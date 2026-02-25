2026年02月25日 12時00分 サイエンス

肥満の人は感染症で入院したり死亡したりするリスクが高いという研究結果



肥満の増加は世界的な健康問題となっており、オーストラリアでは2024年に「太りすぎ」が「喫煙」を上回って最も主要な健康リスクになったと報告されています。合計50万人以上の人々を対象にした新たな研究で、肥満の人はそうでない人に比べ、重度の感染症で入院したり死亡したりする可能性が70％も高いという結果が示されました。



Adult obesity and risk of severe infections: a multicohort study with global burden estimates - The Lancet

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)02474-2/fulltext





Obesity may make people more likely to die from severe infections, study finds | Live Science

https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/obesity-is-linked-to-1-in-10-deaths-from-infection-worldwide-and-scientists-are-still-learning-why



2020年から世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックでは、肥満の人の入院および死亡リスクが高いことが報告されました。そこで、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの疫学者であるミカ・キヴィマキ教授らの研究チームは、COVID-19に限らずあらゆる感染症と肥満との関連性を調査しました。



研究には、イギリスの成人の遺伝子配列と医療記録をリンクさせた大規模データベースであるUKバイオバンクと、フィンランドで収集された2つの大規模データベースが用いられました。今回の研究に用いられたデータには、合計54万人以上が含まれていたとのこと。



フィンランドのデータベースでは、参加者らが自己申告した身長・体重を元にボディマス指数(BMI)が算出されました。UKバイオバンクの参加者は体組成計を用いてより正確な測定が行われたほか、ウエスト周囲径も測定されました。





今回の研究では、肥満について「BMI30以上」「ウエスト周囲径が男性で102cm以上／女性で88cm以上」「ウエスト周囲径／身長比が0.6以上」の人と定義されました。





