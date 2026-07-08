2026年07月08日 19時21分 ヘッドライン

2026年7月8日のヘッドラインニュース



「東京ゲームショウ2026」の来場者向け公式サイトが2026年7月8日(水)にオープンし、チケット情報やメインビジュアル、主催者企画などの情報が一斉公開されました。開催30周年を迎える今回は、2026年9月17日(木)から21日(月・祝)までの史上初となる5日間開催。会場は幕張メッセおよびTKP東京ベイ幕張ホールで、9月17日・18日はビジネスデイ、9月19日から21日までは一般公開日として実施されます。



TOKYO GAME SHOW 2026｜東京ゲームショウ2026

https://tgs.cesa.or.jp/2026/







公開されたメインビジュアルは、イラストレーターのざしきわらしさんが2年連続で担当。「史上最長、遊びづくしの5DAYS」をテーマに、初の5日間開催となるTGS2026の魅力を表現したビジュアルとなっています。





チケットでは、一般公開日3日間に入場できる「プレミアムチケット」が新登場。価格は税込3万円で、優先入場や専用ラウンジ利用などの特典が付属するとのこと。さらに30周年を記念した税込330万円の「30周年アニバーサリーチケット」も用意され、各種チケットの販売概要も明らかになっています。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







コストコは返品自由で有名だが、会員の俺が以前衝撃を受けた話をふと思い出したのでする。



あるときコストコでメガネを買い、気に入って愛用していたが数ヶ月で壊れた。そこで、コストコに修理を依頼しに行った。



店員「これは直りませんね」

俺「そうですか。まあ仕方ないですね」… — ystk (@lawkus) 2026年7月7日





妊婦の頃、旦那の実家がある新潟のイオンで買い物をした時の話。



店員さんに

「おぬしはどうされますか？」

と聞かれて、

「拙者は結構でござる。」

って真顔で返したら、店員さんが肩を震わせながら



「……熨斗（のし）です。の・し。」



って（笑）



「おぬし」じゃなくて「のし」だった。… — うら🍼✨ (@kogaoninareruyo) 2026年7月8日





採用面接のオリエンに出た後輩女子が、席に戻るなり



「２年付き合った彼と結婚して、でも結局うまくいかなかった私が、

たかだか60分の面接で、候補者の何を見極めるんでしょうね？」



僕「雑談にしては火力強すぎない？」 — ぺんたぶ (@pentabutabu) 2026年7月7日





部下に間違って「ちょっとパパに見せて」と言ったら「もう子供じゃないんだよ、1人でやれるよ」と返されて負けた

そしてそれを完全スルーする患者さん — ぐっどせんせい👍🍧耳鼻咽喉科医師 (@0RLandNTD) 2026年7月7日





サウナで外気浴してたら3歳くらいの子が桶にお湯汲んで俺の肩に流してきたんで多分3歳児なりの善意でお湯をかけてくれたんだろうと解釈して「ありがとう」って言ったらそっから俺にお湯をかけ続ける妖精になっちゃった

お父さんが謝り倒して妖精を回収して行った後コーラ奢ってくれた

ありがとう妖精 pic.twitter.com/T2oK5Lppql — 虎崎@ざっきぃ (@zakkimerukari) 2026年7月7日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

ハリガネムシに操られたカマドウマは「オメガ3脂肪酸」の運び手になると判明 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



ネアンデルタール人と現生人類は価値観を共有していた―小さな貝の化石が語る人類交流の歴史― | 京都大学



4年間謎のまま…宇宙の奇妙な「小さな赤い点」は一体何なのか | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

完全養殖ウナギ、新日本科学が量産へ 鹿児島で稚魚100万尾 - 日本経済新聞



女性用便器の数は男性用以上に、国交省が初の指針 トイレ行列改善へ - 日本経済新聞



破産の全東信、20年前から粉飾決算か＝600億円超の債務超過のおそれ | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ



フィギュアなど157点引っ越し先に届けず…逮捕の41歳男「すでに処分した」 鹿児島 | TBS NEWS DIG



はま寿司で再び迷惑行為か 6月に罰金50万円の43歳をまた逮捕 | 毎日新聞



違法な移植手術受け帰国した女性、臓器売買疑われ３医療機関に断られ…４か所目「診察行うが警察に通報」と告げられほっとした表情 : 読売新聞



農業従事者が初めて100万人下回る 高齢化で離農続く | NHKニュース | 農業、農林水産省、統計・指標



闇バイトの受け子か 陸上自衛官を3度目の逮捕 「自衛隊幹部でありながら…」と供述、駐屯地は立場明かさず 香川 | KSBニュース | KSB瀬戸内海放送



モディ首相「美しい妹」とは言わず 難関の同時通訳で起きた「誤訳」 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



