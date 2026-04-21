2026年04月21日 13時22分 ソフトウェア

プログラミング言語「Ruby」のエコシステムを支援する非営利団体Ruby Centralが「深刻な財政危機」に陥っていることが明らかに



プログラミング言語「Ruby」のエコシステムを支援する非営利団体のRuby Centralが、深刻な財政危機に直面していると報告しました。



A New Chapter for Ruby Central

https://rubycentral.org/news/a-new-chapter-for-ruby-central/



Exec director of Ruby Central gone amid 'financial jeopardy' • The Register

https://www.theregister.com/2026/04/19/rubygems_nonprofit_in_real_financial/



Ruby Centralは事務局長・広報代理店・最高財務責任者(CFO)との契約を解除し、複数の外部委託契約を終了させたことを発表しました。複数の契約を終了した理由は至極単純で、「Ruby Centralの長期的な持続可能性を確保するために必要な措置だったため」です。





「Ruby Centralは深刻な財政難に陥りました。我々は経費削減、契約の見直し、資金調達活動の拡大と多様化、そして将来に向けてより強く、より包括的なRuby Centralコミュニティを築くための大きな構想の実現に向け、この状況の解決に取り組んでいます」と説明しています。



また、Ruby Centralは2026年4月に運営委員会をボランティアによるものにする組織再編を開始すると決定しました。これにより、運営委員会が常勤の事務局長に助言するのではなく、委員会のメンバーが献身的に働くスタッフやボランティアチームと共に、直接的な役割と責任を担うようになるとのこと。また、Ruby Centralは厳しい人員削減と裁量支出の削減および、Rubyコミュニティ向けのカンファレンスであるRubyConfの存続を決定しました。





さらに、Ruby Centralは「我々は前進することを選びます。我々はいかなる紛争も望んでいませんし、コミュニティも同様だと信じています。我々はRubyを信じており、『MINASWAN』を信じています。コミュニティはまだその潜在能力を最大限に発揮しつつあると信じています。理事会として私たちは過去の混乱を整理し、現状を安定させるために、数え切れないほどのボランティア時間を費やしてきました。そして今、私たちは未来を築くことに注力しています」と述べ、今後の優先事項として以下を挙げました。



・重要な決定がどのように行われ、誰が参加するのかを明らかにする。

・RubyGemsのセキュリティと信頼性を強化する。

・Rubyの未来に投資して、その成長を続ける。

・地域社会全体の信頼を修復・再構築し、忍耐と成果によってその信頼を勝ち取る。



さらに、Rubyのエコシステムを安定させ、さらに発展させるために、新しプロジェクトとして「DREAM」を発表しました。DREAMはRubyのAI成熟化への進化を推進するプロジェクトです。AIは急速に実用化へと移行しつつあり、開発者はAIを使いやすく、テストしやすく、信頼できるものにするために、既に同じインフラストラクチャを何度も再構築しています。何もしなければ、この取り組みは企業やエコシステム間で密室の中で断片化され続け、現代の開発トレンドの変化に伴い、Rubyは後れを取る危険性があります。実際、APIやSDKのサポートにおいてRubyの登場頻度が減少しているのが現状です。Rubyが生き残るには、開発者が日々利用するツールや標準規格にRubyが確実に反映されるようにする必要があります。



そこで、DREAMでは以下に重点を置くそうです。これはRubyが単に安定しているというだけでなく、積極的にサポートされ、競争力があり、次世代アプリケーションにとって魅力的なものとなるようにするための取り組みです。



・AIツールとワークフローをRubyアプリケーションに簡単に統合できるようにする。

・評価、可視性、開発者エクスペリエンスの向上。

・最新のスタックにおける導入を阻害するギャップを特定・解消する。

・RubyGemsおよび関連ツールがこれらの新しいパターンをサポートするようにする。

・API、SDK、新たなコミュニティ標準におけるRubyサポートの推進と拡大。





加えて、Ruby Centralはこれまで十分な機会を得られなかったグループ出身の開発者を対象とした、体系的な見習い制度を構築。これにより、見習いはRuby Alliance内でメンテナーや経験豊富な貢献者と共に、DREAMなどの実際のプロジェクトに取り組むことが可能となります。この制度の目標は、次世代のRuby貢献者を育成すると同時に、エコシステムへのアクセスを拡大することだそうです。



なお、Ruby Centralによる大改革は、Ruby言語用のパッケージ管理システムであるRubyGemsを巡るいざこざを受けてのものであると、テクノロジーメディアのThe Registerは報じています。



突如メンテナが追放され乗っ取られたRubyGemsリポジトリの所有権がRubyのコアチームに移管されることに - GIGAZINE

