2026年02月25日 11時55分 メモ

MetaがAMD Instinct GPU最大6GW分を1000億ドル以上で購入することに合意、まず2026年に1GWを導入



MetaとAMDが提携を発表し、最大6GWのAMD Instinct GPUを導入するための複数年契約を結んだことを明らかにしました。



Meta and AMD Partner for Longterm AI Infrastructure Agreement

https://about.fb.com/news/2026/02/meta-amd-partner-longterm-ai-infrastructure-agreement/



AMD and Meta Announce Expanded Strategic Partnership to Deploy 6 Gigawatts of AMD GPUs

https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2026-2-24-amd-and-meta-announce-expanded-strategic-partnersh.html



AMD and Meta strike $100 billion AI deal that includes 10% stock deal — 6 gigawatt agreement includes up to 160 million AMD shares | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/amd-meta-100-billion-deal



プレスリリースでAMDはMetaとの提携について「AIインフラを迅速に拡張し、最先端AIモデルの開発と展開を加速すること」を目的としていると明らかにしました。その一環として、AMDはMetaに対しAMD Heliosアーキテクチャを提供し、最初の1GW分の導入は2026年後半に開始する見込みです。このソリューションは、同社のMI450アーキテクチャを基盤とするカスタムAMD Instinct GPUによって構築されます。さらに、AMDのEPYC CPU「Venice」およびROCmソフトウェアも使用されます。



AMDの会長兼CEOであるリサ・スー氏は、このMetaとの提携が「複数年かつ複数世代にわたる協業」であると確認しました。MetaのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏も、この提携が長期的なものであると述べました。ザッカーバーグ氏は、同社のAI戦略を示唆する形で「パーソナル・スーパーインテリジェンス」を実現する計画に言及しました。



AMDはまた、Metaが第6世代AMD EPYC CPUおよび次世代EPYCプロセッサー「Verano」のリード顧客になるとしています。





さらに、この契約には大規模な株式インセンティブも含まれています。AMDは、Instinct GPUの出荷に際し特定のマイルストーンを達成するごとに権利が確定する「業績連動型ワラント(新株予約権証券)」をMetaに対して最大1億6000万株分発行していて、1株当たり0.01ドル(約1.56円)で購入できるよう手配しているとのこと。最初の1GW分の出荷時に最初の権利が確定し、その後Metaが多くの演算能力を購入するにつれて追加の権利が確定する仕組みになっているそうです。



この「自社GPUと引き換えに自社株式を付与する」という契約内容は、2025年10月にAMDとOpenAIが結んだものと同様です。



OpenAIとAMDが提携、OpenAIがAMD株を最大10％取得して6ギガワット級のAMD製システムを導入へ - GIGAZINE





ウォール・ストリート・ジャーナルによると、契約規模は1000億ドル(約15兆6000億円)超で、1GW分でもAMDにとって数百億ドル規模の売上になると報じられています。



なお、Metaは今回の発表の1週間前にNVIDIAとの提携を発表したばかりでした。



NVIDIAとMetaが戦略的パートナーシップを提携しAI処理用GPUを数百万台購入へ - GIGAZINE





クリエイティブ・ストラテジーズのチップアナリスト、ベン・バジャリン氏は「NVIDIAの契約との違いは、最初にカスタマイズされたGPUの提供という内容が含まれることです。一連の契約はMetaに計算資源が不足しているという事実を強調する出来事であり、Metaとあらゆる企業との間で契約が結ばれていくことになるでしょう」と指摘しました。

