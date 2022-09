国際スポーツ栄養学会が「カフェインでスポーツのパフォーマンスが向上することが科学的に実証された」との見解を発表、ベストな摂取方法やタイミングは？

「 コーヒーを飲むと運動能力がブーストされる 」との研究結果が示すとおり、カフェインには運動のパフォーマンスを改善させる効果があることはよく知られています。こうしたさまざまな研究を元に、国際スポーツ栄養学会(ISSN)がカフェイン摂取に関する見解をまとめました。 Full article: International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance https://doi.org/10.1186/s12970-020-00383-4 GL #9: Caffeine and exercise performance (30 page study summary) https://grapplinglane.substack.com/p/gl-9-caffeine-and-exercise-performance ・目次 ◆1:カフェインの効果 ◆2:摂取量 ◆3:摂取方法 ◆4:タイミング ◆5:副作用 ◆6:まとめ ◆1:カフェインの効果 ISSNによると、カフェインの補給は運動パフォーマンスをさまざまな形で急激に強化することが、多くの研究で示されているとのこと。カフェインの使用に関するメリットが得られる分野は、筋持久力・筋力と運動速度・短距離走・跳躍・投てきのパフォーマンス・幅広い有酸素運動と無酸素運動のスポーツの動作が含まれますが、これらに限定されません。特にメリットが大きいのが有酸素性持久力で、カフェインにより持久力は2~4%向上することが示されています。 カフェインの身体能力向上効果は、トレーニングを受けた人にも受けていない人にも現れますが個人差もあります。従って、カフェイン摂取によるパフォーマンスへの影響や副作用といった悪影響は、カフェインの代謝や身体的および精神的反応に関連する遺伝的変異に起因している可能性があります。また、カフェイン摂取の習慣といった要因も、個人間の反応のばらつきに関与しているとみられます。

2022年09月30日 22時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

