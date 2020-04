GitHubが無料で共同開発を行えるようにコア機能をすべて無償化

Microsoftが買収したソフトウェア開発プラットフォームのGitHubが、「GitHubはチーム向け機能を無料に」と題して公式ブログを更新し、すべてのアカウントでコラボレーター数の制限を撤廃し、無料プランユーザーでもほかユーザーのプライベートリポジトリで共同開発を行えるようにすると発表しました。



GitHub is now free for teams - The GitHub Blog

https://github.blog/2020-04-14-github-is-now-free-for-teams/





Today we’re announcing free private repositories with unlimited collaborators for teams with GitHub Free, and reducing the price of our paid Team plan to $4 per user/month. All of the core GitHub features are now free for everyone.



Learn more: https://t.co/fQ3r2ABtTR pic.twitter.com/HHOyG5ypgU