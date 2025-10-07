2025年10月07日 12時30分 ハードウェア

OpenAIとAMDが提携、OpenAIがAMD株を最大10％取得して6ギガワット級のAMD製システムを導入へ



OpenAIの次世代AIインフラストラクチャに合計6ギガワットのAMD Instinct GPUを導入する、複数世代の契約を結んだことをOpenAIとAMDが結んだことを発表しました。この契約に伴う具体的な金額などは明かされていませんが、OpenAIはAMD株式の最大10％を取得するとのことです。



AMD and OpenAI announce strategic partnership to deploy 6 gigawatts of AMD GPUs | OpenAI

https://openai.com/index/openai-amd-strategic-partnership/



AMD and OpenAI Announce Strategic Partnership to Deploy 6 Gigawatts of AMD GPUs :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1260/amd-and-openai-announce-strategic-partnership-to-deploy-6-gigawatts-of-amd-gpus



OpenAI looks to take 10% stake in AMD through AI chip deal

https://www.cnbc.com/2025/10/06/openai-amd-chip-deal-ai.html



今回の契約で、OpenAIはAMDを「中核的戦略コンピューティングパートナー」に位置付け、AMD Instinct MI450シリーズおよびラックスケールAIソリューションをはじめとした、次世代製品まで広がるAMD技術の大規模導入を推進することを明らかにしました。



「このパートナーシップは両社にとって真のWin-Winを実現し、超大規模なAIの導入を可能にするとともに、エコシステム全体の発展を促進するものです」と、両社は共同声明で述べています。





契約の一環として、AMDはOpenAIに対して最大で1億6000万株の権利を割り当てており、1ギガワット分のAMD製システムを導入した時点で第1弾分の権利が確定し、残りは追加導入分も合わせたトータルが6ギガワット分になったときに確定する構造になっています。



AMDのリサ・スーCEO兼会長は「とてもエキサイティングな日です！OpenAIと提携し、6ギガワットのAMD Instinct GPUを導入できることに感激しています。世界にはより大規模なAIコンピューティングが必要です。我々は両社の強みを結集させて、グローバルなAIインフラストラクチャの構築を加速させていきます。サム・アルトマン氏とグレッグ・ブロックマン氏の信頼とパートナーシップに感謝します。両社にとって、真のWin-Winです」とXに投稿しました。



Exciting day today! Thrilled to partner with @OpenAI to deploy 6GWs of AMD Instinct GPUs. The world needs more AI compute. Together, we’re bringing the best of both companies to accelerate the global AI infrastructure buildout. Thanks @sama @gdb for the trust and partnership.… — Lisa Su (@LisaSu) October 6, 2025



また、OpenAIの共同創業者兼CEOのサム・アルトマン氏も「提携によってAMDのチップを活用してユーザーにサービスを提供できることをうれしく思います！今回の施策は、NVIDIAとの取り組みに加えて行われるものです(NVIDIAチップの購入量も今後増やしていく予定です)。世界にはさらに多くのコンピューティング能力が必要です」と述べています。



Excited to partner with AMD to use their chips to serve our users!



This is all incremental to our work with NVIDIA (and we plan to increase our NVIDIA purchasing over time).



The world needs much more compute... — Sam Altman (@sama) October 6, 2025



なお、このニュースを受けてAMDの株価は23.71％高騰。一方で、先だってOpenAIとの提携を発表したNVIDIAの株価は1％下落したとのことです。



