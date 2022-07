安倍晋三元首相が演説中に襲撃され意識不明の重体か、散弾銃で銃撃を受け

現地の人が撮影したという銃撃の瞬間の映像をNHKが報じており、銃撃時に白煙が上がっていることがわかります。安倍氏が倒れるところはカットされています。 【動画】安倍元首相 銃で撃たれたとみられる際の映像 | NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220708/k10013707731000.html 朝日新聞やロイターには、撃たれたあと倒れて救護を受ける安倍氏の写真を掲載されています。写真からは、安倍氏の左胸あたりに血がにじんでいる様子がうかがえます。 安倍元首相が撃たれ心肺停止 演説中に2発、容疑の41歳男を逮捕:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASQ783VDFQ78POMB008.html Japan ex-prime minister Shinzo Abe taken to hospital after apparent shooting - NHK | Reuters https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-ex-prime-minister-abe-may-have-been-shot-taken-hospital-nhk-2022-07-08/ 安倍氏はただちに奈良県立医科大学附属病院にヘリで搬送されました。意識はなく、心肺停止とも報じられています。

2022年07月08日 12時37分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

