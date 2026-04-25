2026年04月25日 10時00分 AI

MetaがAmazonのAIチップ「AWS Graviton」の供給契約を締結、次世代AIエージェント構築の基盤に



2026年4月24日、AmazonがAWS GravitonをMetaに供給する契約を締結したと発表しました。この契約により、Metaは世界最大級のAWS Graviton顧客の一社となります。



Meta signs agreement with AWS to power agentic AI on Amazon's Graviton chips

https://www.aboutamazon.com/news/aws/meta-aws-graviton-ai-partnership





In another wild turn for AI chips, Meta signs deal for millions of Amazon AI CPUs | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/04/24/in-another-wild-turn-for-ai-chips-meta-signs-deal-for-millions-of-amazon-ai-cpus/



Metaは次世代AIエージェントを構築するために、Amazonとの長年にわたるパートナーシップを拡大するAWS Graviton供給契約を締結したことが発表されました。この契約の一環として、まずは数千万個のAWS Gravitonコアが供給されます。





今回の契約について、Amazonは「AIインフラストラクチャの構築方法の変化を反映しています。大規模モデルのトレーニングにはGPUが依然として不可欠ですが、AIエージェントの台頭により、リアルタイム推論・コード生成・検索・複数ステップタスクのオーケストレーションといったCPU負荷の高いワークロードに対する需要が急増しています。Graviton5はこれらのワークロード向けに特化して設計されており、Metaはこれらのワークロードを大規模かつ効率的に実行するための処理能力を獲得できます」と説明しました。なお、AmazonのAWS GravitonはARMベースのCPUで、GPUではありません。



AWS GravitonはMetaの社内のさまざまなワークロードを支えるものであり、MetaのAI開発を支援する役割も担います。こうした作業には数十億件ものインタラクションを処理しながら、複雑で多段階のエージェントワークフローを調整できるインフラストラクチャが必要となるため、まさにAWS Gravitonに適した作業です。



AmazonがMetaに供給することとなるAWS Graviton5は、192個のコアと前世代の5倍の容量を持つキャッシュを搭載しており、コア間の通信遅延を最大33％削減することに成功しています。これはより高速なデータ処理と広い帯域幅を意味しており、継続的に推論を行い、複数ステップからなるタスクを実行する必要のあるAIエージェントにとって重要な要件です。





AWS GravitonはAWS Nitro System上に構築されており、専用のハードウェアとソフトウェアを使用して、高いパフォーマンス・高可用性・高セキュリティを実現しています。AWS Nitro Systemはハードウェアに直接アクセスできるベアメタルインスタンスを提供すると同時に、Metaがパフォーマンスを損なうことなく独自の仮想マシンを実行できるように、使い慣れたElastic Network Adapter(ENA)およびAmazon Elastic Block Store(Amazon EBS)デバイスも提供します。



また、Graviton5インスタンスはElastic Fabric Adapter(EFA)もサポートしているため、インスタンス間の低遅延かつ高帯域幅の通信を実現可能。これは大規模タスクを多数のプロセッサに分散させ、連携して処理する必要があるMetaのAIエージェントワークロードにとって不可欠です。



Amazonのヴァイスプレジデントであり主席エンジニアでもあるナフェア・ブシャラ氏は、「これは単にチップの話ではありません。世界中の何十億もの人々を理解し、予測し、効率的に拡張できるAIを構築するためのインフラストラクチャ基盤、データ、推論サービスをお客様に提供することが重要なのです」「Metaとのパートナーシップが拡大し、数千万個のGravitonコアが展開されることは、専用設計のシリコンとAWSのAIスタック全体を組み合わせることで、次世代のAIエージェントが実現できることを示しています」と語りました。



Metaのインフラストラクチャ責任者であるサントシュ・ジャナルダン氏は、「MetaのAI事業を支えるインフラストラクチャを拡張していく上で、コンピューティングリソースの多様化は戦略的に不可欠です。AWSは長年にわたって信頼できるクラウドパートナーであり、AWS Gravitonへの拡張により、AIエージェントの背後にあるCPU負荷の高いワークロードを、当社の規模に必要なパフォーマンスと効率性で実行できるようになります」とコメントしています。



なお、直近ではClaudeの開発元であるAnthropicがAmazonとの戦略的提携を拡大し、AWS Gravitonを含むAIチップ確保のため投資を発表しました。



AnthropicがAmazon製AIチップを確保するべく1000億ドル以上の投資を発表、AmazonもAnthropicに最大250億ドルを投資 - GIGAZINE

