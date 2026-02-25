肥満の人は感染症で入院したり死亡したりするリスクが高いという研究結果
肥満の増加は世界的な健康問題となっており、オーストラリアでは2024年に「太りすぎ」が「喫煙」を上回って最も主要な健康リスクになったと報告されています。合計50万人以上の人々を対象にした新たな研究で、肥満の人はそうでない人に比べ、重度の感染症で入院したり死亡したりする可能性が70％も高いという結果が示されました。
Adult obesity and risk of severe infections: a multicohort study with global burden estimates - The Lancet
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)02474-2/fulltext
Obesity may make people more likely to die from severe infections, study finds | Live Science
https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/obesity-is-linked-to-1-in-10-deaths-from-infection-worldwide-and-scientists-are-still-learning-why
2020年から世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックでは、肥満の人の入院および死亡リスクが高いことが報告されました。そこで、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの疫学者であるミカ・キヴィマキ教授らの研究チームは、COVID-19に限らずあらゆる感染症と肥満との関連性を調査しました。
研究には、イギリスの成人の遺伝子配列と医療記録をリンクさせた大規模データベースであるUKバイオバンクと、フィンランドで収集された2つの大規模データベースが用いられました。今回の研究に用いられたデータには、合計54万人以上が含まれていたとのこと。
フィンランドのデータベースでは、参加者らが自己申告した身長・体重を元にボディマス指数(BMI)が算出されました。UKバイオバンクの参加者は体組成計を用いてより正確な測定が行われたほか、ウエスト周囲径も測定されました。
今回の研究では、肥満について「BMI30以上」「ウエスト周囲径が男性で102cm以上／女性で88cm以上」「ウエスト周囲径／身長比が0.6以上」の人と定義されました。
・関連記事
肥満は新型コロナの死亡リスクを50％高めるという研究結果 - GIGAZINE
ファイザーの新型コロナワクチンは肥満の人には効果が薄い可能性がある - GIGAZINE
「肥満であること」自体が死亡リスクを高めることにはならないと研究者が指摘 - GIGAZINE
結婚は男性の肥満リスクを3倍にすることが明らかに、女性には影響なし - GIGAZINE
肥満の人は「もう十分食べた」というシグナルに脳が反応する能力が損なわれ減量後も回復しないことが明らかに - GIGAZINE
2024年に「太りすぎ」が喫煙を追い越して健康リスクのトップになっていたことが判明 - GIGAZINE
BMIが30を超える「太りすぎ」な人よりも19未満の「痩せすぎ」な人の方が全死因の死亡リスクが高い - GIGAZINE
「肥満は神経発達症である」と科学者が提唱 - GIGAZINE
なぜ肥満の人に「食べる量を減らして運動を増やせ」とアドバイスしても失敗するのか？肥満危機にどう対処するべきなのか？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Obese people are at higher risk of hospi….