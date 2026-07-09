2026年07月09日 14時30分 サイエンス

男性より女性の収入が高い夫婦が別れやすい原因は「男性が稼ぐべき」という伝統的ジェンダー規範ではない可能性



これまでの研究では、男性より女性の方が収入が多い夫婦や同居するカップルでは、別れたり離婚したりする確率が高いことがわかっています。この理由については、「男性が世帯の稼ぎ手になるべきという伝統的なジェンダー規範が影響しているのでは」という説もありましたが、新たな研究ではこの説が否定されました。



Women's Socioeconomic Advantage Over Their Partners and Relationship Dissolution: A 29‐Country Study - Gonalons‐Pons - Journal of Marriage and Family - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jomf.70081



Why do relationships fail when women earn more? Study challenges traditional explanations

https://www.psypost.org/why-do-relationships-fail-when-women-earn-more-study-challenges-traditional-explanations/



過去数十年で、アメリカなど一部の国では女性の大学進学率が男性を上回るようになっており、ますます多くのカップルや夫婦の間で「男性より女性の方が収入が多い」という状況が見られるようになりました。しかし、これまでの研究では、こうしたカップルや夫婦は別れたり離婚したりする可能性が高いことが示されています。



女性の方が収入が高いカップルがうまくいかない理由については、「男性が一家の大黒柱であるべき」という伝統的なジェンダー規範が影響しているとの説もあります。他にも、「女性が経済的に自立したこと」「自分と似た社会経済的条件を持つパートナーを欲する可能性」などが影響している可能性も挙げられています。





今回、ペンシルベニア大学の社会学者であるピラー・ゴナロン＝ポン准教授らの研究チームは、女性が社会経済的に有利な立場にある場合に観察される離婚率の高さについて調査して、どのような説がその理由として当てはまるのかを研究しました。



研究には、29カ国の高所得国家で2004～2020年に収集された、合計54万4911組の異性カップルまたは夫婦のデータが用いられました。54万4911組のうち既婚の夫婦は43万7102組で、同居しているカップルは10万7809組でした。





統計モデルを用いて分析したところ、女性の方が男性よりも収入が多いカップルや夫婦では、別れたり離婚したりする可能性が36％高いことが判明。しかし、これまでの研究で主流だった「伝統的なジェンダー規範」に関する説明では、この結果を説明することができないことも示されました。



「女性が稼ぎ手のカップルは別れやすいのは、男性が稼ぎ手であるべきというジェンダー規範のせいだ」という説に従えば、より伝統的なジェンダー観を持つ国では、女性が稼ぎ手のカップルや夫婦が別れる可能性が高まるはずです。ところが、今回の研究では両者の間に強い関連性はみられず、文化的信念だけでは説明が付かないことが示唆されました。また、女性の経済的自立や男性の相対的な経済的優位性、社会経済的条件が似たパートナーを求める傾向なども、女性が稼ぎ手のカップルや夫婦が別れやすい理由に当てはまりませんでした。



女性が稼ぎ手のカップルや夫婦の別れやすさに影響を与えた要因としては、「子どもがいるかどうか」が挙げられています。「女性が稼ぎ手であり子どもがいるカップルや夫婦」は「男性が稼ぎ手であり子どもがいるカップルや夫婦」と比較して別れる可能性が49％高かった一方、「女性が稼ぎ手の子なしカップルや夫婦」が別れる可能性は「男性が稼ぎ手の子なしカップルや夫婦」と比較して23％高い程度にとどまったとのこと。



しかしこの結果についても、全体として「子どもがいるカップルや夫婦」の方が、「子どもがいないカップルや夫婦」より別れにくいことが示されています。「女性が稼ぎ手であり子どもがいるカップルや夫婦」が別れる割合は、「女性が稼ぎ手の子なしカップルや夫婦」とほぼ同等だったと報告されています。





研究チームは、「全体として女性の優位性に伴う離婚リスクの増加は著しいものの、これに関する既存の説明を裏付ける決定的証拠はほとんど見当たりませんでした。私たちの研究結果は、ジェンダー規範説を支持するものではありません。女性の優位性と離婚との関連性が、国ごとのジェンダー規範によって体系的に異なるという証拠はありませんでした」と結論付けました。

