-qualcomm-cpu NVLink Fusionは、NVIDIA製のGPUとCPUを統合する「 NVLink 」を他社向けにも公開したという位置づけの技術です。NVLink FusionではNVIDIA製のGPUと他社製のCPUを統合することが可能で、異なるメーカーの製品を効率的に処理することでさらなる性能の向上が行われることが期待されています。このNVLink Fusionを採用する最初のパートナーとして、NVIDIAは富士通とQualcommを指名しました。

2025年05月20日 11時56分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

