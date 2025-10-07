OpenAIとAMDが提携、OpenAIがAMD株を最大10％取得して6ギガワット級のAMD製システムを導入へ
OpenAIの次世代AIインフラストラクチャに合計6ギガワットのAMD Instinct GPUを導入する、複数世代の契約を結んだことをOpenAIとAMDが結んだことを発表しました。この契約に伴う具体的な金額などは明かされていませんが、OpenAIはAMD株式の最大10％を取得するとのことです。
AMD and OpenAI announce strategic partnership to deploy 6 gigawatts of AMD GPUs | OpenAI
https://openai.com/index/openai-amd-strategic-partnership/
AMD and OpenAI Announce Strategic Partnership to Deploy 6 Gigawatts of AMD GPUs :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1260/amd-and-openai-announce-strategic-partnership-to-deploy-6-gigawatts-of-amd-gpus
OpenAI looks to take 10% stake in AMD through AI chip deal
https://www.cnbc.com/2025/10/06/openai-amd-chip-deal-ai.html
今回の契約で、OpenAIはAMDを「中核的戦略コンピューティングパートナー」に位置付け、AMD Instinct MI450シリーズおよびラックスケールAIソリューションをはじめとした、次世代製品まで広がるAMD技術の大規模導入を推進することを明らかにしました。
「このパートナーシップは両社にとって真のWin-Winを実現し、超大規模なAIの導入を可能にするとともに、エコシステム全体の発展を促進するものです」と、両社は共同声明で述べています。
We’ve got news… 👀 👀 @WSJ has the scoop with @LisaSu + @sama: https://t.co/2ULNrCdu0e. pic.twitter.com/nNXH2bdTlC— AMD (@AMD) October 6, 2025
契約の一環として、AMDはOpenAIに対して最大で1億6000万株の権利を割り当てており、1ギガワット分のAMD製システムを導入した時点で第1弾分の権利が確定し、残りは追加導入分も合わせたトータルが6ギガワット分になったときに確定する構造になっています。
AMDのリサ・スーCEO兼会長は「とてもエキサイティングな日です！OpenAIと提携し、6ギガワットのAMD Instinct GPUを導入できることに感激しています。世界にはより大規模なAIコンピューティングが必要です。我々は両社の強みを結集させて、グローバルなAIインフラストラクチャの構築を加速させていきます。サム・アルトマン氏とグレッグ・ブロックマン氏の信頼とパートナーシップに感謝します。両社にとって、真のWin-Winです」とXに投稿しました。
Exciting day today! Thrilled to partner with @OpenAI to deploy 6GWs of AMD Instinct GPUs. The world needs more AI compute. Together, we’re bringing the best of both companies to accelerate the global AI infrastructure buildout. Thanks @sama @gdb for the trust and partnership.…— Lisa Su (@LisaSu) October 6, 2025
また、OpenAIの共同創業者兼CEOのサム・アルトマン氏も「提携によってAMDのチップを活用してユーザーにサービスを提供できることをうれしく思います！今回の施策は、NVIDIAとの取り組みに加えて行われるものです(NVIDIAチップの購入量も今後増やしていく予定です)。世界にはさらに多くのコンピューティング能力が必要です」と述べています。
Excited to partner with AMD to use their chips to serve our users!— Sam Altman (@sama) October 6, 2025
This is all incremental to our work with NVIDIA (and we plan to increase our NVIDIA purchasing over time).
The world needs much more compute...
なお、このニュースを受けてAMDの株価は23.71％高騰。一方で、先だってOpenAIとの提携を発表したNVIDIAの株価は1％下落したとのことです。
OpenAIとNVIDIAが戦略的パートナーシップを発表、NVIDIAはOpenAIに約15兆円を投資＆OpenAIは10ギガワット級のNVIDIA製システムを導入 - GIGAZINE
