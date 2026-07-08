2026年7月8日のヘッドラインニュース
「東京ゲームショウ2026」の来場者向け公式サイトが2026年7月8日(水)にオープンし、チケット情報やメインビジュアル、主催者企画などの情報が一斉公開されました。開催30周年を迎える今回は、2026年9月17日(木)から21日(月・祝)までの史上初となる5日間開催。会場は幕張メッセおよびTKP東京ベイ幕張ホールで、9月17日・18日はビジネスデイ、9月19日から21日までは一般公開日として実施されます。
TOKYO GAME SHOW 2026｜東京ゲームショウ2026
https://tgs.cesa.or.jp/2026/
⊹₊🌐 公式サイト 𝙊𝙥𝙚𝙣🌐₊⊹#TGS2026 公式サイトが— TOKYO GAME SHOW／東京ゲームショウ (@tokyo_game_show) 2026年7月8日
オープンしました🎉✨https://t.co/DCXJDr1Rel
出展社情報やチケット、会場マップなど
これから続々と最新情報を更新予定です📢
ぜひチェックしてくださいね🎮#東京ゲームショウ30th pic.twitter.com/s56sAU9i1b
公開されたメインビジュアルは、イラストレーターのざしきわらしさんが2年連続で担当。「史上最長、遊びづくしの5DAYS」をテーマに、初の5日間開催となるTGS2026の魅力を表現したビジュアルとなっています。
チケットでは、一般公開日3日間に入場できる「プレミアムチケット」が新登場。価格は税込3万円で、優先入場や専用ラウンジ利用などの特典が付属するとのこと。さらに30周年を記念した税込330万円の「30周年アニバーサリーチケット」も用意され、各種チケットの販売概要も明らかになっています。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
買ったはずのからあげくんがレジ袋に入ってなくて……— うら🍼✨ (@kogaoninareruyo) 2026年7月7日
家に帰ってから気づいて、慌てて店に電話したんだけど、レジにいた店員さんに「からあげくんの件で電話した者です」って言うはずが、興奮しすぎて「電話したからあげくんだけど！」って言っちゃった。
コストコは返品自由で有名だが、会員の俺が以前衝撃を受けた話をふと思い出したのでする。— ystk (@lawkus) 2026年7月7日
あるときコストコでメガネを買い、気に入って愛用していたが数ヶ月で壊れた。そこで、コストコに修理を依頼しに行った。
店員「これは直りませんね」
俺「そうですか。まあ仕方ないですね」…
妊婦の頃、旦那の実家がある新潟のイオンで買い物をした時の話。— うら🍼✨ (@kogaoninareruyo) 2026年7月8日
店員さんに
「おぬしはどうされますか？」
と聞かれて、
「拙者は結構でござる。」
って真顔で返したら、店員さんが肩を震わせながら
「……熨斗（のし）です。の・し。」
って（笑）
「おぬし」じゃなくて「のし」だった。…
採用面接のオリエンに出た後輩女子が、席に戻るなり— ぺんたぶ (@pentabutabu) 2026年7月7日
「２年付き合った彼と結婚して、でも結局うまくいかなかった私が、
たかだか60分の面接で、候補者の何を見極めるんでしょうね？」
僕「雑談にしては火力強すぎない？」
部下に間違って「ちょっとパパに見せて」と言ったら「もう子供じゃないんだよ、1人でやれるよ」と返されて負けた— ぐっどせんせい👍🍧耳鼻咽喉科医師 (@0RLandNTD) 2026年7月7日
そしてそれを完全スルーする患者さん
サウナで外気浴してたら3歳くらいの子が桶にお湯汲んで俺の肩に流してきたんで多分3歳児なりの善意でお湯をかけてくれたんだろうと解釈して「ありがとう」って言ったらそっから俺にお湯をかけ続ける妖精になっちゃった— 虎崎@ざっきぃ (@zakkimerukari) 2026年7月7日
お父さんが謝り倒して妖精を回収して行った後コーラ奢ってくれた
ありがとう妖精 pic.twitter.com/T2oK5Lppql
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ハリガネムシに操られたカマドウマは「オメガ3脂肪酸」の運び手になると判明 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
ネアンデルタール人と現生人類は価値観を共有していた―小さな貝の化石が語る人類交流の歴史― | 京都大学
4年間謎のまま…宇宙の奇妙な「小さな赤い点」は一体何なのか | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
完全養殖ウナギ、新日本科学が量産へ 鹿児島で稚魚100万尾 - 日本経済新聞
女性用便器の数は男性用以上に、国交省が初の指針 トイレ行列改善へ - 日本経済新聞
破産の全東信、20年前から粉飾決算か＝600億円超の債務超過のおそれ | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ
フィギュアなど157点引っ越し先に届けず…逮捕の41歳男「すでに処分した」 鹿児島 | TBS NEWS DIG
はま寿司で再び迷惑行為か 6月に罰金50万円の43歳をまた逮捕 | 毎日新聞
