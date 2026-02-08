2026年02月08日 10時03分 取材

アークナイツ：エンドフィールドのチェン・センユーが爆速でフィギュア化してワンフェス会場に登場



2026年1月にサービス開始したばかりのゲーム「アークナイツ：エンドフィールド」のキャラクターであるチェン・センユーの1/7スケールフィギュアがワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場に展示されていました。



チェン・センユーのフィギュアはAPEXのブースに展示されていました。





POPはこんな感じ。





そしてこれがチェン・センユーの1/7スケールフィギュアです。





上半身をアップで撮影。髪の毛や角や武器まで細かく再現されています。





脚回りはこんな感じ。





尻尾がキュート。





上から撮影。フワッとした髪の毛とポーズで躍動感のある仕上がりです。





下からのアングルはこんな感じ。





チェン・センユーの1/7スケールフィギュアは2026年11月に発売予定です。予約は2026年1月29日から始まっていて、価格は2万3364円です。



