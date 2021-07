急増する半導体需要に対し製造工場はどのように対応しているのか？

半導体は電動歯ブラシからゲーム機、自動車に至るまで、数々の電子機器の頭脳として使われる部品です。世界の半導体の需要は年々増え続けており、世界半導体貿易統計(WSTS)は、半導体市場の成長率が2020年の6.8%から、2022年には28.5%にまで上昇するものと 予測 しました。需要がひっ迫する半導体の製造に対する取り組みについて、海外紙のワシントン・ポストが紹介しています。 Making semiconductors is hard - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/technology/2021/07/07/making-semiconductors-is-hard/ 半導体を設計している企業は世界に数百社ありますが、実際に半導体を製造している企業は世界で20社未満。半導体製造工場の建設にかかる膨大な費用と数カ月にもわたる製造プロセスのせいで、供給はほとんど需要に追いついていません。そのうちの1つ、 Global Foundries は、TSMC、Samsungに次ぐ世界第3位の規模を誇る、アメリカの主要な ファウンドリ の1つです。 ファブと呼ばれる一般的な半導体製造工場の機械は、メンテナンスの時間などを除くと稼働率は90%です。半導体製造には700もの処理ステップがあり、 ウェハー と呼ばれる基板を運ぶ機械は3カ月動きっぱなしで、稼働中にストップすることはほとんどないとのこと。 工場内で最も重要で高価な機械は露光を行うリソグラフィーマシンであり、その価格は1億ドル(約110億円)。Global Foundriesの工場の1つでゼネラルマネジャーを務めていたピーター・ベニオン氏は「機械が故障した時は迅速に修理することが重要です」と述べます。機械を素早く修理すればするほど、工場がより多くのチップを製造できるからです。2020年にGlobal Foundriesのリソグラフィーマシンが故障した際は、通常派遣されるリソグラフィーマシン製造元の技術者が新型コロナウイルス感染症の懸念のために来られず、AR(拡張現実)ヘッドセットを装着した工場の技術者が指導の下で直接修理したとのこと。

・関連記事

半導体製造業の復活を試みる日本の取り組みに対する海外メディアの評価とは? - GIGAZINE



半導体不足が「危険な領域」に突入したと専門家、チップの入荷待ちは過去最長 - GIGAZINE



人工知能やAR技術を駆使した最先端の半導体工場がまもなく稼働、「工場内を見渡せる360度ムービー」も公開中 - GIGAZINE



中国企業傘下の「Nexperia」がイギリス最大の半導体メーカー「Newport Wafer Fab」を買収 - GIGAZINE

2021年07月08日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.