違法な移植手術受け帰国した女性、臓器売買疑われ３医療機関に断られ…４か所目「診察行うが警察に通報」と告げられほっとした表情 : 読売新聞
農業従事者が初めて100万人下回る 高齢化で離農続く | NHKニュース | 農業、農林水産省、統計・指標
闇バイトの受け子か 陸上自衛官を3度目の逮捕 「自衛隊幹部でありながら…」と供述、駐屯地は立場明かさず 香川 | KSBニュース | KSB瀬戸内海放送
モディ首相「美しい妹」とは言わず 難関の同時通訳で起きた「誤訳」 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
高市首相のX 投稿は公文書に当たらず 「ルール必要」と指摘も [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
【速報】自維国3党が典範改正を目指す方針で一致|47NEWS（よんななニュース）
読む政治：「高市首相の審議拒否」目立つ国会 リスク回避、出席は異例の低水準 | 毎日新聞
「これが自民党が追求する保守政治か」 村上前総務相が高市政権批判 [高市早苗首相]：朝日新聞
高島・福岡市長、自著の内容認める 「議員から5千万円要求された」 [福岡県]：朝日新聞
検察審査員の氏名流出 山口地検が一転、流出先に文書返却を依頼 | 毎日新聞
ハンガリー公共テレビ局「うそをおわび」放送が黒画面に | NHKニュース | ハンガリー、テレビ局、メディア
グリーンランドの米軍基地 水サンプルから高濃度の「永久性化学物質」検出 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
モナコ爆弾事件の容疑者、ウクライナで銃撃され死亡しているのが見つかる 当局が発表(1/2) - CNN.co.jp
ソロモン、中国のミサイル発射実験に強く抗議「友人でいたいなら脅すな」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、メローニ氏をやゆ うっとり見つめる加工画像に「接近禁止命令が必要だ」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
喫茶店で店員さんに「お食事はされますか？」と聞かれ『今食って来たばかりなのに食うわけねえだろうが！』と怒鳴っている客がいたけど、何がそんなに癇に障ったんだろうか - Togetter
実は先週、後方から捲ってきた車に追突されました。— Yuu Aoki (@8910works) 2026年7月7日
相手側の【こくみん共済coop】は
「ドラレコなんか証拠にならない」
「本当はあなたの方が後方から来て接触してますよね？」
「こちらは保証する過失無いので病院も修理も勝手にどうぞ」
共済の中でも群を抜いてヤバいココww
嘘みたいな本当の話なう pic.twitter.com/AefT8CAhzH
誕生日プレゼントにブルーローズをいただいて感激 – KEISUI ART STUDIO
何度でも声を大にして言うけど、— はなママ｜6y4y3y三兄弟母 (@hanamama_ikuji) 2026年7月7日
ベビーシッターはそういう「どうしてもお願いしたい日」のために、細く長く普段から依頼しておくのが大事です！！！！！ https://t.co/4nsFwFN5mv
毎朝、通勤電車で全身モンベルの男性がおり『モンベルマン』と勝手に呼んでいたが、ある日気付いた…彼がモンベル本社のある駅で下車するという事に - Togetter
昔の職場に「開けないで」「切らないで」と注意書きがあるものを全部実行するおばさんがいて危険なので即クビになっていた→禁止されると逆にやってしまう人が一定数いる - Togetter
AEB装着車に乗ってなかったら2人轢き殺してた— Bokuyo (@bokuyosha) 2026年7月5日
勘弁してくれ pic.twitter.com/k0bODbYVuX
「自動ブレーキ機能がなかったら2人轢き殺してた、勘弁してくれ」対向車の死角から子供が飛び出してきて...法定速度遵守と自動ブレーキの重要性が分かるドラレコ映像がすごい - Togetter
まず前提として、聖書に「女性は司祭になれない」という明文の規定は存在しない。— 祥太 (@shota_) 2026年7月8日
教会の公式の根拠は、教理省文書『Inter Insigniores』(1976)とヨハネ・パウロ2世の使徒的書簡『Ordinatio Sacerdotalis』(1994)。論拠は大きく3つで、
①イエスが選んだ12使徒が全員男性だったこと…
いい大学行って、いいとこ就職して、いい相手と恋愛して、美容と健康に気をつかって、趣味を充実させて、結婚して家族を作って、家を建てて、そして、そして、それから先なにをすればいい？それを全てした先になにがある？ - posfie
見苦しくうるさすぎ、あまりに米国的？ フランスで巻き起こるエアコン論争(1/2) - CNN.co.jp
【 訃報 】絵本作家・林明子さん（81）死去 代表作『はじめてのおつかい』『おつきさまこんばんは』など多数 累計発行部数2000万部以上 | TBS NEWS DIG
「喜多方ラーメン」消滅寸前の危機 「店は黒字なのに廃業」が相次ぐ理由とは #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース
去年はもうすでに死にかけてた記憶しかないぞ……と思って気象庁の2025/7/7の最高気温見てみたら「37.8」とか書いてあったからそっと見なかったことにした— 賽骰だいす(ウール72%) (@Saikoroid) 2026年7月6日
