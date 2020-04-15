2020年04月15日 10時05分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。今回は、Adobe Font Manager Libraryなど複数のゼロデイ脆弱性への対策を含め、深刻度「緊急」13件、深刻度「重要」96件など、合計113件のソフトウェアセキュリティアップデートが公開されています。











2020 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2020/04/14/202004-security-updates/



◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v1903 および Windows 10 v1909：4549951

Windows 10 v1809：4549949

Windows 10 v1803：4550922

Windows 10 v1709：4550927



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v1909、v1903、v1803)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019：4549949

Windows Server 2016：4550929

Windows Server v1903 および Windows Server v1909：4549951

Windows Server v1803：4550922



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ：4550961

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ：4550970

Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ：4550917

Windows Server 2012 セキュリティのみ：4550971



◆Internet Explorer

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorer の累積的な更新プログラム：4550905



◆Microsoft Office 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Officeに関連するサポート技術情報：

2553306、3128012、3162033、3203462、4011097、4011104、4032216、4462153、4462210、4462225、4464527、4464544、4475609、4484117、4484125、4484126、4484132、4484167、4484214、4484226、4484229、4484235、4484238、4484244、4484246、4484258、4484260、4484266、4484269、4484273、4484274、4484281、4484283、4484284、4484285、4484287、4484290、4484294、4484295、4484296、4484300、4484319



◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SharePoint に関連するサポート技術情報：4011581、4011584、4484291、4484292、4484293、4484297、4484298、4484299、4484301、4484307、4484308、4484321、4484322



◆Microsoft Dynamics 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Dynamics と関連ソフトウェアに関連するサポート技術情報：4538593、4549673、4549677、4549678、4549675、4549674、4549676



◆Visual Studio

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio のセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください。



◆ChakraCore

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

ChakraCoreはChakraのコア部分であり、HTML/CSS/JSで記述されたMicrosoft EdgeとWindowsアプリケーションを強化する高パフォーマンスのJavaScriptエンジンです。詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wiki(英語情報)と https://github.com/Microsoft/ChakraCore/releases/(英語情報)を参照してください。



◆Windows Defender 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Defender関連のソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidanceを参照してください。



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年5月13日(水)に提供予定となっています。



セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020 年) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/

