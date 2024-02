憎めない雰囲気を漂わせる「スナックバス江」の森田たちをワンダーフェスティバル 2024[冬]で見てきた

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2024[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



あの「スナックバス江」をアニメ化に導いた企画書を芦名みのる監督本人が解説 - GIGAZINE



2024年冬開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



2024年02月12日 11時00分00秒 in 取材, マンガ, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.