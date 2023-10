「巫女みこナース」20周年記念トーク＆ライブレポート、令和の徳島に伝説の電波ソングが響きわたる

・関連記事

MOSAIC.WAVライブで、徳島をウルトラオレンジが乱舞する写真などいろいろ - GIGAZINE



あやしい踊り、エアギター、可愛い振り付けと見所満載な「つきねこ」野外ライブ - GIGAZINE



わずか5分という怒濤の勢いで100人以上はいたと思われるファンが声優とハイタッチした「ハイタッチ会」 - GIGAZINE



ドナルドのランランルーが脳内を駆け巡るMADムービー「McDoctor」 - GIGAZINE



クリエイター集団が本当に作りたい作品を世に出すまでの苦闘の歴史を振り返る講演「ニトロプラス10年の軌跡」 - GIGAZINE

2023年10月29日 19時35分00秒 in 取材, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.