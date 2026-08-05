「蚊に刺されやすい人」に多い体臭や皮膚に存在する細菌の種類が明らかに



世の中には蚊に刺されやすい人が存在しており、「複数人で同じ場所にいるのに、なぜか自分にばかり蚊が寄ってくる」と感じている人もいるはず。蚊が誰の腕に引き寄せられるのかを調べた実験により、蚊が寄ってきやすい人に多い体臭や細菌の種類が明らかになりました。



Individual humans are more attractive to certain mosquito species: iScience

https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(26)02384-9



You're Not Imagining It – Some People Really Are More Attractive to Mosquitoes, Study Shows : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/youre-not-imagining-it-some-people-really-are-more-attractive-to-mosquitoes-study-shows



蚊に刺されると単にかゆくなって赤く腫れるだけでなく、時にはマラリアやデング熱といった危険な病気を媒介することもあります。年間では100万人以上が蚊によって媒介された病気で亡くなっていると推定されていることから、蚊がどのような人を狙うのかを調べることには非常に重要です。



そこで、アメリカのフロリダ国際大学の科学者らが主導した研究では、119人の被験者を募って「オルファクトメーター(嗅覚計)」というチューブ状の装置に腕を入れてもらいました。オルファクトメーターは匂いを測定するための装置であり、今回はチューブの手を入れる側と反対側にネッタイシマカ(Ae. aegypti)：ヒトスジシマカ(Ae. albopictus)・ネッタイイエカ(Cx. quinquefasciatus)という3種類の蚊を導入し、それぞれの蚊がどの人に引き寄せられるのかを調べました。



実験の概略図が以下。人間の腕をオルファクトメーターに入れて、逆側に3種類の蚊が入れられます。





これまでの研究から、蚊が人間の匂いや呼気といったシグナルに引き寄せられることはわかっていましたが、体臭の微妙な違いがどのように影響するのかを調べることは困難でした。その理由のひとつは、人間の体臭が複雑な構造をしているためです。



人間の体臭は、皮膚上にある無臭の分泌物が皮膚に存在する細菌との相互作用して、揮発性有機化合物(VOC)というガスに変化することで形成されます。人間の皮膚には1000種類以上のVOCが存在すると考えられており、これらが特定の匂いとどのように関連しているのかを理解するのは難しいとのこと。





研究チームはオルファクトメーターを用いた実験で、どの被験者にどの種類の蚊が引き寄せられるのか、あるいは引き寄せられないのかを調べました。そして被験者の腕から採取したVOCや細菌の種類を調べ、蚊の誘引に関連するものを調査しました。





実験の結果、ネッタイシマカは女性よりも男性に誘引されやすい一方、残る2種は男性への好みを示さないことが判明。また、被験者の中には3種類のうちどれかを誘引しやすい人や、あるいは特定の蚊に避けられやすい人がいることもわかりました。ネッタイシマカとヒトスジシマカが引き寄せられやすい被験者には弱い相関関係がみられましたが、全体として蚊は種類ごとに異なる被験者を好んでいたと報告されています。



被験者のVOCを調べたところ、ネッタイシマカとネッタイイエカは環式アルコール(cyclic alcohols)やモノテルペンのレベルが低い被験者に引き寄せられる傾向がある一方、ヒトスジシマカはケトン体のレベルが高い被験者に引き寄せられる傾向がみられました。





また、研究チームは119人の被験者から246種類の異なる細菌群を特定しましたが、被験者全員のマイクロバイオーム(微生物叢)に共通する細菌種はたった1種類しかなかったとのこと。蚊の種類によって好む細菌の種類には違いがみられましたが、最終的には3種類の細菌が常に人気なことが判明しました。



研究チームは、「ネッタイシマカ・ヒトスジシマカ・ネッタイイエカの各種において、誘引力が高い被験者に共通してみられる3種類のコア細菌を検出しました。これは誘引力が低い被験者のコアマイクロバイオームにはみられなかったものです。これらの細菌分類群、すなわちCo. kefirresidentii(コリネバクテリウム属の一種)・Cu. granulosum(皮膚常在菌の一種)・Staphylococcus epidermidis(表皮ブドウ球菌)は、蚊に対して魅力的な宿主の存在を広く知らせる役割を果たしている可能性があります」と説明しています。



科学系メディアのScienceAlertは、「蚊を引き寄せる匂いの成分や細菌の種類については、まだ解明すべきことが山ほどありますが、新たな知見が得られるたびに、蚊の脅威を軽減する方法の解明に一歩ずつ近づいています。たとえば蚊を寄せ付けない特殊な虫除け剤を開発したり、皮膚のマイクロバイオームを操作して蚊に対する魅力を低下させたりすることが可能になるかもしれません」と述べました。

