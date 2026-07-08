2026年07月08日 19時00分 ソフトウェア

Amazonで偽ブランドの粗悪品を排除するChrome拡張機能「Knockoff」



Amazonで検索結果に紛れ込む怪しいブランドを見分けやすくするブラウザ拡張機能「Knockoff」が公開されています。Knockoffは、Amazonの商品一覧に表示されるブランド名をローカルで判定し、信頼できる既存ブランドではない可能性がある商品の表示を消したり目立たなくしたりできる拡張機能です。



Knockoff: Amazon, without the knockoffs

https://knockoff.shopping/



Shpigford/knockoff: Chrome extension that filters pseudo-brand junk out of Amazon. Buy from real, established brands.

https://github.com/Shpigford/knockoff



KnockoffはChromeのウェブストアで配布されています。



Knockoff — Amazon Brand Filter - Chrome ウェブストア

https://chromewebstore.google.com/detail/pjgickchbiikhdfpmecaabkphmofpdce



Amazonでは、企業としての実体や保証、評判が見えにくいにもかかわらず、商標登録を利用してAmazon Brand Registryに登録されたようなブランドの商品が多数表示されることがあります。Knockoffはこうしたブランドを「pseudo-brand(偽ブランド)」と呼んでいます。



Knockoffは、Amazonの商品検索結果ページに表示された各商品タイルからブランド名を取り出し、許可リストやブロックリスト、既知の偽ブランド一覧、既存ブランド一覧、ブランド名の文字列的特徴を順番に照合して判定する仕組み。





Knockoffの特徴は単純なブラックリスト方式だけではなく、ブランド名の「それっぽさ」も判定材料にしている点です。たとえば母音が極端に少ない名前、発音しにくい子音の並び、英語では不自然な文字の組み合わせや大文字小文字のランダム混在、5～9文字程度の全大文字文字列などが、商標占拠型のブランド名に見られる特徴として挙げられています。



ただし、Knockoffは怪しい文字列に見えるブランドを機械的に排除するだけではありません。ASICS、RYOBI、HOKAのように短い大文字表記でも実在する有名ブランドがあるため、既知ブランドリストに含まれるブランドは文字列判定よりも優先されます。



実際にKnockoffを有効化するとこんな感じ。セーフのブランドにはチェックマークと緑色のバッジがつき、怪しい商品には引っかかった文字列と赤いバッジが表示されています。





フィルタリングされた商品に対しては、完全に非表示にする、薄く表示する、ラベルだけ付けるという3種類の表示方法を選べます。非表示にした場合でも、何件がフィルタリングされたかを示す表示が出て、ワンクリックで再表示できるため、商品が何も説明なく消えるわけではありません。





設定画面はこんな感じ。一番上の「Flag established Chinese brands」はAnkerやTP-Link、DJIなどの著名ななどの著名な中国ブランドを許可するスイッチ、「Mark recognized brands too」は既存のブランドの商品にチェックマークを追加するスイッチです。ユーザーが許可リスト(Your allow list)に入れたブランドは常に通過し、ブロックリスト(Your blocklist)に入れたブランドは常にフィルタリングされます。





KnockoffはChrome拡張機能として動作し、Amazon.comだけでなくAmazon.co.jpを含む各国のAmazonマーケットプレイスに対応しています。manifest.jsonによると、対応URLにはアメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・スペイン・日本・シンガポール・オーストラリアなど多数のAmazonドメインが含まれています。



一方で、開発者はKnockoffの限界も明示しています。たとえば、英語向けに調整されたブランド名判定であるため、英語圏以外のローカルブランドでは判定精度が落ちる可能性があり、日本語やアラビア語など非ラテン文字の出品は誤判定を避けるためスキップされます。また、出品者の所在地を取得して判定する方式はあえて採用されていません。

