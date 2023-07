2023年07月19日 13時12分 レビュー

Amazonの偽レビューを検出して粗悪品の購入回避に役立つFirefoxアドオン「Fakespot」を使ってみた



Amazon.co.jpなどのオンラインショップで買い物する際に他の購入者のレビューを参考にしているという人は多いはず。しかし、レビューの中には実際の購入者ではない者による偽レビューが含まれていることもあり、「レビューを信じて買ったのに、思っていたものと違う製品が届いた」という事態が発生することもあります。Firefox向けアドオン「Fakespot」を使えば、Amazon.co.jpなどのページ内に「レビューの信頼度」を表示できるとのことなので、実際に使い方を確かめてみました。



Fakespotは、以下のリンク先で公開されています。



配布ページにアクセスしたら「Add Firefox」をクリック。





画面右上にポップアップが表示されたら「追加」をクリック。





「OK」をクリック。





「オンラインショップで訪れたページ情報を収集してもいいですか?」という確認画面が表示されるので「Yes, Opt-in」をクリック。説明文によると、収集したデータを販売することはないとのこと。





続いてCookieについての確認画面が表示されます。今回は「Do not sell or share my personal information」をクリックしました。





Fakespotの使い方説明が表示されたらインストールと初期設定は完了です。





FakespotはAmazonやebayなどの世界的に有名なオンラインショップに対応しています。





日本で広く利用されているAmazon.co.jpにも対応しています。





Fakespotを使ってレビューの信頼度を確認するには、いつも通りにAmazon.co.jpで製品ページを開くだけでOK。製品ページ右側の価格が表示される部分の上部にFakespotによるレビュー信頼度評価がA~Fの6段階で表示されます。以下の完全ワイヤレスイヤホンのレビュー信頼度は「D」。Aが最も信頼でき、Fが最も信頼できないので、この製品のレビュー信頼度は真ん中より下ということです。





信頼度評価の詳細を確認したい場合は「レビューを分析する」をクリック。





すると、「既知のパターンと照らし合せて偽レビューが存在すると判断しました」「レビューのうち30.4%が信頼できます」といった評価理由が表示されます。なお、公式Q&Aによると信頼度の評価は「怪しいパターンを検出するAI」を用いて行っているとのこと。ただし、検出回避を防ぐために詳しい評価基準は明らかにされていません。





これまでにFakespotによる信頼度評価が実行されていない製品の場合、信頼度が表示されません。その場合は「レビューを分析する」をクリックすることで新たに評価を実行させられます。





以下の画面が表示されたら、しばらく待ちます。





評価は「F」でした。この「F」という評価データはFakespotのサーバーに保存され、今後別のユーザーが製品ページにアクセスした際に「F」と表示されます。つまり、Fakespotのユーザーが増えるほどサーバーにデータが蓄積されて信頼度を確認しやすくなるというわけです。