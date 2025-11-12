2025年11月12日 12時30分 メモ

AMDのリサ・スーCEOがAIチップ市場のシェア拡大に言及、NVIDIAの牙城を切り崩してシェア2ケタ獲得へ



AMDの投資家向けイベント「Financial Analyst Day」で、リサ・スーCEOが今後3年から5年でAMDが大きく成長することになると語りました。NVIDIAがシェアの90％を占めるAIチップ市場でも、シェアを2ケタに伸ばせる見込みだとのことです。



AMD Unveils Strategy to Lead the $1 Trillion Compute Market and Accelerate Next Phase of Growth :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1266/amd-unveils-strategy-to-lead-the-1-trillion-compute-market-and-accelerate-next-phase-of-growth





AMD expects profit to triple by 2030, data center chip market to grow to $1 trillion | Reuters

https://www.reuters.com/business/amd-expected-outline-plans-ai-chip-business-analyst-day-2025-11-11/



AMD's Su sees 35% annual sales growth driven by 'insatiable' AI demand

https://www.cnbc.com/2025/11/11/amd-lisa-su-growth-ai-analyst-day.html



AMD sees big growth over next 3 to 5 years, AI boom continuing | Constellation Research Inc.

https://www.constellationr.com/blog-news/insights/amd-sees-big-growth-over-next-3-5-years-ai-boom-continuing



スーCEOによると、AIインフラやチップへの需要は引き続き高く、今後3年から5年でAMDの年間平均成長率(CAGR)はデータセンター事業で60％以上、コア事業で10％以上、トータルで35％以上になると予測しているとのこと。





特に成長が期待されるのはAIデータセンターの分野で、短期的には80％もの勢いでの成長が予想されており、2027年までに数百億ドル(数兆円)の売上が見込まれています。



AIチップに関しては、ジェンスン・フアンCEO率いるNVIDIAが圧倒的な力を持っており、シェアの90％以上を占める独占市場となっています。時価総額でも、AMDがおよそ3870億ドル(約60兆円)なのに対して、NVIDIAは4兆6000億ドル以上(約710兆円)と大きな差がありますが、スーCEOは今後3～5年でシェアを2ケタに伸ばせる見込みがあると語りました。



こうした発言の背景には、6GW級データセンター構築でOpenAIと提携したり、Oracleに対して5万基のGPUを搭載したAIスーパークラスターを提供したりという展開を行っていることがあるとみられます。



OpenAIとAMDが提携、OpenAIがAMD株を最大10％取得して6ギガワット級のAMD製システムを導入へ - GIGAZINE





オラクルと AMD がパートナーシップを拡大し、お客様が次世代の AI に対応する規模を実現できるよう支援

https://www.amd.com/ja/newsroom/press-releases/2025-10-14-amd-and-oracle-expand-partnership-for-next-generation-ai.html





スーCEOはAIチップ市場について「エキサイティングな市場」と表現した上で「データセンターは最大の成長機会であり、AMDが非常に有利な立場にあることは疑いの余地がありません」と語っています。

