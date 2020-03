2020年03月17日 11時08分 メモ

Appleが新型コロナウイルスに便乗したゲームの追放を宣言



Appleが「App Storeでの、新型コロナウイルスに関連するゲームやエンターテインメント関連のアプリ配信は許可されません」と発表しました。これにより、今後は政府組織や医療及び教育機関、健康問題に取り組むNGOなど、Appleが認めた一部のデベロッパー以外は「新型コロナウイルスをテーマとしたアプリ」をApp Storeで配信することはできなくなります。



Appleは2020年3月14日の公式発表の中で、「App Storeはユーザーがアプリをダウンロードするにあたって常に安全で信頼できる場所であるべきです。新型コロナウイルスのパンデミックに世界が挑んでいる状況では、今まで以上にこの点に関する責任を果たすことが重要になります」と述べて、多くの人々が新型コロナウイルスに対応するための情報源としてアプリを活用していることを指摘しました。





そして、アプリの信頼性を担保する方法については、「データソースが信頼できるものであるか、また政府組織、健康に特化した民間公益団体、健康問題に関して資格や実績のある会社組織などの社会に認められた組織によって提供されているアプリであるかを注意深く評価します」としています。また、「新型コロナウイルスに関するアプリは、これらの組織からのみ提出が可能です。新型コロナウイルスをテーマとしたエンターテイメントやゲームといったアプリは許可されません」と述べて、新型コロナウイルスに便乗した娯楽用アプリを排除する方針を示しました。



また、Appleが基準を満たすと認めた開発者については「お客様の手元にできるだけ早くアプリが届けられることの必要性を理解しています。上記の基準に該当する開発者は、App Storeの審査に時間を要する可能性があるため、優先処理のリクエストフォームにおいて 『Time-Sensitive Event』を選択し、審査の優先度をあげるようにすることをお勧めします」と述べました。



なお、今回の規制の対象となるのは新型コロナウイルスがテーマのアプリやゲームで、一般的な感染症などを取り扱ったものは除外されるとのこと。例えば、ウイルスや寄生虫、生物兵器などを世界中にまん延させることが目標のシミュレーションゲーム「Plague Inc.」はApp Storeから除外されません。ただし、同ゲームは中国のApp Storeからのみ「違法なコンテンツ」として削除されています。



一方、GoogleはGoogle Playで「新型コロナウイルス関連情報取得アプリ」の特集を組んで、信頼できるニュースを扱っているアプリを掲載しています。ただし、この特集にはTwitterや気象情報アプリも掲載されており、「少し敷居が低すぎるようです」と、電子製品関連のニュースサイトPocket-lintは指摘しています。



AppleやGoogleだけでなく、AmazonやFacebookも「新型コロナウイルス感染症の予防や完治」をうたう商品や広告の排除に乗り出しています。



またTwitterは、新型コロナウイルスに関連するデマや差別的な投稿をしたとして、女優のアリッサ・ミラノ氏や、アンチウイルスソフトMcAfeeの開発で知られるジョン・マカフィー氏のツイートを削除しました。