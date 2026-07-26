2026年07月26日 16時33分 取材

美しすぎるフリーレンたちをワンフェス2026[夏]の会場で見てきた



ワンダーフェスティバル 2026[夏]ではアニメやマンガのキャラクターの姿をそのまま再現した作品だけでなく、原型師の独自の美的センスで造形した作品も数多く展示されています。『葬送のフリーレン』のフリーレンを美しく解釈した作品を見つけたので撮影してきました。



【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer

https://wonfes.jp/specialsite/



EnteiRyu(卓番：4-37-07)のブースでフリーレンを発見。





趣味で描いたフリーレン像の立体化版とのこと。





フリーレンの胸像ということのようです。





情報を見つめるフリーレン。蒼月草と思われる青色の花冠をかぶっています。





像の足元にも蒼月草。





違う角度から撮影。





上からも撮影。笑っているようにも悲しんでいるようにも見えます。





角度によっていろんな表情に変わるのが面白いポイント。





価格は3万円で、11時6分にはすでに完売していました。また、ポストカードが500円で売られていました。





アトリエイット(卓番：4-01-01)のブースにもフリーレンがいました。





肌質がリアルな塗り方です。





とんがった耳でエルフっぽさ抜群。美しい顔立ちです。





目元はこんな感じ。まつげが非常に美しい。ヒンメルでなくとも一目惚れ間違いなしです。





フリーレンは今回で最後の申請となる可能性があるそうです。

