2026年07月26日 21時45分 取材

人型抱き枕とはひと味違う「骨格入り抱き枕」は心音も聞こえてぐっすり快眠できそう



睡眠障害解消を目指して試行錯誤した末に、シンプルな人型の抱き枕を超えたところに到達したというChuukuraiLabさん作の「骨格入り抱き枕」の実物を、ワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場で実際に触ってきました。



【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer

https://wonfes.jp/specialsite/







ワンダーフェスティバル 2026[夏]の成人向けエリア内で目が合ったのが、デスク上に座っていた「骨格入り抱き枕」でした。「人形タイプの抱き枕」とも「等身大ドール」とも異なる、ありそうでなかったアイテムです。





誕生のきっかけは、ChuukuraiLabさんが睡眠障害をなんとかできないかと行った試行錯誤にあります。様々なタイプの枕を試したもののしっくり来なかったChuukuraiLabさんが、ふと、骨格模型の「骨盤」を購入してクッションの中に入れてみたところ、クッションが「人」になる感覚があり、以降、「専用骨格を入れた抱き枕」の制作に進んでいくことになります。このあたりはnoteに詳しくつづられています。



「アホやなー」と自分を笑いながら「楽しい」に突き進んでみた話 #正直になってよかったこと｜chuukuraiLab

https://note.com/chuukurailab/n/nb7c9565374f5



今回展示されていた「骨格入り抱き枕」は2タイプで、髪の長い女の子タイプが身長155cm。日本人女性の平均身長である158cmより少し小柄に作られています。肌にあたる部分はストッキング素材でできているので触り心地がよく、また、等身大サイズでありつつ4.5kgと軽いので、移動させるのもカンタンです。なお、衣類のように肌を着用している形なので、肌を脱がせて洗濯することで清潔に保つことができます。





立ってもらうとこんな感じ。さすがに自由に自立はできないものの、うまく後ろにもたれるような姿勢で立たせることはできるそうです。



イスに座っていた髪の短い子は身長150cm。髪型のほかに顔の造形も微妙に異なり、はっきり目を見開いた1体目に対して、こちらは少し目を閉じ気味の表情です。





さすがにワンフェス会場で添い寝することはできなかったのですが、触ったり持ち上げたりといろいろ体感させてもらいました。指先まで骨があり、手を握るとまるで握り返してくるかのようなフィット感があります。





関節はカチッと固定されているわけではなく比較的フレキシブルに動くので、添い寝してもらっているときにスッと抱き枕の腕を動かして姿勢を転換することができます。



また、胸部にはBluetoothスピーカーが埋め込まれていて、心音を鳴らすことも可能。ChuukuraiLabさんによれば、かなり快眠効果があるようです。さらに、これとは別に頭部にもスピーカーがあるので、膝枕してもらいながらASMR音声を流したり、チャットAIで対話したりといった使い方が可能。





なお、露出は少なく武器などでもないのに成人エリアへの出展になった理由は、下腹部にTENGAを取り付け可能になっているからだとのこと。



今回の展示は155cmと150cmの2体でしたが、骨格は3Dプリンター出力なので、たとえば180cmの大型モデルであっても比較的容易に対応可能だとのことで、バリエーション展開も含めていろいろと考えられているようです。ちなみに、顔もカスタマイズ対象となっているほか、耳部分も差し込み用のスペースが設けられているので、大きい耳や小さい耳のほかにエルフ耳、獣耳などを作って換装することもできます。総じて、いろんなところでカスタマイズ性が高く、工夫して好みの姿に寄せることができるようになっています。





「骨格入り抱き枕」はBOOTHで2026年7月から取り扱いがスタート。価格は一式セットで税込12万円です。



等身大 骨格入り抱き枕Allセット - chuukurailab - BOOTH

https://chuukurailab.booth.pm/items/8527989



ChuukuraiLabさんによると、今回はBOOTHでの販売開始と合わせる形でワンダーフェスティバルへ出展したもので、次回以降の出展予定はいまのところ未定だとのこと。この抱き枕は見た目だけではわからない部分が大きいので、もし今後どこかのイベントに展示予定があるようなら、ぜひ実物を見てみてください。

