フローラルな香りの石鹸を使うと蚊に刺されやすくなることが判明、蚊に刺されにくくなる香りは？

バージニア工科大学・農学生命科学部 の研究チームが、アメリカ農務省および国立研究所からの資金提供を受けて実施した最新の調査によると、特定の香りの石鹸(せっけん)で体を洗うと蚊に刺されやすくなったり刺されにくくなったりすることが明らかになりました。 Mosquito study shows soaps with floral scents attract mosquitoes more https://www.usatoday.com/story/news/health/2023/05/11/soaps-that-attract-mosquitoes-study/70207924007/ Soap application alters mosquito-host interactions: iScience https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106667

・関連記事

蚊の唾液に含まれる成分が人間の免疫系を抑制しているとの研究結果 - GIGAZINE



遺伝子組み換えした数千万匹の蚊を放つ大規模な実験がアメリカで実施へ - GIGAZINE



「蚊に刺されただけ」で人体の免疫に大きな影響が及ぶとの研究結果 - GIGAZINE



蚊を撲滅するために「子孫が繁殖できないように遺伝子組み換えした蚊を野生に放つ」という実験の結果は? - GIGAZINE



遺伝子組み換えされた蚊を野生に放ち撲滅する実験が失敗、予想外の結果に - GIGAZINE



2023年05月12日 21時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.