15年近く前、ストッキング売り場にスーツのおじさんが真剣に商品を見ていた…ポスト主がグンゼを選ぶと、彼はグンゼで勤務していることを告げ、選んだ理由を尋ねてきた話 - Togetter
（虫画像あり）アブがスズメバチを捕食しながら交尾していた、こいつそんなに強かったんか？「昆虫界の必殺仕事人」 - Togetter
毎朝電車の列を抜かしてくるおばさんに「3分早く来たら絶対先頭に並べますよ」とニコニコで教えてあげたら、次の日本当に早くきて先頭に並んでいてかわいかった - Togetter
特別支援学校、発達センターはどうして人里離れたところに作るの？→様々な意見はあるが、NIMBY問題があった - Togetter
アイラップに人参をまるごと入れて柔らかくなるまでレンチンして適当に潰し、好きな調味料やドレッシングで味付けして食べるのにはまり、人参の消費量が爆上がりしている - Togetter
今年から園で「泥遊び」が導入され、「よごれてもいいふく」と書いてある服を着せていったら、その服でクラスの写真を撮っていた→どんな服かと思ったら文字通りだったとは - Togetter
「私なら『本当にいいんですか？』って聞いちゃう」コストコで買ったメガネが壊れたので修理を依頼しに行ったら新品と交換になったうえ今の方が安いという理由で差額が返金された話 - Togetter
10万するスマートグラスだの、AIがサポートしてくれるリマインダーだのITガジェットはあらかた試したけど…百均のやったよキーホルダーがいちばん忘れねえ。人ってのは一体何なんだろうな pic.twitter.com/rTlZrUndz7— EXCEL (@EXCEL__) 2026年7月7日
九州北部 中国地方 近畿で梅雨明け 午前中から厳しい暑さ | NHKニュース | 気象、気象庁
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
サイバー犯罪少年立ち直り「IT業界で働きたい」 千葉県警が全国初の支援 海外事例参考 - 産経ニュース
「バンダイに恨みはない」 動画CH大量退会させた疑い、高1逮捕 | 毎日新聞
「クラウド上が主でローカルが従になるのが許せない」Microsoft製品が嫌われる理由を探したら、OneDriveに向けられたすさまじい殺意が可視化される - Togetter
「日本の会社員は全員これ読むべき」DeNAの南場智子会長が行っているAI活用方法が、経営者限らずどんな社会人でも参考になりそう - Togetter
GPT-5.6 Sol, along with Terra and Luna, will launch publicly this Thursday.— OpenAI (@OpenAI) 2026年7月8日
We’re expanding preview access globally now. pic.twitter.com/Uk5HcfSc2e
声優に青バッジプレゼント、ファンでもなんでもなく、送金システムの穴をついた愉快犯の行動であり、それに絡めた乗っ取りの前兆であるかもしれないという話— ぽん。(ぽん。レノン) (@Uma_pong) 2026年7月7日
①世界中で青バッジを送られる事件が発生していたhttps://t.co/Jl05suaDBz
②不正アクセスを受けた津田美波さんhttps://t.co/fOWzA3vQrV https://t.co/Dmpl46jT2N
『めっちゃカメレオン』のサーバー代0円ってまじ？ #初心者 - Qiita
APIもDBも東京なのに、全クエリが太平洋横断していた話
ソフトウェア設計における抽象とメタの違い - kawasima
最上位 AI モデルが「完全従量課金」になる日 〜 Claude Code で始めるモデルルーティング入門 - アシアルTechブログ
誘導・告知を主目的とする商品増加に伴うガイドライン改定のお知らせ - BOOTH
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
「ガチの変な人で笑うしかない」20年以上漫画家をしてきた中で、変な編集は沢山いたが悪い編集には当たったことがない…という漫画家・岡本倫氏の語る“変な編集”の癖が強いと話題に - Togetter
【特報】— 星海社最前線 (@sai_zen_sen) 2026年7月7日
奈須きのこ
Illustration／こやまひろかず
小説『魔法使いの夜』
星海社FICTIONSから全3巻で、8・9・10月連続刊行決定！
TYPE-MOONのノベルゲーム『#魔法使いの夜』が、奈須きのこ自身の手によって小説としてここに新生！#蒼崎青子生誕祭 pic.twitter.com/BBs36eGZa1
七夕ずんだもん！【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
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酒カス先輩の部屋で、あり合わせの食材を使って料理を作ったり、真夜中の街に遊びに行く短編ADVゲーム『Living on Plain Pasta』です。
どんなゲームなのか、まずはトレーラーをご覧いただけると嬉しいです。… pic.twitter.com/yxYicZpGmw
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