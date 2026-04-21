2026年04月21日 12時43分 AI

AnthropicがAmazon製AIチップを確保するべく1000億ドル以上の投資を発表、AmazonもAnthropicに最大250億ドルを投資



AmazonとAnthropicが戦略的提携の拡大を発表しました。AnthropicはAmazonのAI処理チップを確保するべく、今後10年で1000億ドル(約15兆9000億円)以上を投資する計画です。また、AmazonもAnthropicに対して最大250億ドル(約4兆円)を投資します。



Anthropic and Amazon expand collaboration for up to 5 gigawatts of new compute \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/anthropic-amazon-compute



Amazon and Anthropic expand strategic collaboration

https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-invests-additional-5-billion-anthropic-ai



Amazonは独自CPUのGravitonシリーズやAI処理チップのTrainiumシリーズを開発しています。Anthropicは2023年からAmazonと提携しており、AnthropicとAmazonが共同設立した世界最大級のAIデータセンター「Project Rainier」では100万個以上のTrainium2が稼働してClaudeシリーズの学習および推論に使われています。





今回の提携拡大によって、AnthropicはAmazonに今後10年間で1000億ドル以上を投資し、最大5GW相当のAmazon製チップを購入することとなりました。Anthropicは2026年第2四半期にTrainium2の保有量を大幅に増加する予定で、2026年後半にはTrainium3も大規模導入する予定です。今回投資契約にはGravitonシリーズやTrainium4などの将来登場するチップの購入計画も含まれているとのこと。また、アジアやヨーロッパでの推論機能拡張も計画されています。



一方で、AmazonもAnthropicに対して50億ドル(約7900億円)を投資し、商業的目標達成に応じて最大200億ドル(3兆1800億円)を追加投資することを発表しました。





さらに、AWSのAIサービスであるAmazon BedrockでClaudeの全機能が利用可能になることも発表されました。Anthropicは「ClaudeはAWS、Google Cloud、Microsoft Azureという世界三大クラウドプラットフォームのすべてで利用できる唯一の最先端AIモデルです」とアピールしています。



なお、AnthropicはGoogle製AIチップである「TPU」を大規模導入するべく、2026年4月6日にGoogleおよびBroadcomとパートナーシップ契約を締結しています。



Claude開発企業のAnthropicがGoogleのTPUを大規模導入するべくGoogleおよびBroadcomと契約締結 - GIGAZINE

