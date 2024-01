2024年01月22日 14時00分 メモ

AWSが日本に2兆2600億円を投資する予定、クラウドコンピューティングインフラ拡大のため

by Web Summit



Amazonのクラウドコンピューティングサービス「Amazon Web Services(AWS)」が、日本におけるクラウドコンピューティング・インフラストラクチャの強化を目的として、2027年までに日本へ2兆2600億円の巨額投資を行う計画を立てていることを明らかにしました。



Amazon's AWS to invest $15 bln to expand cloud computing in Japan | Reuters

https://www.reuters.com/technology/amazons-aws-invest-15-bln-expand-cloud-computing-japan-2024-01-19/





AWS unveils multi-billion dollar investment to expand Japan cloud computing capabilities | TechRadar

https://www.techradar.com/pro/aws-unveils-multi-billion-dollar-investment-to-expand-japan-cloud-computing-capabilities



AWS Pledges $15.24 Billion for Japan's AI Infrastructure

https://bnnbreaking.com/world/japan/amazon-web-services-to-invest-15-24-billion-in-japans-ai-infrastructure/





2024年1月19日、AIサービスのバックボーンとなるクラウドコンピューティング・インフラストラクチャの拡大のため、2027年までに2兆2600億円を投資する計画をAWSが発表しました。





AWSはこの投資の目的について「増大する顧客需要に対応するため」と説明し、東京と大阪にある施設の拡張に支出すると述べています。



AWSは2011年から2022年までの間にすでに日本に1兆5100億円を投じていて、顧客データの処理・保管や一般運用を行うデータセンターを強化していました。今回の投資は過去の投資を大幅に上回るもので、アサヒグループ、丸紅、野村ホールディングスなど既存のパートナーシップがさらに強化され、国内でのAI分野の成長が促進されることが期待されます。





AWSジャパンの長崎忠雄社長は今回の投資計画について「日本の顧客のデータ活用を支援し、さまざまな経済波及効果を生み出し、日本の成長に貢献するもの」と述べました。



日本政府はAI開発に尽力していて、岸田文雄首相が過去1年間でNVIDIA、TSMC、OpenAIなどのCEOらと直接会談したことが伝えられています。