2024年07月08日 12時17分 サイエンス

レッドブルとアルコールを混ぜて飲むと脳機能が損なわれるという研究結果

by David Mertl



「エナジードリンクとアルコールを混ぜた飲料を青年期に飲むと脳機能が損なわれる」と題した論文が、科学誌のNeuropharmacologyに掲載されました。論文を発表したのはイギリスの研究チームで、レッドブルを用いた実験によって「エナジードリンクとアルコールを混ぜた飲料」が脳にもたらす影響が確かめられています。



Mixing energy drinks and alcohol during adolescence impairs brain function: A study of rat hippocampal plasticity - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002839082400162X



研究チームは「水」「20%エタノール水溶液」「エナジードリンク」「20%エタノール水溶液とエナジードリンクの混合液」のいずれかを生後28日~37日のラットに投与し、投与後の行動学的変化や生理学的変化を分析しました。各溶液は生後28日、29日、32日、33日、36日、37日の6回投与され、1回ごとに体重1kg当たり10mlが経口投与されました。





ラットの生後28日~37日は人間の青年期に相当します。また、ラットに投与したエタノールとエナジードリンクの量は、70kgの人間に換算すると「1.5~2杯の飲酒(エタノール12g)」「エナジードリンク2缶」に相当します。なお、実験用のエナジードリンクにはレッドブルが採用されました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する