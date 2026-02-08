2026年02月08日 10時35分 取材

To LOVEるのヤミさんとララの水着フィギュアを色んな角度から撮影してみました



To LOVEるシリーズの人気キャラクターであるララ・サタリン・デビルークと金色の闇(ヤミ)の1/4水着フィギュアをワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場で発見したので細かく撮影してきました。



Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。

https://wonfes.jp/specialsite/



水着フィギュアはユニオンクリエイティブのブースに展示されていました。





金色の闇の1/4フィギュアは以下のようにケースに入った状態で展示されていて、全方位から撮影できました。





正面から撮影。黒い水着に星型のアクセントが映えます。





顔をアップで撮影。頬が赤くなっているのがポイント。





腰回り。





角度を変えて撮影。太ももの立体感や水着の食い込みがグッドです。





背中側はこんな感じです。





ララの1/4水着フィギュアも展示されていました。





水着は光沢のある仕上がり。





下から撮影。脇の造形や着色にこだわりを感じます。





尻尾もしっかり再現されています。





金色のヤミの1/4水着フィギュアは税込3万9600円で発売日未定です。ララの1/4水着フィギュアも税込3万9600円で2026年8月発売予定です。ララのフィギュアは以下のリンク先で予約できます。



ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ ララ・サタリン・デビルーク 1/4サイズ|ユニオンクリエイティブ | ユニオンクリエイティブ | キャラクターフィギュアの企画・製造・販売

https://union-creative.jp/goods/detail/?id=1482