高市首相のX 投稿は公文書に当たらず 「ルール必要」と指摘も [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



【速報】自維国3党が典範改正を目指す方針で一致|47NEWS（よんななニュース）



読む政治：「高市首相の審議拒否」目立つ国会 リスク回避、出席は異例の低水準 | 毎日新聞



「これが自民党が追求する保守政治か」 村上前総務相が高市政権批判 [高市早苗首相]：朝日新聞



高島・福岡市長、自著の内容認める 「議員から5千万円要求された」 [福岡県]：朝日新聞



検察審査員の氏名流出 山口地検が一転、流出先に文書返却を依頼 | 毎日新聞



ハンガリー公共テレビ局「うそをおわび」放送が黒画面に | NHKニュース | ハンガリー、テレビ局、メディア



グリーンランドの米軍基地 水サンプルから高濃度の「永久性化学物質」検出 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



モナコ爆弾事件の容疑者、ウクライナで銃撃され死亡しているのが見つかる 当局が発表(1/2) - CNN.co.jp



ソロモン、中国のミサイル発射実験に強く抗議「友人でいたいなら脅すな」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、メローニ氏をやゆ うっとり見つめる加工画像に「接近禁止命令が必要だ」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

喫茶店で店員さんに「お食事はされますか？」と聞かれ『今食って来たばかりなのに食うわけねえだろうが！』と怒鳴っている客がいたけど、何がそんなに癇に障ったんだろうか - Togetter





実は先週、後方から捲ってきた車に追突されました。

相手側の【こくみん共済coop】は

「ドラレコなんか証拠にならない」

「本当はあなたの方が後方から来て接触してますよね？」

「こちらは保証する過失無いので病院も修理も勝手にどうぞ」

共済の中でも群を抜いてヤバいココww

嘘みたいな本当の話なう pic.twitter.com/AefT8CAhzH — Yuu Aoki (@8910works) 2026年7月7日



誕生日プレゼントにブルーローズをいただいて感激 – KEISUI ART STUDIO







毎朝、通勤電車で全身モンベルの男性がおり『モンベルマン』と勝手に呼んでいたが、ある日気付いた…彼がモンベル本社のある駅で下車するという事に - Togetter



昔の職場に「開けないで」「切らないで」と注意書きがあるものを全部実行するおばさんがいて危険なので即クビになっていた→禁止されると逆にやってしまう人が一定数いる - Togetter





AEB装着車に乗ってなかったら2人轢き殺してた

勘弁してくれ pic.twitter.com/k0bODbYVuX — Bokuyo (@bokuyosha) 2026年7月5日



「自動ブレーキ機能がなかったら2人轢き殺してた、勘弁してくれ」対向車の死角から子供が飛び出してきて...法定速度遵守と自動ブレーキの重要性が分かるドラレコ映像がすごい - Togetter





まず前提として、聖書に「女性は司祭になれない」という明文の規定は存在しない。



教会の公式の根拠は、教理省文書『Inter Insigniores』(1976)とヨハネ・パウロ2世の使徒的書簡『Ordinatio Sacerdotalis』(1994)。論拠は大きく3つで、



①イエスが選んだ12使徒が全員男性だったこと… — 祥太 (@shota_) 2026年7月8日



いい大学行って、いいとこ就職して、いい相手と恋愛して、美容と健康に気をつかって、趣味を充実させて、結婚して家族を作って、家を建てて、そして、そして、それから先なにをすればいい？それを全てした先になにがある？ - posfie



見苦しくうるさすぎ、あまりに米国的？ フランスで巻き起こるエアコン論争(1/2) - CNN.co.jp



【 訃報 】絵本作家・林明子さん（81）死去 代表作『はじめてのおつかい』『おつきさまこんばんは』など多数 累計発行部数2000万部以上 | TBS NEWS DIG



「喜多方ラーメン」消滅寸前の危機 「店は黒字なのに廃業」が相次ぐ理由とは #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース







15年近く前、ストッキング売り場にスーツのおじさんが真剣に商品を見ていた…ポスト主がグンゼを選ぶと、彼はグンゼで勤務していることを告げ、選んだ理由を尋ねてきた話 - Togetter



（虫画像あり）アブがスズメバチを捕食しながら交尾していた、こいつそんなに強かったんか？「昆虫界の必殺仕事人」 - Togetter



毎朝電車の列を抜かしてくるおばさんに「3分早く来たら絶対先頭に並べますよ」とニコニコで教えてあげたら、次の日本当に早くきて先頭に並んでいてかわいかった - Togetter



