蚊に刺されやすい人とそうでない人がいるのはなぜ？
「さっきから自分にはたくさん蚊が寄ってくるのに、近くにいる別の人にはあまり蚊が寄ってこない」という体験をしたことがある人もいるはず。一体なぜ蚊に刺されやすい人とそうでない人がいるのかという疑問について、科学者らはさまざまな事実を明らかにしています。
Cyphers and cycles – A chemical basis of the differential attraction of mosquitoes to human odor: iScience
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(26)00950-8
Mushroom alcohol makes some women more attractive to mosquitoes than others | slu.se
https://www.slu.se/en/news/2026/04/mushroom-alcohol-makes-some-women-more-attractive-to-mosquitoes-than-others/
Scientists Reveal Why Mosquitoes Bite Some People More Than Others : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/scientists-reveal-why-mosquitoes-bite-some-people-more-than-others
「蚊にさされやすい人とそうでない人がいる」という説について、フランス国立開発研究所(IRD)のフレデリック・シマール氏は、「これは誤解ではありません。ある人は別の人よりも蚊を引き寄せるのです。しかし、私たちは常に蚊を引きつける磁石のような存在ではありません」と述べています。
血液を吸うメスの蚊は、人間の体から発せられる匂いや熱、そして吐き出す息に含まれる二酸化炭素などの手がかりを使ってターゲットの人間を探しています。蚊の体には、これらのシグナルを検知するための精密に調整された受容体があるとのこと。
スウェーデン農業科学大学で蚊の研究をしているリッカード・イグネル教授は、「蚊が人間の吐き出す二酸化炭素に引き寄せられることは100年以上前から知られています。これは、蚊が数十m離れた場所にいても行動を引き起こす最初の信号なのです」と説明しています。
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