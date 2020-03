2020年03月17日 11時07分 ネットサービス

MicrosoftがJavaScriptのパッケージ管理システム「npm」を買収、GitHubと統合へ



Microsoftがソフトウェア開発プラットフォームGitHubのブログを通じて、JavaScriptのパッケージ管理システム「npm」を買収すると発表しました。GitHubは2018年にMicrosoftの傘下に入っているため、実質的にはMicrosoftによる買収とみられ、将来的にはGitHubとnpmの統合が進むとされています。



npmはNode.jsでJavaScriptのパッケージを管理するシステムです。記事作成時点で130万のパッケージを管理し、1200万人の利用者を抱え、月間75億ダウンロードを誇る巨大なサービスであり、JavaScriptの開発においては非常に重要な存在です。



2020年3月16日、Microsoftはnpmを買収することを発表しました。なお、GitHubは2018年にMicrosoftに買収され、すでにMicrosoftの傘下となっています。



Microsoftはnpmの買収後、npmを高速化および安定化、そして拡大するための投資を通じて、JavaScriptのインフラやプラットフォームを強固なものにしていくとのこと。開発者や管理者のnpmによる体験を向上させ、JavaScriptのコミュニティと連携してnpmの未来を築いていくとGitHubのCEOであるナット・フリードマン氏はブログ上で語っています。



また、オープンソースソフトウェアのセキュリティを向上させるため、将来的にはGitHubとnpmの統合も視野に入れているとも語られており、GitHubのプルリクエストからnpmパッケージの修正を追跡できるようになるそうです。



npmのパブリックレジストリは無料のまま使用することが可能。また、npmの有料サービスであるnpm Pro、Teams、Enterpriseについては引き続きサポートされますが、2020年後半にはnpmの有料サービス利用者に対し、npm上のプライベートなパッケージをGitHubのパッケージ管理システム「GitHub Packages」に移行できるようにして、npmをJavaScriptのパブリックレジストリとして特化させるとフリードマン氏は述べています。



npmは自社のブログ上で今回の買収を「戦略的」かつ「npmのエキサイティングなアップデートだ」と表現しており、フリードマン氏は「JavaScriptのコミュニティを新しい形でサポートできるのは非常に光栄です。npmとJavaScriptが作り出すエコシステムの将来は非常に明るいでしょう」と語っています。