特別支援学校、発達センターはどうして人里離れたところに作るの？→様々な意見はあるが、NIMBY問題があった - Togetter



アイラップに人参をまるごと入れて柔らかくなるまでレンチンして適当に潰し、好きな調味料やドレッシングで味付けして食べるのにはまり、人参の消費量が爆上がりしている - Togetter



今年から園で「泥遊び」が導入され、「よごれてもいいふく」と書いてある服を着せていったら、その服でクラスの写真を撮っていた→どんな服かと思ったら文字通りだったとは - Togetter



「私なら『本当にいいんですか？』って聞いちゃう」コストコで買ったメガネが壊れたので修理を依頼しに行ったら新品と交換になったうえ今の方が安いという理由で差額が返金された話 - Togetter







九州北部 中国地方 近畿で梅雨明け 午前中から厳しい暑さ | NHKニュース | 気象、気象庁



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

サイバー犯罪少年立ち直り「IT業界で働きたい」 千葉県警が全国初の支援 海外事例参考 - 産経ニュース



「バンダイに恨みはない」 動画CH大量退会させた疑い、高1逮捕 | 毎日新聞



「クラウド上が主でローカルが従になるのが許せない」Microsoft製品が嫌われる理由を探したら、OneDriveに向けられたすさまじい殺意が可視化される - Togetter



「日本の会社員は全員これ読むべき」DeNAの南場智子会長が行っているAI活用方法が、経営者限らずどんな社会人でも参考になりそう - Togetter





GPT-5.6 Sol, along with Terra and Luna, will launch publicly this Thursday.



We’re expanding preview access globally now. pic.twitter.com/Uk5HcfSc2e — OpenAI (@OpenAI) 2026年7月8日







『めっちゃカメレオン』のサーバー代0円ってまじ？ #初心者 - Qiita



APIもDBも東京なのに、全クエリが太平洋横断していた話



ソフトウェア設計における抽象とメタの違い - kawasima



最上位 AI モデルが「完全従量課金」になる日 〜 Claude Code で始めるモデルルーティング入門 - アシアルTechブログ



誘導・告知を主目的とする商品増加に伴うガイドライン改定のお知らせ - BOOTH



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

「ガチの変な人で笑うしかない」20年以上漫画家をしてきた中で、変な編集は沢山いたが悪い編集には当たったことがない…という漫画家・岡本倫氏の語る“変な編集”の癖が強いと話題に - Togetter







生存の踊り子 - ニコニコ動画





七夕ずんだもん！【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画





ゼオ誕生日おめでとう！ – taigaai



TVアニメ「幼女戦記Ⅱ」WEB予告｜第1話「サラマンダー戦闘団」 - YouTube





だいたい3分で分かる！アニメ「幼女戦記」 - YouTube





【対ありアニメ】キャラクターPV｜深月 綾(CV.長谷川育美)TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』 - YouTube





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【佐藤竜雄氏 追悼企画】劇場版モーレツ宇宙海賊｜2026年7月7日(火) 20:00 ～ 7月14日(火) 19:59まで【期間限定】 - YouTube





【佐藤竜雄氏 追悼企画】 学園戦記ムリョウ｜ 第1話～第13話｜2026年7月7日(火) 20:00 ～ 7月14日(火) 19:59まで【期間限定】 - YouTube





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天幕のジャードゥーガルで「なぜみんな結構呑気に避難しているんだろう？」と調べたら、当時の当たり前を軸にして違いを描いていることが分かった - Togetter



「パズル＆ドラゴンズ」のガンホー元本部長の男逮捕 架空発注4000万円背任疑い - 産経ニュース





Steamストアページを公開しました！



酒カス先輩の部屋で、あり合わせの食材を使って料理を作ったり、真夜中の街に遊びに行く短編ADVゲーム『Living on Plain Pasta』です。



どんなゲームなのか、まずはトレーラーをご覧いただけると嬉しいです。… pic.twitter.com/yxYicZpGmw — Granité Works（グラニテワークス） (@Graniteworks_) 2026年7月7日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

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「あれがファウルだとは思わなかった」 トランプ氏、物議醸すレッドカードの見直しFIFA会長に求めたと明かす - CNN.co.jp



【追記あり】「フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか」フジテレビの声明発表後、佐藤二朗氏がXにコメント… 「僕は心から、もうフジとは関わりたくないです」とも - Togetter



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